Bauen mit Holz

Klimaforscher Christopher Reyer erklärt, wie Holz im Bauwesen eingestezt werden kann und es CO2 einspart.

Herr Reyer, die Zementindustrie ist für acht Prozent und die Stahlindustrie für zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Haben diese Baustoffe eine Zukunft?

Es gibt verschiedene Ansätze, um Beton und Stahl zu dekarbonisieren, deshalb kann es durchaus sein, dass die Baustoffe eine Zukunft haben. Aber Holz hat einen wichtigen naturgegebenen Vorteil. Holz speichert Kohlenstoff. Holz hat also das Potenzial, sofern die Ernte und die Bearbeitung weitestgehend CO2-frei gestaltet werden, nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv zu sein.

Was ist denn der große Vorteil von Holz und auch anderen organischen Materialien als Baustoffe?

Es gibt offensichtliche Klima-Vorteile, aber auch architektonische Vorteile. Die Klima-Perspektive ist: Wenn man es richtig angeht, kann Holz, aber auch Bambus, als Baustoff eine weitere Kohlenstoffsenke werden. Indem man Holz verbaut und auch danach weiterverwendet, also upcycelt und recycelt, kann der gebundene Kohlenstoff der Atmosphäre für hunderte Jahre entzogen werden.

Und die architektonischen Vorteile?

Wenn man über Holz als Baustoff spricht, geht es nicht nur um Balken und Bretter. Engineered timber, also ingenieurtechnisch bearbeitetes Holz, ist vielfältig einsetzbar. Und Holz kann sehr gut präpariert werden. Große Einzelteile können bereits im Werk zusammengebaut werden, wodurch sich die Arbeitszeit auf der Baustelle verkürzt. Das ist wesentlich effizienter. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass sich Menschen in Häusern aus organischen Stoffen wohler fühlen oder das Wohnen in Holzhäusern auch tatsächlich gesundheitsfördernde Wirkungen hat.

Was muss gewährleistet sein, damit Holz als nachhaltiger Baustoff gelten kann?

Die Wälder müssen nachhaltig bewirtschaftet werden. Wenn für Bauholz der Amazonas-Regenwald abgeholzt wird, ist das natürlich nicht nachhaltig. Bei der Abholzung wird immer auch CO2 emittiert. Erntereste verrotten und der Boden setzt Kohlenstoff frei – neben all den dramatischen Verlusten an Biodiversität. Das muss alles einberechnet und vermieden werden.

Es ist auch wichtig, sich zu überlegen, welche Verdrängungsprozesse stattfinden.

Wenn wir mehr Holz zum Bauen verwenden wollen, gleichzeitig aber auch mehr Papier produzieren, dazu noch Biomasse zur Energiegewinnung einsetzen und neue, innovative biomassebasierte Produkte wie Plastikersatzstoffe herstellen – irgendwann geht die Rechnung nicht mehr auf. Es braucht also ein integriertes Landnutzungssystem, in das eine Holzstrategie eingebunden werden muss. Die dahinterstehende Frage ist: Welche Nutzung von Biomasse lohnt sich aus einer Nachhaltigkeitsperspektive und wo ist die Grenze? Holz als Baustoff steht ziemlich gut da. Erstens ist ein Dach über dem Kopf möglicherweise essenzieller als andere Nutzungsarten und zweitens bleibt der Kohlenstoff eben sehr lange gebunden. Das sieht bei anderen Nutzungsarten ganz anders aus.

Zum Beispiel bei Bioenergie.

Genau. Da wird Holz verbrannt oder andere Biomasse. Das ist natürlich alles andere als langlebig. Das Ziel muss sein, Holz weniger als kurzlebiges Produkt zu verwenden. Wenn die Holznutzung entsprechend priorisiert wird und sich dadurch die Wertschöpfung von Holzprodukten erhöhen lässt, kann der Druck auf Wälder begrenzt werden, obwohl sich die Nutzung als Baustoff erhöht. Denn natürlich ist es wichtig, Biodiversität und Primärwälder zu schützen. Sonst kann man das Holz nicht nachhaltig nennen und es entsteht einfach eine neue Form von Greenwashing.

Gibt es heute schon wegweisende Holz-Zertifikate?

Es gibt die FSC- oder die PEFC-Zertifizierung. Diese sichern über verschiedene Regeln eine nachhaltige Forstbewirtschaftung. Aber das ist bei Weitem nicht ausreichend. Denn darunter fällt keine Klima-Bilanzierung, nicht der Vergleich mit anderen Biomasse-Produkten und auch nicht, ob das Holz recycelt wird. Es braucht in Zukunft ein ganzheitliches, integriertes Landnutzungssystem.

Gäbe es nach heutigem Stand genug Holz, um unseren Baubedarf zu decken ohne alle unsere Wälder abzuholzen?

2020 haben wir in einer Studie den simulierten Holzbedarf mit den Holzernten aus dem Jahr 2015 verglichen. Mit dem gesamten geernteten Sägeholz ließen sich mehr als 50 Prozent, aber weniger als 90 Prozent des Bedarfs für den globalen Hausbau decken. Dass ab jetzt alles Holz für den Hausbau verwendet wird, ist natürlich nicht realistisch. Deshalb muss man darüber nachdenken, wie man Holz recyceln und upcyceln kann, also möglichst lange in der Nutzungskaskade hält, bevor es zum Beispiel energetisch genutzt wird. Da muss sich noch vieles tun. Eine weitere Möglichkeit, die wir simuliert haben, sind Holzplantagen. Die müssten klimaresilient, also angepasst an den Klimawandel sein und nachhaltig bewirtschaftet werden. Damit könnte man viel Holz herstellen, ohne Primär- und Sekundärwälder stärker zu belasten.

Stünden diese Plantagen nicht in Konkurrenz mit anderen Nutzungsarten, etwa der Nahrungsproduktion?

Nach unseren Berechnungen ginge es ohne eine Flächenkonkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion. Man würde stattdessen die Plantagen auf heute unbewaldeten Flächen, zum Beispiel Savannen oder degradierten Flächen, anlegen. Natürlich ist auch das nicht konfliktfrei. Die Flächen werden teilweise produktiv genutzt, zum Beispiel durch Weidetierhaltung, und gerade Savannen sind wichtig für den Schutz der Biodiversität. Das müsste sozial und ökologisch gepuffert werden.