Falsche Zahlen genannt: Linke wirft Lindner „Lüge“ bei Kindergrundsicherung vor

Von: Tadhg Nagel

Christian Lindner soll bei der Erwerbs­beteiligung von Allein­erziehenden gelogen haben. Trotzdem ist die Kindergrundsicherung beschlossene Sache. Die Linke schäumt.

Berlin - Monatelang rang die Ampel-Koalition um die Eckpunkte der Kindergrundsicherung, deren Einführung bereits im Koalitionsvertrag vereinbart worden war. Zuletzt galt das Vorhaben als Musterbeispiel für die immer wieder aufkeimenden Meinungsverschiedenheiten unter den Koalitionspartnern. Hauptsächlicher Streitpunkt war die Finanzierung, vor allem die FDP trat auf die Bremse: zu viel Geld, zu teuer, zu wenig Arbeitsanreiz.

Inzwischen konnte eine grundsätzliche Einigung erzielt werden. Ab 2025 sollen alle Kinder einen Grundbetrag erhalten, den sogenannten „Kindergarantiebetrag“. Dieser soll mindestens der aktuellen Höhe des Kindergelds entsprechen, also 250 Euro im Monat. Hinzu kommt ein flexibler „Kinderzusatzbeitrag“. Eine Pauschale für Bildung und Teilhabe sowie eine Kinderwohnkostenpauschale, die mit steigendem Einkommen sinkt, „bis ab Überschreiten einer noch zu definierenden Einkommenshöhe kein Anspruch mehr besteht“, so Familienministerin Lisa Paus (Grüne).

Hilft die Kindergrundsicherung „schneller, einfacher und direkter“ - oder ist sie ein fauler Kompromiss?

Die Familienministerin gab sich optimistisch, dass bedürftigen Familien in Zukunft „schneller, einfacher und direkter“ geholfen werden kann. Mit weniger Bürokratie mehr Kindern aus der Armut zu helfen, klingt zunächst gut. Allerdings ist fraglich, inwiefern die bewilligten Finanzmittel ausreichen, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. Am Anfang der Verhandlungen hatte Paus die Kosten auf zwölf Milliarden Euro beziffert. Finanzminister Lindner (FDP) hatte im Haushaltsplan jedoch einen sogenannten Merkposten von nur zwei Milliarden Euro festgesetzt. Die auf den Druck von Bundeskanzler Scholz hin erzielte Einigung auf 2,4 Milliarden Euro trägt damit eindeutig die Handschrift der Liberalen.

Christian Lindner hat für Erwerbslose stets einen erhobenen Zeigefinger - mit der Wahrheit scheint er es jedoch nicht zu genau zu nehmen. © IMAGO

Christian Lindner war während der Verhandlungen nicht müde geworden zu betonen, dass finanzschwachen Familien „einfach nur mehr Sozialtransfers zu überweisen“ nicht zwingend die Lebenschancen der Kinder verbessere. Mehr Geld sei zwar „immer wünschenswert, aber nicht immer möglich“. Stattdessen verwies Lindner stets auf andere Ansätze zur Bekämpfung der Kinderarmut. „Sprachförderung und Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt“ seien entscheidend, schließlich liege die Armut der Kinder oft in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet. Eine reine Umverteilung von Geld stoße „irgendwann bei der Armutsbekämpfung an Grenzen“.

Christian Lindner bleibt dabei: Kindergrundsicherung ja, aber keine falschen Anreize

Bei der Vorstellung des Gesetzes am 28. August blies Lindner erneut in dasselbe Horn. Eine Reform der sozialen Unterstützungs­leistungen für Familien dürfe kein Anreiz sein, nicht zu arbeiten. Das gelte auch für Alleinerziehende. Man wolle zwar deren materielle Situation verbessern, „aber anderseits nicht zusätzliche Anreize geben, sich nicht um Arbeit zu bemühen.“ Immerhin sei es „eine beklagenswerte Tatsache, dass die Erwerbs­beteiligung von Allein­erziehenden im vergangenen Jahrzehnt trotz des Ausbaus der Kinder­betreuungs­infrastruktur zurück­gegangen ist“, so Lindner. Man dürfe daher kein falsches Signal senden, das diesen Trend verfestige.

Diese Behauptung entbehrt allerdings jeglichen Tatsachen, wie aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine aktuelle Anfrage Heidi Reichinneks hervorgeht. Reichinnek ist die Sprecherin für Frauen-, Kinder- und Jugendpolitik der Linksfraktion im Bundestag. Demnach waren im Jahr 2013 mit 1,147 Millionen 71,1 Prozent der Alleinerziehenden erwerbstätig. Im vergangenen Jahr waren es mit 1,157 Millionen hingegen 74,9 Prozent. Damit hat die Erwerbstätigkeit von Alleinerziehenden in den letzten zehn Jahren zugenommen. Zahlen, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegen, bestätigen dies. Die Beschäftigungsquote sei seit 2013 kontinuierlich gestiegen und habe in keinem Jahr unter dem Wert von 2013 gelegen.

Hat Christian Linder bewusst gelogen? Die Kindergrundsicherung kommt trotzdem bald

„Finanzminister Linder hat ganz bewusst gelogen“, so Reichinnek gegenüber dem Redaktionsnetzwerk. Sie ist überzeugt, dass Lindner die richtigen Zahlen gekannt habe. Dennoch habe er hier „ganz klar Stimmung gegen die Kinder­grundsicherung auf dem Rücken der Allein­erziehenden machen“ wollen. Familienministerin Paus habe, so Reichinnek, „diesem Unsinn“ bei der Pressekonferenz nicht widersprochen. Das sei „echt erbärmlich und frauen­feindlich“. Alleinerziehende, zu 90 Prozent Frauen, würden dadurch vom Finanzminister stigmatisiert, obwohl sie sowohl um Unterhalt kämpften, als auch einen Großteil der Sorgearbeit übernähmen.

Diese Kritik wird allerdings wohl nichts mehr am getroffenen Kompromiss ändern. Zuletzt war jedoch noch immer offen, wann das Kabinett den Gesetzesentwurf beschließen wird. Familienministerin Paus hatte anfangs den 13. September genannt, dann war die Rede davon, dass das Finanzministerium noch vier Wochen für die Prüfung des Gesetzes benötigen werde. Der Einschätzung, dass es zwischen den Ministerien noch offene Fragen gebe, widersprach Lindner. „Die technischen Umsetzungsfragen werden von den Beamtinnen und Beamten gelöst, politisch gab es keinen Dissens“, so der Finanzminister. Er gehe davon aus, dass die Kindergrundsicherung möglicherweise schon in der kommenden Woche vom Bundeskabinett beschlossen werden könnte. (tpn)