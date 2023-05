Russland in der Defensive: Moskau erwartet ukrainische Gegenoffensive

Von: Jacob von Sass

Die Gegenoffensive der Ukraine läuft bereits. Ein Geheimbericht legt jetzt offen, dass Russland im Gegenzug auf Verteidigung statt Angriff setzt.

Kiew – Die Gegenoffensive der Ukraine wird seit Wochen angekündigt, doch bis jetzt war nicht genau klar, wann diese startet. Laut Mychajlo Podoljak, einem engen Vertrauten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, ist sie mittlerweile aber im vollen Gange. Das sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender TG1 aus Italien: „Die Gegenoffensive läuft bereits seit Tagen. Es ist ein intensiver Krieg entlang von 1800 Kilometern Grenze.“

Russland stellt sich im Gegenzug auf die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte ein. Laut eines Nato-Geheimberichts, der dem amerikanischen Nachrichtenportal Business Insider vorliegt, setzen die Truppen von Wladimir Putin aber eher auf Verteidigung als auf eine eigene Offensive. So heißt es in dem Bericht des Militärausschusses der Nato unter anderem, dass es „keine signifikanten Veränderungen im Frontverlauf“ des Ukraine-Kriegs gebe.

Russland erwartet ukrainische Gegenoffensive: Verteidigungslinien werden verstärkt

So gebe es zwar „kleinere russische Offensivhandlungen im Osten der Ukraine“, wie dem Donbass, aber ansonsten keine nennenswerten Ereignisse. Viel eher würden die Russen gerade ihre Verteidigungslinien aufbauen und verstärken. „Insbesondere im Süden der Ukraine und entlang der Landbrücke zur Krim-Halbinsel“, heißt es in dem Geheimbericht. Dagegen steckt die Regierung in Kiew gerade alles in die Gegenoffensive.

Auch F-16-Kampfjets sollen bei der ukrainischen Gegenoffensive zum Einsatz kommen, sobald Amerika sie liefert. © Mindaugas Kulbis/AP

So kommen bei dieser nicht nur moderne Kampfpanzer aus dem Westen zum Einsatz, sondern auch das amerikanische Patriot-System zur Luftabwehr. Außerdem wolle die Ukraine laut Podoljak auf die F-16-Kampfjets setzten, die ebenfalls von Amerika geliefert werden. Diese hatte Präsident Joe Biden zugesagt. Bei der Gegenoffensive wolle das ukrainische Militär aber nur die von Russland besetzten Gebiete angreifen und nicht das Land an sich. (Jakob von Sass)