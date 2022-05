Ukraine-Krieg: Russland scheitert im Donbass bei Angriffen auf umkämpfte Dörfer

Von: Tobias Utz, Sandra Kathe, Katja Thorwarth, Daniel Dillmann, Nail Akkoyun

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu – militärisch, diplomatisch und humanitär: der News-Ticker am Donnerstag.

Russland meldet die Tötung von 300 ukrainischen Soldaten .

. Evakuierungen aus Mariupol: UN-Generalsekretär äußert sich zu Planungen im Ukraine-Krieg

UN-Generalsekretär äußert sich zu Planungen im Ukraine-Krieg Neue Eskalationsstufe: Der russische Präsident Wladimir Putin plant offenbar das Kriegsrecht in Russland zu verhängen.

Der russische Präsident Wladimir Putin plant offenbar das Kriegsrecht in Russland zu verhängen. Alle Entwicklungen und Neuigkeiten im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker: Dieser wird laufend aktualisiert.

+++ 21.32 Uhr: Ein Luftangriff russischer Streitkräfte auf Nowhorod-Siverskij in der Region Tschernihiw habe zwei Schulen und mehrere Verwaltungsgebäude getroffen. Das teilte das Kommando Nord laut dem Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda mit. Mehrere Raketen seien in einer örtlichen Schule, einem Internat, in das Gebäude der Regionalverwaltung, ein Wohnheim der medizinischen Hochschuzle ein Geschäft und einige Privatwohnungen eingeschlagen. Dabei seien mindestens drei Menschen getötet und zwölf verletzt worden.

+++ 20.03 Uhr: Beim Versuch weitere Ortschaften im Donbass einzunehmen, ist das russische Militär am Donnerstag an mehreren Stellen gescheitert. Das teilte laut dem Nachrichtenportal The Kyiv Independent der Generalstab des ukrainischen Militärs mit. So sei etwa ein Angriff auf das Dorf Oleksandrivka im Oblast Donezk erfolglos verlaufen, auch den Ort Voyevodivka in Luhansk konnten die ukrainischen Kämpfer erfolgreich verteidigen.

Medienberichten zufolge versuchten die russischen Truppen nun vermehrt das Gebiet um die Großstadt Sjewjerodonezk im Oblast Luhansk einzukesseln. Grund dafür sei laut einem Tweet des Nachrichtenportals Kyiv Independent, dass der ukrainische Widerstand im Umfeld der Stadt aktiver sei als in anderen Gebieten des Donbass.

Ein besonderes Ziel der russischen Truppen soll aktuell die Großstadt Sjewjerodonezk in Luhansk sein. Hier leisten die ukrainischen Kämpfer im Vergleich zu anderen Orten im Donbass aktiveren Widerstand. (Archivfoto) © Yasuyoshi Chiba/AFP

+++ 13.37 Uhr: In der ostukrainischen Region Luhansk haben ukrainische Truppen nach eigenen Angaben zwei Pontonbrücken des russischen Militärs über dem Fluss Siwerskyj Donez zerstört. „Bilohoriwka hält gerade dem russischen Ansturm stand, unsere Verteidiger haben zweimal Pontonbrücken zerstört“, schrieb der Militärgouverneur des Gebiets, Serhij Hajdaj, am Donnerstag im Nachrichtendienst Telegram. Eine dritte Brücke werde sicher bald zerstört werden. Dazu präsentierte er Drohnenaufnahmen von mehrend Dutzend zerstörten Fahrzeugen und Panzertechnik. Die Bilder kursierten bereits am Vortag.

Den Schlag sollen dabei Artilleristen der 17. Panzerbrigade aus Krywyj Rih vollzogen haben. Im Morgenbericht konstatierte der ukrainische Generalstab, dass es dem Gegner dennoch gelungen sei, über den Fluss zu gelangen. Hajdaj gestand ebenso ein: „Die Situation hat sich bedeutend verschlechtert.“ Die Versorgungsroute von den Orten Bachmut nach Lyssytschansk und Sjewjerodonezk ist demnach zusammen mit den russischen Vorstößen vom eroberten Popasna aus weiter akut gefährdet.

+++ 11.30 Uhr: Der US-Nachrichtensender CNN veröffentlichte ein Überwachungsvideo, auf dem Kriegsverbrechen von russischen Soldaten zu sehen sein sollen. Das Video zeigt zwei russische Soldaten, die vor dem Zaun eines Firmengeländes stehen und das Feuer auf zwei unbewaffnete Zivilisten eröffnen. Der Vorfall soll sich bereits zu Beginn des Kriegs in der Ukraine ereignet haben, als Russland erfolglos versuchte, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen.

Laut des CNN-Berichts wollten die Soldaten das Gelände des Unternehmens inspizieren. Die beiden Zivilisten, der Besitzer des Unternehmens und ein Wachmann, sprachen am Zaun mit den Soldaten. Nachdem die Angelegenheit geregelt schienen, drehten die Männer dem Zaun den Rücken zu und gingen zurück auf das Gelände des Unternehmens. In diesem Moment schossen die russischen Soldaten ihnen in den Rücken. Beide Männer starben an den Folgen der Schusswunden.

Russische Soldaten im Einsatz in der Ostukraine. © Alexander Zemlianichenko/dpa

+++ 10.32 Uhr: Das ukrainische Militär hat laut Informationen des US-Senders CNN russische Vorstöße in einigen Gebieten in der Ostukraine eingeräumt. Das Ausmaß der Fortschritte sei aber schwer zu messen. In seinem täglichen Lagebericht erklärte der Generalstab, die russischen Streitkräfte hätten den Fluss Siverskiy Donets in Richtung Lyman in der Region Donezk überquert. Lyman ist eine Stadt nordöstlich von Sloviansk, einem der strategischen Ziele von Russland. Bei früheren Kämpfen waren mehrere Brücken über den Fluss zerstört worden.

+++ 09.20 Uhr: Die Region Cherson in der Ukraine will Russland offenbar bitten, das Gebiet zu annektieren, berichtet das Nachrichtenportal Moscow Times. Das russische Militär hatte Ende April die Kontrolle über die Region Cherson übernommen, die ukrainische Führung durch eine pro-moskauische „militärisch-zivile Verwaltung“ ersetzt und die Umstellung auf den russischen Rubel vollzogen. Bisher hat der Kreml die Pläne zur Annexion von Cherson weder bestätigt noch dementiert. Die Entscheidung solle „bei den Bewohnern der Region liegen.“

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow behauptete, der Prozess werde „absolut klar und legitim“ sein, und zog Parallelen zur ukrainischen Halbinsel Krim, die Russland 2014 nach einem Referendum annektierte, das später von der Generalversammlung der Vereinten Nationen für ungültig erklärt wurde.

Ukraine-Krieg: Russland setzt geächtete Streumunition ein

Update vom Donnerstag, 12. Mai, 06.15 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine nach einem Bericht der Organisation Human Rights Watch international geächtete Streumunition eingesetzt. Dadurch seien Hunderte Zivilisten ums Leben gekommen sowie Schulen, Wohn- und Krankenhäuser beschädigt worden, berichtete die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag in Genf. Auch die ukrainische Armee habe solche Munition mindestens einmal eingesetzt.

Es gibt einen internationalen Vertrag, der seit 2010 den Einsatz, die Lagerung, den Handel und die Produktion von Streumunition verbietet (Übereinkommen über Streumunition). Daran sind aber streng genommen nur die 110 Vertragsstaaten gebunden. Russland und die Ukraine gehören nicht dazu. Gleichwohl ist der Einsatz dieser Waffen durch die breite Verurteilung durch so viele Länder international geächtet.

Ukraine-Krieg: Keine Hoffnung für Kämpfer in Mariupol? USA rechnen mit Kriegsrecht in Russland

+++ 19.20 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Behörden gibt es aktuell wenig Hoffnung auf eine Befreiung der besetzten Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer, in der über 1000 ukrainische Kämpfer seit Wochen in einem Stahlwerk ausharren. „Stand heute würde eine solche Operation zur Deblockierung eine beträchtliche Anzahl von Truppen erfordern, weil die ukrainischen Streitkräfte 150 bis 200 Kilometer von Mariupol entfernt sind“, sagte der stellvertretende Generalstabschef Olexij Hromow am Mittwoch (11. Mai). Ein solcher Einsatz würde zudem viele Opfer fordern.

+++ 16.15 Uhr: Der Geheimdienst der USA überraschte am Dienstagnachmittag mit der Einschätzung, dass Wladimir Putin wohl plane, das Kriegsrecht in Russland zu verhängen. Auf diese Weise könne der Präsident weitere Kriegsinvestitionen innenpolitisch rechtfertigen, hieß es von Avril Haines, Direktorin des Geheimdienstes. Zu den Vorwürfen hat sich am Mittwoch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow geäußert. „Nein, das ist nicht in den Plänen“, betonte er. Das berichtet der US-Sender CNN. Peskow beteuerte zudem, dass die innenpolitische Lage Russlands sehr stabil sei.

Ukraine-Krieg: Neues Militärbündnis zwischen Schweden und Großbritannien

+++ 14.30 Uhr: Großbritannien bildet ab sofort ein Militärbündnis mit Schweden. Das gab Premier Boris Johnson bei einem Besuch in Skandinavien bekannt. Er unterzeichnete in diesem Zuge eine „politische Solidaritätserklärung“. Darin versprechen sich die Staaten, die militärischen Beziehungen zu stärken und sich im Fall eines Angriffs gegenseitig zu helfen. Eine ähnliche Erklärung möchte Großbritannien offenbar auch mit Finnland unterzeichnen. Johnson reist im Anschluss zum finnischen Präsidenten Sauli Niinistö. Johnson erklärte am Mittwochmittag zudem, dass man weitere britische Truppen zur Stabilität nach Skandinavien schicken wolle. „Dabei handelt es sich nicht um eine kurzfristige Notlösung, sondern um eine langfristige Verpflichtung zur Stärkung der militärischen Beziehungen und der globalen Stabilität sowie zur Stärkung der Verteidigung Europas für kommende Generationen“, sagte der Premier.

+++ 14.00 Uhr: Die von Moskau in Cherson eingesetzten Behörden wollen Russland um eine Annexion der ukrainischen Region bitten. Die Behörden würden einen entsprechenden Antrag stellen, um die von russischen Truppen eroberte Region zu einem „vollwertigen Teil der Russischen Föderation“ zu machen, sagte der stellvertretende Leiter der Militär- und Zivilverwaltung von Cherson, Kirill Stremussow, russischen Nachrichtenagenturen am Mittwoch.

+++ 13.00 Uhr: Die Verluste für Russland im Ukraine-Krieg häufen sich. Laut Angaben der Ukraine sollen seit Kriegsausbruch bereits mehr als 25.000 russische Soldaten getötet worden sein. Laut britischen Fachleuten könnte die Zahl aber noch viel höher sein, „bis zu drei- bis viermal“ so hoch, glaubt man Justin Bronk, der beim unabhängigen Forschungsinstitut „Royal United Services Institute“ in Großbritannien arbeitet. Würde man zu den Verlusten der russischen Armee im Ukraine-Krieg die verwundeten (und dadurch kampfunfähigen) Soldaten einbeziehen, außerdem gefangene und vermisste Personen, dann würde die Zahl „nach zweiteren zwei Wochen heftiger Kämpfe durchaus bei 50.000 bis 60.000 Opfern“ liegen. Das sagte Bronk gegenüber der britischen Daily Mail.

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe um „Schlangeninsel“ im Schwarzen Meer

+++ 11.00 Uhr: Die „Schlangeninsel“ im Schwarzen Meer ist weiterhin umkämpft. Laut einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums dauern die Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Truppen an. Demnach versucht Russland aktuell die Truppen vor Ort zu verstärken. Falls Russland seine Position auf der Insel mit strategischer Luftabwehr und Marschflugkörpern zur Küstenverteidigung festige, könnte es das nordwestliche Schwarze Meer beherrschen, heißt es im morgentlichen Lagebericht. Dem ukrainischen Generalstab zufolge, besteht die Befürchtung, die russische Armee könnte nach der „Schlangeninsel“ die gesamte ukrainische Schwarzmeerküste (unter anderem die Stadt Odessa) einnehmen wollen.

Ukraine-Krieg: USA schicken Kampfjets nach Kreta

+++ 09.45 Uhr: Die USA schicken offenbar 24 Kampfjets nach Kreta, um die Präsenz im östlichen Mittelmeer zu verstärken. Bis Ende Juli sollen zehn Tarnkappenjets der US-Luftwaffe vom Typ „F-35“ und 14 „F-15 Kampfbomber auf einen Stützpunkt auf Westkreta/Souda Bay verlegt werden – gemeinsam mit rund 500 Piloten und Technikern. Das berichtet die Zeitung Kathimerini aus Athen unter Berufung auf Kreise des griechischen Verteidigungsministeriums. Grundlage des Deals ist ein neues Abkommen zwischen Griechenland und den USA. Vom Standort auf Kreta aus kann die US-Luftwaffe wohl im Mittelmeer und Schwarzen Meer operieren.

Ukraine-Krieg: Russland liegt zwei Wochen hinter Zeitplan für Invasion

+++ 07.45 Uhr: Putin liege zwei Wochen hinter seinen Kriegs-Plänen im ukrainischen Donbas und in der Südukraine zurück. Das berichtet das Pentagon. Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, sagte ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums auf einer geschlossenen Pressekonferenz am 10. Mai, dass Russland derzeit etwa zwei Wochen hinter dem Zeitplan zurückliege, „was [Putin] gerne sehen würde“.

Ukraine-Krieg: Ein Toter bei russischem Angriff im Südosten

Erstmeldung vom Mittwoch, 11. Mai, 06.15 Uhr: Bei neuen russischen Angriffen in der Umgebung der südostukrainischen Stadt Saporischschja sind am Dienstagabend mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Nach Angaben der Regionalverwaltung seien vor allem Wohngebäude in Orechowo getroffen worden, berichtete die Ukrajinska Prawda. Wegen der Intensität des Beschusses sei vorübergehend die Zustellung humanitärer Hilfe in den Ort unterbrochen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. (dil/ktho/tu/nak/ska mit AFP/dpa)