„Viele Entwicklungsziele sind in weiter Ferne“

Von: Tobias Schwab

Teilen

Entwicklung - ein zartes Pflänzchen? Der Zugang zu Wasser ist für viele SDGs essentiell. © afp

Wissenschaftler Axel Berger über die stockende Agenda 2030, fehlende finanzielle Mittel und Deutschlands Rolle.

Es ist Halbzeit für die 2015 in New York beschlossene Agenda 2030. Noch sieben Jahre bleiben, um die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) zu erreichen. Von diesem Montag an tagt in New York das High-level Political Forum, bei dem eine Vielzahl von Staaten ihre Fortschrittsberichte vorlegen.

Herr Berger, wo steht die Weltgemeinschaft aktuell mit ihrer Agenda 2030, deren Kernziel lautet, allen Menschen ein würdiges Leben innerhalb der planetaren Grenzen zu ermöglichen?

Wir sind insgesamt überhaupt nicht auf Kurs. Bei einer ganzen Reihe von Zielen gibt es sogar dramatische Rückschritte. Das hat vor allem mit den multiplen Krisen zu tun. Angefangen von den Folgen der Corona-Pandemie, den sich daraus ergebenden sozio-ökonomischen Herausforderungen und dem Druck auf die öffentlichen Budgets, bis hin zur Klimakrise und den globalen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine …

… der vor allem die Zahl der Hungernden wieder steigen lässt.

Ja, es trifft vor allem die Länder schwer, die auf Nahrungsmittelimporte angewiesen sind. Aber auch schon vor dem Krieg gingen die Zahlen wieder in die Höhe. Das SDG 2 „Kein Hunger“ ist damit in weite Ferne gerückt. Aber auch beim globalen Schutz der Biodiversität, bei der Verminderung von Verschmutzung, insbesondere in wachsenden Städten, und beim Zugang zu Wasser sind wir stark im Hintertreffen. Wir entfernen uns außerdem immer weiter davon, weltweit demokratische Verhältnisse mit starken, transparenten und verlässlichen Institutionen zu schaffen. Viele Länder befinden sich eher auf dem Weg zur Autokratisierung.

„In diesem kritischen Moment stehen wir vor dem Abgrund“, warnt UN-Generalsekretär Antonio Guterres im aktuellen Fortschrittsbericht zu den SDGs.

Es ist seine Aufgabe, die Weltgemeinschaft wachzurütteln, auch mit starker Rhetorik. Und er hat schon recht, das belegt die Empirie: Nur bei 18 Prozent der insgesamt 169 Unterzielen der Agenda 2030 sind wir on track, diese bis in sieben Jahren zu erreichen. Die Lage ist insofern dramatisch. Die Erwartung ist, dass das High-level Political Forum und der SDG-Gipfel im September zu einer Trendwende beitragen.

Bei den Millenniumszielen wie etwa der Halbierung von Hunger und Armut, die bis 2015 erreicht werden sollten, stehen nur die Länder des globalen Südens im Fokus. Bei der Agenda 2030 geht es dagegen auch um die Transformation der reichen Staaten selbst. Was hat Deutschland da erreicht?

Die Antwort darauf hängt davon ab, welchen Blickwinkel sie wählen. Schaut man auf den Fortschritt bei den SDGs innerhalb Deutschlands, stehen wir sehr gut da und belegen im internationalen Ranking Platz vier. Natürlich gibt es Bereiche, in denen auch wir noch viel besser werden müssen. Beispielsweise bei SDG 13. Wir nehmen den Klimaschutz und die Pariser Klimaziele noch lange nicht ernst genug.

Und wenn wir über Deutschland hinausschauen?

Da dreht sich das Ranking komplett – und wir belegen mit anderen Hocheinkommensländern einen der letzten Plätze. Weil die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren, unmittelbare Auswirkung darauf hat, ob andere Länder die UN-Nachhaltigkeitsziele erreichen. Wir nennen das negative Spillover-Effekte. Das berührt oft grundlegende Menschen- und Arbeitsrechte, aber auch den Schutz der Umwelt.

Können Sie ein Beispiel geben?

Nehmen Sie unseren Hunger nach kritischen Mineralien und Rohstoffen, die wir brauchen, um die Energiewende voranzubringen. Die werden in Ländern des globalen Südens oft auf eine Art und Weise abgebaut, die wir bei uns nie akzeptieren würden. Unter schlimmen Arbeitsbedingungen, einem immensen Verbrauch von Ressourcen wie Land und Wasser, mit gravierenden Folgen für Mensch und Natur. Hätten wir mehr geschlossene Wirtschaftskreisläufe, um Ressourcen zu sparen, sähe es da schon besser aus.

Wie kann eine Trendumkehr gelingen, wie müsste der Rettungsplan für den Planeten und die Menschheit, den der UN-Generalsekretär fordert, aussehen?

Es muss jetzt vor allem darum gehen, die internationale Finanzarchitektur so auszurichten, dass wir die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit massiv fördern können. Die reichen Staaten müssen die Weltbank finanziell besser ausstatten. Und es braucht Anreize und entsprechende Taxonomien, um aus dem privaten Finanzsektor mehr Kapital, das reichlich vorhanden ist, für den globalen sozial-ökologischen Umbau und die Entwicklung in den ärmeren Ländern zu mobilisieren.

Viele dieser Staaten im globalen Süden haben fiskalisch kaum Handlungsspielräume. Ja, im Grunde befinden wir uns mitten in einer globalen Schuldenkrise, bedingt durch die hohen Aufwendungen in der Pandemie, die Zinswende und den Inflationsdruck in der Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine. Mit fairen Umschuldungen und Schuldenerlassen müssen wir diese Länder wieder in die Lage versetzen, in Gesundheit, Bildung und den Industriesektor zu investieren. Aber das ist jetzt viel schwieriger geworden.

Zur Person Axel Berger ist stellvertretender Direktor des German Institute of Development and Sustainability (IDOS) eines der weltweit führenden Think-Tanks und Forschungseinrichtungen zu globaler nachhaltiger Entwicklung. Er ist zudem Geschäftsführender Direktor des Sustainable Development Solutions Network Germany, das das Engagement für nachhaltige Entwicklung weltweit fördert. tos Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen und 169 Unterzielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. Seit 2016 arbeiten alle Länder daran, diese gemeinsame Vision zur Bekämpfung von Armut und Reduzierung von Ungleichheiten in nationale Entwicklungspläne zu überführen. In New York tagt ab diesem Montag, 10. Juli bis 19. Juli, das High-level Political Forum (HLPF), bei dem 40 Staaten ihre Fortschrittsberichte vorlegen werden. Das Treffen dient auch der Vorbereitung des SDG-Gipfels der Vereinten Nationen (SDG Summit) im September in New York. Einige Ziele der Agenda 2030 werden beim HLPF besonders in den Blick genommen und auf ihre Umsetzung hin überprüft. Dazu zählt auch das SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur). Dabei geht es um die Förderung einer nachhaltigen Industrialisierung sowie die Einbindung von Unternehmen in Wert- schöpfungsketten (siehe Bericht „Bodenschätze veredeln“ unten). Der SDG-Gipfel im September soll die Frage beantworten, wie die Agenda 2030 in der verbleibenden Zeit noch erfüllt werden kann. tos

Axel Berger. © Privat

Warum?

Wir haben zwar den Pariser Club, in dem die Hocheinkommensländer Entschuldungsinitiativen in früheren Jahren voranbringen konnten; das findet mittlerweile aber auf Ebene der G20 statt, wo wir neue mächtige Geber wie China haben, bei denen viele Länder tief verschuldet sind. Außerdem halten mittlerweile private Gläubiger, von denen viele in den G7-Staaten ansässig sind, mehr als die Hälfte der Forderungen. Auch diese Geber müssen in ein neues Schuldenregime integriert werden und sich an Erlassen und Umschuldungen beteiligen. Das ist eine komplexe Herausforderung.

Ohne erkennbare Fortschritte?

Wir können da auch schon positive Ansätze sehen. Beim Finanzpakt-Gipfel in Paris Ende Juni ging es auch darum, das weltweite Finanzsystem gerechter zu machen und den globalen Süden besser zu unterstützen. Es gibt zumindest Anstöße, die Weltbank und die internationalen Entwicklungsbanken in diesem Sinne weiterzuentwickeln. Weltbankchef Ajay Banga kündigte in Paris auch an, Ländern eine Pause bei der Rückzahlung von Schulden zu ermöglichen.

Aber eine echte Reform der Weltbank lässt auf sich warten.

Eine Kapitalerhöhung, die die Weltbank in die Lage versetzen würde, mehr Geld in Entwicklung zu lenken, ist zurzeit in der Tat schwierig. Und es gibt auch keine Bewegung hin zu einer Neuverteilung der Stimmrechte. Da verteidigt der globale Norden noch immer seine Besitzstände und will das Sagen haben. Es wäre ein wichtiger Schritt, Stimmrechte abzugeben und damit Schwellen- und Entwicklungsländern mehr Mitsprache zu ermöglichen. Das könnte dann auch zu einem gerechteren und effektiveren Einsatz der Mittel der Weltbank führen.

Der Weltnachhaltigkeitsbericht fordert von den Regierungen, Schlüsselpolitiken den Vorrang zu geben, die Fortschritte bei mehreren SDGs gleichzeitig bewirken. Welche wären das?

Der Zugang zu Wasser, Bildung, der Schutz von Klima und Biodiversität – Fortschritte in diesen Bereichen befördern auch die Erfüllung anderer Ziele der Agenda 2030. Man kann die SGDs ohnehin nicht isoliert betrachten. Es handelt sich um ein Netzwerk von Zielen mit Wechselwirkungen. Unsere Forschung zeigt, dass dabei auch das SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ ganz zentral ist, um zum Beispiel Armut und Ungleichheit abzubauen oder unsere Meere effektiver zu schützen. Wenn wir als Weltgemeinschaft in dieses Ziel investieren, dann zahlt sich das auf vielen anderen Feldern aus.

Wie sieht es mit dem SDG 17 „Globale Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung“ aus?

Es ist essentiell, allerdings bremst uns da eine tiefe globale Vertrauenskrise. Das wird deutlich an den unterschiedlichen Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg, aber auch am Streit über das koloniale Erbe, an der Impfstoffverteilung und immer wieder an der als ungerecht empfundenen Weltwirtschaftsordnung.

Keine guten Voraussetzungen für die zweite Etappe bis 2030.

Wir müssen alles tun, dieses Vertrauen in den verbleibenden Jahren wieder aufzubauen. Immerhin sind die SDGs immer noch der Klebstoff, der die Weltgemeinschaft zusammenhält. Das zeigen die Debatten in der G20 ganz deutlich, die ansonsten von tiefen geopolitischen Gräben geprägt sind. Es ist die globale Nachhaltigkeitsagenda, auf die sich fast alle Länder weiterhin ausrichten und die insbesondere im globalen Süden eine hohe Bedeutung hat. Und wir brauchen Vertrauen vor allem im Blick auf die Zeit nach 2030. Denn schon jetzt müssen wir Voraussetzungen schaffen, um auf dem übernächsten SDG-Gipfel im Jahr 2027 zu beschließen, wie wir die Agenda fortschreiben und das Zielsystem reformieren.

Deutschland hat mit dem Lieferkettengesetz eine Regulierung geschaffen, die auch zentrale Ziele der Agenda 2030 verfolgt – unter anderem menschenwürdige Arbeit, Wirtschaftswachstum und Klimaschutz. Eine noch schärfere europäische Gesetzgebung ist gerade im Gange.

Das sind wichtige Schritte hin zum Schutz von Menschenrechten und der Umwelt. Aber man muss doch sagen, dass diese Gesetzgebungen vor allem in Berlin und in Brüssel ausgehandelt wurden bzw. werden – ohne angemessene Beteiligung der Partner im globalen Süden. Das gilt auch für den European Green Deal, der immense Auswirkungen für unsere Partnerländer haben wird. Bei all diesen Projekten gibt es komplexe Zielkonflikte zwischen Umwelt, Menschenrechten und wirtschaftlicher Entwicklung. Da ist der Dialog mit den Partnern unverzichtbar und wiederum entscheidend für das künftige Vertrauen. Aus meiner Sicht gibt es da noch eine große Unwucht.

Was erwarten Sie von deutscher Seite auf dem High Level Forum in New York, das wegweisend sein wird für den Halbzeit-Gipfel im September?

Die Erwartungen sind hoch, insbesondere da Deutschland zusammen mit Namibia den „Summit of the Future“ der UN in 2024 vorbereitet. Wichtig ist es beim diesjährigen HLPF und auch beim SDG-Gipfel, konkrete Initiativen zu präsentieren, die in und durch Deutschland vorangebracht werden. Hier geschieht ja durchaus schon einiges, von dem bereits erwähnten Lieferkettengesetz über die Fahrt aufnehmende Energiewende bis hin zum nach wie vor hohe Engagement im entwicklungspolitischen Bereich. Viele dieser Initiativen müssen eingebettet sein in internationale Koalitionen, die auf dem HLPF und SDG-Gipfel etabliert und vertieft werden können. Insbesondere das HLPF ist auch ein Forum des gegenseitigen Lernens – von welchen innovativen Lösungen anderer Länder und Akteure können wir lernen? Nachhaltigkeitspolitik ist keine Einbahnstraße, die SDGs können wir nur gemeinsam erreichen.

Gastbeitrag Seite 10