Vor Richtern, die auf den Staatschef hören

Von: Bascha Mika

Tsitsi Dangaremba © AFP

Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga droht lange Haft

Simbabwes bekanntester Schriftstellerin, Tsitsi Dangarembga, wird am heutigen Dienstag der Prozess gemacht. Sie soll sich in der Hauptstadt Harare vor dem Antikorruptionsgerichtshof verantworten, der direkt dem autokratischen Präsidenten Emmerson Mnangagwa unterstellt ist.

Dangarembga soll 2020 zu öffentlicher Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie aufgestachelt haben - so lautet die Anklage. Die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels vom vergangenen Jahr hatte gegen die schlechte Regierungsführung, das brutale Vorgehen gegen Andersdenkende und die grassierende Korruption demonstriert. Sie wurde umgehend verhaftet, wieder freigelassen und anschließend angeklagt. Der Prozess wurde immer wieder hinausgezögert, bis er jetzt vor einem Sondergericht stattfindet.

Tsitsi Dangarembga ist eine der wichtigsten afrikanischen Literatinnen, Filmemacherinnen und Theaterregisseurinnen. Als Kritikerin des Regimes in Simbabwe engagiert sie sich seit vielen Jahren für Menschenwürde und Freiheitsrechte in ihrem Land. Sollte Tsitsi Dangarembga verurteilt werden, droht ihr eine mehrjährige Haftstrafe. In Simbabwe sind Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung. Immer wieder werden Aktivist:innen und Oppositionelle ohne rechtliche Grundlage inhaftiert, gefoltert und gedemütigt.