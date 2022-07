Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee schießt russische Kampfjets ab – „präzise getroffen“

Von: Tim Vincent Dicke, Lucas Maier

Im Ukraine-Krieg hat Russland mit hohen Verlusten zu kämpfen. Putin verliert erneut Kampfflugzeuge. Der Verluste-Ticker.

Russland greift weiterhin die Ukraine an. Die Truppen von Wladimir Putin konzentrieren sich im Ukraine-Krieg auf den Osten.

Waffenlieferungen aus dem Nato-Raum, der EU und den USA setzen Russland im Ukraine-Konflikt stark zu.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 18.36 Uhr: Eigenen Angaben zufolge haben Kämpfer der ukrainischen Armee zwei russische Kampfflugzeuge in der Region Saporischschja abgeschossen. „Kürzlich hat der Feind in der Nähe von Siedlungen wie Orikhiv und Stepove versucht, die ukrainischen Stellungen mit zwei Su-25-Flugzeugen anzugreifen. Aber unsere Kämpfer haben im Voraus gehandelt und die feindlichen Flugzeuge mit einem tragbaren Luftabwehrsystem präzise getroffen“, hieß es in einer Meldung der ukrainischen Seite. Ein Flugzeug sei komplett zerstört worden sein, das andere sei beschädigt worden.

Zwei russische Kampfjets des Typs Sukhoi SU-25 wurden abgeschossen. (Archivbild) © Vadim Grishankin/dpa

Krieg-News: Ukraine vernichtet Russlands Hauptquartier in Cherson

Update vom Freitag, 15. Juli, 14.30 Uhr: Vonseiten der Ukraine wird erneut ein schwerer Schlag gegen die russischen Besatzer in der Region Cherson gemeldet. In Nova Mayachka soll ein Hauptquartier und eine Kaserne zerstört worden sein, wie der Berater des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Serhii Khlan, mitteilt.

Der Angriff der ukrainischen Streitkräfte soll bereits um 22 Uhr am gestrigen Donnerstag (14. Juli) erfolgt sein, wie Khlan via Social Media berichtet. Wie hoch die Opferzahlen auf der russischen Seite sind, ist bisher noch nicht bekannt. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Erstmeldung vom Freitag, 15. Juli: Cherson - Der Ukraine-Krieg tobt unaufhörlich weiter. Die Streitkräfte der Ukraine fügen den Aggressoren aus Russland immer wieder herbe Verluste zu.

Im Süden der Ukraine soll Russland in den letzten Tagen mehrere Munitionsdepots an Waffensysteme aus dem Westen verloren haben, wie die Truppen hinter Wolodymyr Selenskyj mitteilten.

Ukraine-News: Russland muss im Süden herbe Verluste einstecken

In der Meldung des Operationskommandos „Süd“, vom Donnerstag (14. Juli), wird von schweren Verlusten für die Truppen aus Russland gesprochen, darunter sechs gepanzerte Fahrzeuge, eine „Gvozdika“-Haubitze sowie ein Feldmunitionsdepot.

Für viele Verluste auf der Seite von Russland sollen zuletzt die Himars-Raketensysteme aus den USA gesorgt haben, wie Al-Jazeera schreibt. Die momentanen Angriffe auf Depots hinter den feindlichen Linien könnten darauf hindeuten, dass den russischen Besatzern eine Gegenoffensive in den Regionen Cherson und Saporischschja bevorsteht.

Ukraine-Krieg: Angaben aus Russland sind selten

Während Russland selbst nur sehr selten Angaben über Verluste in den eigenen Reihen macht, veröffentlicht die ukrainische Armee regelmäßig Zahlen der russischen Verluste. Zuletzt wurde mitgeteilt, dass wohl rund 38.000 Soldaten, die unter der Flagge Russlands kämpften, bisher ihr Leben im Ukraine-Krieg verloren haben. Die Verluste auf einen Blick:

Soldaten: 38.000

38.000 Flugzeuge: 220

220 Hubschrauber: 188

188 Panzer: 1672

1672 Panzerkampfwagen: 3866

3866 Artilleriesysteme: 842

842 Luftabwehrsysteme: 109

109 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 247

247 Autos und andere Fahrzeuge: 2731

2731 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 681

681 Stand: Freitag, 15. Juli 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Ob die Verluste für Russland weiter zunehmen werden, wird sich zeigen. Der Ex-General Frederick Ben Hodges, prognostizierte zuletzt bereits die Niederlage für Russland. (Lucas Maier)