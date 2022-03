Vom Komiker zum Präsidenten: Das ist über Wolodymyr Selenskyj privat bekannt

Krieg in der Ukraine

In der Ukraine herrscht Krieg und in Kiew werden harte Kämpfe ausgetragen. Inmitten des Chaos harrt Präsident Wolodymyr Selenskyj aus und wird zum Symbol des Widerstands. Doch wer ist er eigentlich?

Kiew – Dass sich sein Land so schnell nach seinem Amtsantritt in einem Krieg mit Russland befinden würde, hätte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, wohl 2019 nicht erwartet. Eigentlich wollte er Frieden in sein Heimatland bringen. Inmitten der aktuellen Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Soldaten zeigt der ehemalige Komiker, dass er trotz der Gefahr durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin die Ukraine weiter führen kann. Doch wer ist Wolodymyr Selenskyj eigentlich?



Während Wladimir Putin weiter Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew befehligt, hat sich Wolodymyr Selenskyj zur wichtigsten Stimme des Widerstands der Ukrainer entwickelt. Trotz Lebensgefahr hat er Kiew nicht verlassen und wendet sich regelmäßig mit Twitter-Posts oder Videos an seine Mitmenschen, spendet ihnen Trost und verdient sich ihren Respekt. Vor wenigen Tagen schrieb er: „Nach unseren Informationen hat der Feind mich als Ziel Nummer eins ausgemacht. Und meine Familie als das Ziel Nummer zwei."