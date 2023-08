Von Gummibärchen-Verschwörungen und Shoah-Leugnung

Von: Joachim F. Tornau

Teilen

Die mutmaßliche Chefideologin einer Gruppe von „Reichsbürgern“ präsentiert sich vor Gericht lächerlich und gefährlich zugleich.

Die Verschwörung gegen die Deutschen versteckt sich überall, sogar in Gummibärchen. Haribo, dozierte Elisabeth R., sei in Wahrheit gar kein harmloser Markenname, sondern eine griechisch-hebräische Botschaft „zur Verspottung unserer Ahnen“. Warum, das muss man nicht verstehen. Wichtig ist nur: Es geht – so jedenfalls R. – immer gegen die Deutschen, seit 3000 Jahren schon. Ein Komplott von Juden und Papst, allumfassend und mörderisch, das endlich gestoppt werden müsse.

So sieht das die ehemalige Lehrerin und habilitierte Theologin, die einer Gruppe militanter „Reichsbürger“ das ideologische Fundament für ihre Terrorpläne geliefert haben soll. Seit drei Monaten wird am Oberlandesgericht in Koblenz gegen die 76-Jährige und vier mitangeklagte Männer verhandelt, weil sie Sprengstoffanschläge sowie eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben sollen. Ihr Ziel laut Anklage der Bundesanwaltschaft: die Verfassung des deutschen Kaiserreichs von 1871 wieder in Kraft zu setzen.

Totes „Personalvieh“

Sieben der bislang 14 Verhandlungstage füllte der Vortrag, mit dem die mutmaßliche Chefideologin ihre Weltsicht darlegte. Es wäre leicht, sich lustig zu machen über ihre Pseudowissenschaft, ihre zu etymologischem Tiefsinn hochgejazzten Wortspiele, ihren haarsträubenden Unsinn über Ortsschilder, deren schwarze Umrandung anzeige, dass in deutschen Städten heute nur noch totes „Personalvieh“ lebe.

Doch unterschätzt werden darf Elisabeth R. nicht. Die radikale Protestantin war offenbar das Bindeglied zwischen den Angeklagten und dem Neonazi-Funktionär Rigolf Hennig, der als Oberhaupt für das neue „Reich“ im Gespräch war. Mit dem im März 2022 gestorbenen Shoah-Leugner aus dem niedersächsischen Verden teilte die Verschwörungspredigerin einen aggressiven Antisemitismus. Und kurz bevor sie jetzt ihre Einlassung vor Gericht beendete, verstieg sie sich auch selbst zu Äußerungen, die sich schwerlich anders interpretieren lassen denn als Leugnung des nationalsozialistischen Massenmords an den europäischen Jüdinnen und Juden.

„Genozid an Deutschen“

Nach dem zweiten Weltkrieg habe es weltweit mehr jüdische Menschen gegeben als vorher, behauptete Elisabeth R. – und raunte, dass man im Ausland durchaus die „Wahrheit“ kenne. Vergeblich forderte Staatsanwalt Nikolaus Forschner daraufhin, der Angeklagten wegen Volksverhetzung das Wort zu entziehen. Sie durfte weiter agitieren und warf der Bundesanwaltschaft daraufhin unter anderem noch „Hochverrat“ und „Genozid an den Deutschen“ vor.

Nicht müde wird Elisabeth R., die Bundesrepublik und damit auch Anklagebehörde und Gericht für illegitim zu erklären, weil von der jüdisch-jesuitischen Verschwörung gesteuert. Dennoch bemühte sie sich zugleich um demonstrative Distanz zu ihren Mitangeklagten, insbesondere zu dem Brandenburger Buchhalter und Ex-NVA-Soldaten Sven B., der die Umsturz- und Entführungspläne stolz gestanden hat. Als der 55-Jährige sie am Donnerstag beim Vornamen nannte, verbat sie sich prompt diese Vertraulichkeit. „Eine solche Nähe“, ließ sie ihren Anwalt erklären, „gab es nie.“