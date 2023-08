Von den Maasai lernen

Schüler holen vor dem Unterricht in der Nähe von Keshoe Isaiahs Dorf Wasser für das Essen. © Privat

Kenia erlebt die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Die Auswirkungen treffen besonders die Verletzlichsten: lokale und indigene Gemeinden. Doch ihr Wissen wird dringend gebraucht. Ein Bericht von Laura König.

Keshoe Isaiah sah seine Mutter auf der Suche nach Wasser immer weitere Strecken zu Fuß zurücklegen. Er sah auch, wie seine Brüder die Schule abbrechen mussten, um mit den Rindern, Ziegen und Schafen kilometerweit zu laufen, bis sie eine Wasserquelle und Weideland fanden. Und doch verdursteten die Tiere. Heute bleibt der Familie nur noch eine kleine Herde. Die Maasai, eine indigene Gemeinschaft im Südwesten Kenias, sind Dürren gewohnt, aber nicht in diesem Ausmaß.

Isaiahs Heimatland Kenia erlebt die dramatischste Dürre seit 40 Jahren. Zum fünften Mal in Folge sind die Regenfälle am Anfang des Jahres zu gering ausgefallen, in den letzten Jahren zum Teil sogar ganz ausgeblieben. „Als ich noch jünger war dauerte eine Dürre einen Monat, heute dauert sie teilweise drei Monate“, erzählt er.

Laut Klimaforschung werden Hitzewellen und langanhaltende Dürren aufgrund des Klimawandels nicht nur wahrscheinlicher, sie dauern auch länger. Auch Starkniederschläge und Überschwemmungen werden schon bei einer globalen Erhitzung um 1,5 Grad zunehmen. Die Auswirkungen treffen besonders die am wenigsten entwickelten Länder: Zwischen 2010 und 2020 sind in den stark gefährdeten Regionen 15-mal mehr Menschen durch Hochwasser, Dürren und Stürme gestorben als in Regionen mit sehr geringer Gefährdung. In besonders großer Gefahr sind indigene Gemeinschaften – wie die Maasai. Die Halbnomaden leben von der Viehzucht. „Wenn das Vieh stirbt, haben die meisten Familien Schwierigkeiten, ihr Leben zu finanzieren“, erklärt Isaiah. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen sind 3,5 Millionen Menschen in Kenia aufgrund der Dürre von akuter Ernährungsunsicherheit bis hin zu Unterernährung bedroht.

Folgen der Dürre: Frauen und Kinder trifft es besonders schlimm

Besonders betroffen sind Frauen und Mädchen. Die Dürre zwingt sie teilweise weite Strecken in fremde Territorien zurückzulegen, wo sie zunehmender Gewalt, Ausbeutung und sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind. Laut UN-Bericht hat in einigen Gemeinden die Zahl der Kinderheiraten zugenommen: Statt in die Schule zu gehen, werden junge Mädchen verheiratet, um das Überleben ihrer Familien zu sichern. „Ich möchte dafür sorgen, dass kein Kind mehr die Schule verpassen muss und kein junges Mädchen mehr verheiratet wird, weil die Familie so verzweifelt ist“, erklärt der junge Maasai Isaiah. Knapp 200 Kilometer weiter nördlich, direkt am Victoriasee, wuchs Isaiahs Freund Clive Donnley auf. In seiner Heimatregion leben viele Menschen von der Landwirtschaft und nutzen dafür traditionelle Anbausysteme als einzige Möglichkeit, auch in der Regenzeit zu pflanzen. „Wenn sich der Zyklus von Regen- und Trockenzeit verschiebt, können sie nichts mehr anpflanzen“, erklärt Donnley. Aber nicht nur die Dürre gefährdet die Versorgung von Donnleys Gemeinde. Der Victoriasee, zweitgrößter Süßwassersee der Welt, soll Trinkwasser spenden, Fisch liefern und als Transportweg dienen. Stattdessen wird er zur Bedrohung.

Die Aktivisten Clive Donnley wuchs in Kisumu am Victoriasee auf und lebt heute in Nairobi, wo er einen Abschluss in Friedens- und Konfliktforschung gemacht hat und zurzeit Umwelt-Governance studiert. Als Klimaaktivist engagiert er sich in verschiedenen Initiativen, um gegen die Klimakrise und Ungleichheit zu kämpfen. Keshoe Isaiah aus der Gemeinschaft der Maasai ist Mitbegründer des Main-Netzwerks, das den Stimmen indigener und lokaler Gemeinschaften in der Klimakrise Gehör verschaffen will. Außerdem ist er Aktivist bei Fridays for Future Kenia und Mitglied im Jugendbeirat des Climate Storytelling Lab, einer Initiative der UN.

Eine eingeschleppte Wasserlilien-Art breitet sich seit den 1980er-Jahren dort aus. Das raubt den Fischen den Sauerstoff und damit den Fischern ihre Lebensgrundlage. Hinzu kommt: Der Seespiegel steigt stetig an und erreichte 2020 einen historischen Höchststand von 13,4 Metern über dem Normalniveau. Dadurch werden in Donnleys Gemeinde immer mehr Häuser überschwemmt. „Wenn ich zum See gehe, kann man manchmal sehen, wo früher unsere Häuser standen, und jetzt ist alles überflutet“, erinnert er sich.

Die Ökosysteme stellen die Lebensgrundlage dar

Isaiah und Donnley wollen aber nicht tatenlos zusehen, sondern dafür sorgen, dass ihre Gemeinden sich an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen können. Für die Maasai ist die Natur nicht nur ihre Lebensgrundlage. Den Wald etwa schützen und achten sie auch deshalb, weil dort viele kulturelle Zeremonien stattfinden. „Maasai wissen, wie sie ein Ökosystem schützen können“, sagt Isaiah. Sie nutzen auch ihr Wissen über Jahreszeiten, Stürme und Windmuster, um ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten besser zu planen. Das indigene Wissen reiche jedoch nicht aus, um sich an die Veränderungen durch den Klimawandel anzupassen, betont Isaiah.

Eine Baumpflanzaktion: Keshoe Isaiah in der Mitte © Privat

Hier könnten die Erkenntnisse der Klimawissenschaft helfen. Das sieht auch der aktuelle Weltklimabericht so: Eine Zusammenarbeit zwischen Forschung, landwirtschaftlichen Beratungsdiensten und lokalen Gemeinschaften könne dazu beitragen, die Anpassungsstrategien in ganz Afrika zu verbessern. Um indigenes Wissen und wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenzubringen, geht Isaiah in Schulen und gibt Workshops in seiner Gemeinde, um über die Klimaforschung aufzuklären und den Menschen mögliche Anpassungsmaßnahmen zu vermitteln. So würden die Maasai schließlich zu Expert:innen für Klimaanpassung. Sie müssten deshalb mit am Verhandlungstisch sitzen, appelliert Isaiah mit Blick auf internationale Klimakonferenzen.

Gemeinsam zur Klimakonferenz: Voller Tatendrang nach Dubai

Clive Donnley stimmt ihm zu: „Ich glaube, dass wir als Weltbürger zusammenarbeiten müssen, vom Norden bis zum Süden, von Amerika bis Afrika.“ Er plädiert dafür, dass sich besonders junge Stimmen des Globalen Südens gleichberechtigt in die Klimapolitik einbringen können. Bisher würden, so Donnley, diese Stimmen auf der klimapolitischen Bühne ignoriert werden. Gleichzeitig können auch Industriestaaten wie Deutschland von Kenia lernen. Schließlich bezieht das ostafrikanische Land schon heute etwa 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien und will 2030 bei 100 Prozent sein. Schon seit 2015 hat Kenia einen Klimaanpassungsplan, auch weil die Auswirkungen des Klimawandels schon seit Jahren deutlich zu spüren sind.

Donnley fordert deshalb, dass afrikanische Staaten nicht auf Unterstützung aus reicheren Ländern warten sollten. „Ich bin der Meinung, dass wir nicht länger darüber klagen sollten, dass wir in Afrika den geringsten Beitrag zur Klimakrise geleistet haben.“ Stattdessen müsse man sich jetzt den Herausforderungen gemeinschaftlich stellen. Aus diesem Grund wollen Isaiah und Donnley an der nächsten UN-Klimakonferenz in Dubai teilnehmen. Sie wollen die Politik mitgestalten, die über ihre Zukunft und die ihrer Gemeinden entscheidet.