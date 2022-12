Wer ist Prinz Reuß von den „Reichsbürgern“? Fürstenhaus geht auf Abstand

Von: Katja Thorwarth

Teilen

Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde als mutmaßlicher Kopf einer terroristischen „Reichsbürger“-Zelle in Frankfurt festgenommen. © Boris Roessler/dpa

Der Frankfurter Immobilienunternehmer und Adelige Heinrich XIII. Prinz Reuß wird als mutmaßlich führender Kopf eines Terror-Netzwerks der „Reichsbürger“ verhaftet.

Frankfurt - Er soll der Kopf eines Terror-Netzwerks sein, das den gewaltsamen Umsturz der Bundesrepublik Deutschland geplant hat und der „Reichsbürger“-Szene zuzuordnen ist: Heinrich XIII. Prinz Reuß, 71 Jahre, wohnhaft in Frankfurt, Immobilienunternehmer. Am Mittwoch (7. Dezember) wurde der Adelige nun in seiner Wohnung im Frankfurter Nobel-Viertel Westend festgenommen. Im Zuge einer bundesweiten Razzia hatte die Generalbundesanwaltschaft Prinz Reuß als Spitze einer rechtsextremen Gruppierung ausgemacht, die einen bewaffneten Überfall auf die Verfassungsorgane geplant haben soll. Prinz Reuß sollte nach Übernahme der Macht als Regierungsspitze installiert werden.

Was ist über den Mann, der mit den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs eine neue staatliche Ordnung verhandeln wollte, bekannt? Prinz Reuß soll in Frankfurt Immobilien besitzen, sein Büro findet sich ebenfalls im Frankfurter Westend. Im Dezember 2017 wurde bekannt, dass er das leer stehende Schloss Ebersdorf in der Nähe von Bad Lobenstein/Thüringen vom Saale-Orla-Kreis gekauft hatte - für 100.000 Euro, wie das Internetportal burgerbe.de am 25. Dezember 2017 zu berichten wusste.

Prinz Reuß aus Frankfurt: Fürstenhaus distanziert sich von ihm „auf das Deutlichste“

Es ist nicht das erste Mal, dass der Schlossbesitzer Prinz Reuß die Presse zu Schlagzeilen bemühte: „Fürstenhaus Reuss distanziert sich von Weigelt-Gast Prinz Heinrich XIII.“, titelte der MDR im vergangenen August. Der damalige parteilose Bürgermeister Thomas Weigelt, dem ebenfalls eine Nähe zu den „Reichsbürgern“ nachgesagt wird, war unter Druck geraten, nachdem er kurz zuvor einen Journalisten angegriffen hatte, wie der MDR berichtete. Die Einladung des Prinzen war nun aufgrund seiner bekannten „Reichsbürger“-Nähe ebenfalls als Provokation aufgefasst worden.

Das Fürstenhaus Reuß war daraufhin auf Abstand zum Prinzen gegangen. Der MDR zitierte einen Sprecher der Familie, der die Distanzierung des Hauses Reuß von dessen politischen Aussagen „auf das Deutlichste“ betonte. Dieser habe vor 14 Jahren auf eigenen Wunsch den Familienverbund verlassen und es gebe keinen persönlichen Kontakt mehr. Der Sprecher bezeichnete demnach seinen „entfernten“ Verwandten als einen „teilweise verwirrten“ alten Mann, der „verschwörungstheoretischen Irrmeinungen“ aufsitze.

Verschwörungserzählungen von Prinz Reuß auf dem „Worldwebforum“ 2019

Verschwörungsideologisch vor einem größeren Publikum auffällig wurde Prinz Reuß auf dem „Worldwebforum“ 2019 in Zürich. Dort refierierte er unter anderem, dass seine Familie „1000 Jahre [...] entscheidend“ mit geprägt habe. Schließlich sei sie „entrechtet und enteignet“ worden. Jetzt jedoch, nach 30 Jahren, habe er die Ursache gefunden für all die Entwicklungen und Kriege, die die Gesellschaft - und damit seine Familie? - belasteten.

Rothschild sei es gewesen, der den britischen Geldfluss und das Empire kontrolliert und damit entscheidenden Einfluss genommen habe. Auch er bedient antisemitische Verschwörungserzählungen, die eine der Stützen der „Reichsbürger“-Szene sind. Desweiteren sei der Erste Weltkrieg von ausländischen Freimaurern angezettelt worden, Deutschland kein souveräner Staat seit dem 8. Mai 1945, und ein unterschriebener Friedensvertrag durch die USA tue not.

Russin Vitalia B. verhaftet - Lebensgefährtin von Prinz Reuß

Bei der Razzia verhaftet wurde übrigens auch seine Lebensgefährtin, die Russin Vitalia B.. Laut Mitteilung des Generalsbundesanwalts sei sie dringend verdächtig, „die Vereinigung insbesondere dadurch unterstützt zu haben, dass sie dem Beschuldigten Heinrich XIII P. R. bei der Kontaktaufnahme zu Vertretern der Russischen Föderation behilflich war“.

Unter „Büro Prinz Reuss“ ist seine Webseite abrufbar, die die „Koordination Geschäftlicher Interessen“ pflege, wie es auf der Startseite heißt. Tatsächlich findet sich auf der Seite neben dem Wappen lediglich ein Kontaktformular und ein Impressum. Aktuell sitzt der Prinz in Haft. (ktho)