Kippt EuGH heute die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland?

Von: Katja Thorwarth

Der Europäischen Gerichtshof (EuGH) entscheidet über die deutsche Vorratsdatenspeicherung. © Arne Immanuel Bänsch/dpa

Seit Jahren beschäftigt die deutsche Vorratsdatenspeicherung die Gerichte. Nun entscheidet der EuGH über die umstrittene Regelung.

Luxemburg - Das Urteil zur umstrittenen Vorratsdatenspeicherung in Deutschland war lange erwartet worden. Am heutigen Dienstag (20. September, 9.30 Uhr) nun entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg über die Mindesdatenspeicherung, die seit Jahren in der Kritik steht. Die entsprechende Regelung, die aktuell ausgesetzt ist, sieht vor, dass Telekommunikationsanbieter bestimmte Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer ohne konkreten Anlass sammeln und einige Wochen speichern müssen.

Dagegen klagten die Anbieter Telekom und Spacenet. (Az. C-793/19 und C-794/19) Zur Klärung legte das Bundesverwaltungsgericht den Fall dem EuGH vor. Dieser ließ Vorratsdatenspeicherung bisher nur sehr begrenzt und unter strengen Voraussetzungen zu. Am Dienstag entscheidet er auch über die Vorratsdatenspeicherung in Frankreich zur Bekämpfung von Marktmissbrauch.

Vorratsdatenspeicherung: Ampel uneins über Neuregelung

Besonders die Bundesregierung dürfte das Urteil mit Spannung erwarten: Sie will die Speicherung von Kommunikationsdaten neu regeln, die drei Ampelparteien sind sich aber über das Vorgehen nicht einig. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP landete im vergangenen Herbst eine Formulierung, die viele Fragen offenlässt. Dort heißt es: „Angesichts der gegenwärtigen rechtlichen Unsicherheit, des bevorstehenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs und der daraus resultierenden sicherheitspolitischen Herausforderungen werden wir die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können.“

Vorratsdatenspeicherung: Justizminister Buschmann will Quick-Freeze-Verfahren

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ist ein entschiedener Gegner der Vorratsdatenspeicherung. Er setzt stattdessen auf ein Quick-Freeze-Verfahren mit Richtervorbehalt. Das bedeutet, dass ein Telekommunikationsanbieter auf richterliche Anordnung bei einem Anfangsverdacht Daten zu einzelnen Nutzern für einen bestimmten Zeitraum speichern müsste. Dieses Verfahren hat auch der EuGH in den vergangenen Jahren als rechtmäßig beurteilt.

Im Koalitionsvertrag ist Quick Freeze allerdings nicht explizit erwähnt. Viele Ermittler halten dieses Verfahren für keine brauchbare Alternative zur Vorratsdatenspeicherung. (ktho/dpa/AFP)