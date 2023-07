Volksverhetzung „nicht zuzuordnen“

Von: Pitt von Bebenburg

Für die Polizei schwer einzuordnen: Impfgegner:innen demonstrieren im Februar 2022 gegen die Coronapolitik. © Olaf Schuelke/Imago

Die Polizei tappt bei politischem Motiv oft im Dunkeln.

Die Polizei tut sich immer schwerer damit, politisch motivierte Straftaten klar zu benennen. Inzwischen werden mehr als 24 000 solcher Delikte im Jahr keiner klassischen Kategorie zugeordnet, also nicht als rechts, links, ausländerextremistisch oder religiös motiviert eingestuft. Stattdessen ist die größte Kategorie mittlerweile jene, die von der Polizei als „nicht zuzuordnen“ bezeichnet wird. Im Jahr 2018 waren es noch etwa 4600 Fälle – die Zahl hat sich also innerhalb von vier Jahren verfünffacht. Insbesondere Delikte bei Protesten während der Corona-Pandemie fanden sich hier.

Die Linke sieht darin eine Verharmlosung rechter Straftaten, deren Zahl im Jahr 2022 erstmals laut der Polizeistatistik niedriger lag als die Zahl der „nicht zuzuordnenden“ Delikte. „Denn eine Vielzahl der dort aufgeführten Delikte weisen eher ,klassische‘ Einstellungsmuster der extremen Rechten auf“, sagt die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner. Sie nennt etwa „Antisemitismus und Rassismus, nicht selten miteinander bei Verschwörungsideologien verknüpft, oder die Ablehnung von Demokratie und Rechtsstaat.“

Schwere Gewalttaten

Durch eine Anfrage bei der Bundesregierung hat Renner nun zu Tage gefördert, was sich hinter den „nicht zuzuordnenden“ Straftaten verbirgt. Dazu gehörten im vergangenen Jahr vier versuchte Tötungsdelikte, 25 Brandstiftungen und sieben Sprengstoffdelikte. Insgesamt waren rund 1600 der Straftaten Gewaltdelikte.

Besonders bemerkenswert ist, dass mehr als 900 Fälle von Volksverhetzung und fast 1800 Fälle des „Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ unter „nicht zuzuordnen“ registriert wurden. Diese Rubrik wird von der Polizei angekreuzt, wenn Hakenkreuze geschmiert oder der Hitlergruß gezeigt wird. Sollten solche Taten für die Polizei tatsächlich nicht mehr zuzuordnen sein? Oder dreht es sich um andere „Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, etwa um das „Z“-Zeichen für den russischen Angriffskrieg? Darüber gibt die Antwort der Bundesregierung keinen Aufschluss.

„Die Kategorie nicht zuzuordnender Straftaten gehört auf den Prüfstand“, sagte Renner der Frankfurter Rundschau. Sie bezeichnet Volksverhetzung und die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole als „klassische rechtsextreme Delikte“. Jede fünfte Gewaltstraftate in diesem Bereich sei von sogenannten Reichsbürgern verübt worden. „Da zwei Drittel der Gewaltstraftäter älter als 30 sind, lohnt sich ein Blick in die Vita der Täter und einschlägige Vorstrafen. Denn einige greifen möglicherweise auf ihre Erfahrung aus den sogenannten Baseballschlägerjahren zurück“, vermutet die Linken-Abgeordnete.

Die Behörden hatten für 2022 insgesamt knapp 24 000 rechte Straftaten registriert. Hier machten Propagandadelikte wie das „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ mehr als 14 000 Fälle aus; auch Volksverhetzung war mit knapp 3500 Fällen stark vertreten.

Die meisten Fälle von „nicht zuzuordnenden“ Delikten gibt es in den großen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, aber auch im kleineren Sachsen. In allen vier Ländern wurden mehr Delikte als „nicht zuzuordnen“ eingestuft als in die Kategorie „rechts“. Das war in vielen Bundesländern anders, etwa in Hessen mit 1100 rechten Straftaten und rund 850 Delikten, die für die Polizei nicht zuzuordnen waren.

Auffällig ist, dass sich in der Bundeshauptstadt Berlin die Gewaltdelikte häufen, die politisch „nicht zuzuordnen“ sind. Hier wurden mehr als 200 solcher Taten registriert, nur in Bayern (330) gab es mehr. Bei rechten Gewalttaten ragt Berlin sogar mit 138 Fällen heraus, selbst in den einwohnerstarken Ländern Nordrhein-Westfalen (117) und Bayern (111) waren es weniger.

Besonders stark war der Zuwachs an Taten, die als „nicht zuzuordnen“ bezeichnet wurden, vom Jahr 2020 mit rund 8600 solcher Delikte auf 2021 mit mehr als 21 000 Taten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, schlossen daraus, „dass die Tathintergründe diffuser und vielfältiger geworden sind“. Ein wesentlicher Teil der Taten sei „im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie erfasst“ worden.