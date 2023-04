Wagner-Söldner wohl an Verschleppung von Kindern aus der Ukraine beteiligt

Von: Sandra Kathe

Die Methoden, mit denen Kinder aus der Ukraine nach Russland gebracht werden, sind vielseitig. Während Russland damit Propaganda macht, wird andernorts ermittelt.

Kiew – Unter dem Deckmantel medizinischer Untersuchungen und Behandlungen sollen russische Kämpfer und Kollaborateure seit Anfang 2023 bereits über 100.000 Kinder aus dem besetzten Osten der Ukraine nach Russland gebracht haben. Das berichtete das Nationale Widerstandszentrum der Ukraine am Mittwoch. Dem Bericht zufolge würden Eltern teils unter heftigen Druck gesetzt, einer Behandlung in Russland zuzustimmen. Auch Fälle von Erpressung durch die untersuchenden Ärzte seien bekannt.

Bereits seit Beginn des Ukraine-Kriegs gibt es Berichte über die Entführung und Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland. Doch während die Vorgänge auf russischen Propaganda-Kanälen als Rettung Minderjähriger und „Wiedervereinigungen“ von Kindern mit ihren Eltern dargestellt werden, hat der Internationale Strafgerichtshof Ermittlungen wegen möglicher Menschenrechtsverletzungen aufgenommen. In diesem Zuge wurden auch Haftbefehle gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin sowie seine Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen. Auch die neue Anschuldigung der ukrainischen Widerstandsbehörde könnte in die Ermittlungen eingehen.

In Brüssel wurde zum Jahrestag des Kriegsbeginns mit Kinderspielzeug an Tausende verschleppte ukrainische Kinder erinnert. (Archivfoto) © Nicolas Maeterlinck/AFP

Verschleppte Kinder aus der Ukraine: Russland droht mit Entzug des Sorgerechts

Dem Bericht des Nationalen Widerstandszentrums zufolge seien in den großangelegten Massenuntersuchungen seit Anfang des Jahres in Luhansk bereits rund 75.000 Kinder untersucht worden. 39.000 von ihnen seien anschließend zur Behandlung nach Russland gebracht worden. In Donezk komme die Statistik sogar auf 94.000 untersuchte Kinder, von denen 66.000 nach Russland gebracht worden wären. Einige Eltern berichteten, dass ihnen ein Sorgerechtsentzug angedroht worden sei, falls sie der Behandlung ihrer Kinder widersprechen. Von anderen hätten Ärzte Geld verlangt, um keine Behandlungsempfehlung zu geben. Vor dem Bekanntwerden dieser Zahlen hatte die ukrainische Regierung bislang von 16.000 nach Russland entführten Kindern seit Kriegsbeginn gesprochen.

Doch nicht nur in den bereits besetzten Teilen der Ukraine, wird Russland die Verschleppung von Kindern vorgeworfen. Auch im immer noch umkämpften Bachmut soll es zu mutmaßlichen Kindesentführungen gekommen sein, wie der Tagesspiegel berichtet. Dass dabei sogar Kämpfer, der als besonders brutal geltenden Wagner-Gruppe beteiligt seien, lege ein Video nahe, das am Dienstag auf dem russischen Telegram-Kanal „Riafan“ veröffentlicht worden war. Darauf zu sehen sei eine womöglich inszenierte „Wiedervereinigung“ einer Elfjährigen mit ihrer Mutter. In dem Video heißt es laut Tagesspiegel, Mutter und Tochter seien über Monate getrennt gewesen, bis Wagner-Kämpfer die Tochter „gerettet“ hätten.

Verschleppte Kinder zurückgeholt: Ukraine wirft Russland Gehirnwäsche und Genozid vor

Während die Ukraine die Methoden Russlands als Verschleppung und versuchte Gehirnwäsche anklagt und von Kriegsverbrechen und versuchtem Genozid an der ukrainischen Bevölkerung spricht, stellt Russland seine Praktiken als unerlässliche humanitäre Hilfe gegenüber der Zivilbevölkerung dar. Vor dem UN-Sicherheitsrat bezeichnete die russische Kinderrechtsbeauftragte Lwowa-Belowa die Vorwürfe der Ukraine als „Diskreditierungskampagne“, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Von ukrainischen Hilfsorganisationen dagegen werden immer wieder Erfolgsmeldungen laut, dass vereinzelt Kinder erfolgreich aus Russland zurückgeholt werden konnten. So berichtete AFP diese Woche von einer Rückholaktion der Organisation „Save Ukraine“, die am Osterwochenende 31 Kinder zurück in die Ukraine gebracht hätte. Dem Online-Medium Ukrainska Pravda zufolge seien am Montag 24 weitere Kinder aus der Region Cherson aus Russland zurück nach Hause gebracht worden. (saka mit AFP)