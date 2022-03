Ukraine und Russland erzielen Einigung bei Verhandlungen

Russische Invasion

Die erneuten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben begonnen. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak meldete sich auf Twitter zu Wort.

Die Ukraine* wird am Donnerstag mit Russland* weitere Verhandlungen führen

China* hat sich als Vermittler angeboten

Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt* und möglichen Friedensverhandlungen in unserem Ticker zu aktuellen Ukraine News.

+++ 19.09 Uhr: In einer zweiten Verhandlungsrunde haben sich Russland und die Ukraine auf die Schaffung humanitärer Korridore in besonders umkämpften Gebieten der Ukraine verständigt. Das sagten Vertreter beider Seiten am Donnerstag (03.03.2022) nach dem Treffen. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak betonte zugleich, dass einige erhoffte Ergebnisse nicht erreicht worden seien. Es solle eine dritte Verhandlungsrunde geben.

„Die zweite Gesprächsrunde ist vorbei. Leider gibt es noch nicht die von der Ukraine benötigten Ergebnisse“, schrieb Podoljak. Eine erste Verhandlungsrunde russischer und ukrainischer Vertreter in Belarus am Montag war ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Kiew hatte vor Gesprächsbeginn unter anderem eine sofortige Waffenruhe gefordert.

Unnachgiebig zeigte sich unterdessen Russlands Staatschef Wladimir Putin: Die „besondere Militäroperation“ in der Ukraine verlaufe „streng nach Plan“, sagte er am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache.Nach einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte er zuvor angekündigt, den „kompromisslosen Kampf“ gegen die Kämpfer angeblicher „bewaffneter nationalistischer Gruppen“ in der Ukraine fortzusetzen.

Ukraine: Verhandlungen haben begonnen – diese Punkte werden besprochen

+++16.05 Uhr: Mychajlo Podoljak, der ukrainische Präsidentenberater, hat ein Foto von den Verhandlungen auf Twitter veröffentlicht. „Die Gespräche mit russischen Vertreten wurden aufgenommen“, so Podoljak. Die wichtigsten Themen auf der Tagesordnung seien die Vereinbarung eines Waffenstillstands und die Errichtung von humanitären Korridoren für die Evakuierung von Zivilisten aus zerstörten oder ständig unter Beschuss stehenden Dörfern und Städten, so Podoljak weiter. Auch das belarussische Staatsfernsehen zeigte am Donnerstagnachmittag Aufnahmen, wie die beiden Delegationen am Verhandlungstisch nahmen.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

+++ 15.45 Uhr: Im Vorfeld der diplomatischen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefoniert. Anschließend äußerte sich Macron ernüchtert: Er glaube, dass „das Schlimmste noch kommen wird“. Putin habe seine „sehr große Entschlossenheit“ bezüglich der Invasion zum Ausdruck gebracht, so der französische Präsident in einem Statement des Elysée-Palasts. „Es gab nichts in den Äußerungen von Präsident Putin, was uns beruhigen könnte“, hieß es darin weiter.

+ Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer TV-Ansprache am Dienstag (01.03.2022). (Archivfoto) © Barbara Neyman/Starface/Imago Images

Ukraine News: Putin mit neuen Drohungen

+++ 14.45 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat gegenüber seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron weitere Forderungen an die Ukraine angedroht. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. An erster Stelle gehe es um die Demilitarisierung der Ukraine und um deren neutralen Status, teilte der Kreml am Donnerstag mit. „Versuche, Zeit zu gewinnen, indem die Verhandlungen in die Länge gezogen werden, führen nur zu zusätzlichen Forderungen an Kiew in unserer Verhandlungsposition.“

Ukraine News: Verhandlungen am Nachmittag – Helikopter unterwegs nach Belarus

+++ 13.50 Uhr: Die ukrainische Delegation ist auf dem Weg zu den Verhandlungen mit Russland. Mychajlo Podoljak, der ukrainische Präsidentenberater, veröffentlichte am frühen Nachmittag bei Twitter ein Foto von sich und dem ukrainischen Delegationsleiter David Arachamija in einem Hubschrauber. Er schrieb: „Auf dem Weg zu Verhandlungen mit der Russischen Föderation. Bereits in Helikoptern. Wir beginnen in ein paar Stunden“. Arachamija schrieb bei Facebook von „zwei Stunden“. Das hieße, die Verhandlung wäre gegen 15 Uhr (MEZ) angesetzt. Nach russischen Angaben war der Beginn um 13 Uhr (MEZ) geplant. Wie Arachamija mitteilte, solle zumindest über humanitäre Korridore gesprochen werden.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Ukraine News: Verhandlungen in Belarus – Russland pocht auf Entmilitarisierung

+++ 13.22 Uhr: Im Rahmen der Friedensvereinbarung mit der Ukraine besteht Russland nach wie vor auf die Entmilitarisierung des Landes, berichtet die dpa. „Wir können uns nicht erlauben, in der Ukraine eine Infrastruktur zu haben, die die Sicherheit der Russischen Föderation bedroht. Die Demilitarisierung wird bis zum Ende geführt – im Sinne der Vernichtung der uns bedrohenden Infrastruktur und Waffen“, sagte Sergej Lawrow, Außenminister Russlands, vor den Verhandlungen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte hingegen einen neutralen Status seines Landes angeboten, nachdem er jahrelang auf einer Mitgliedschaft in der Nato bestanden hatte.

Ukraine News: Kiew bereitet Reperationsforderungen vor – „Ihr werdet uns alles ersetzen“

+++ 12.05 Uhr: Die ukrainische Führung hat vor den geplanten Verhandlungen Schadensersatz für Kriegsschäden von Russland gefordert, berichtet die dpa. „Ihr werdet uns alles ersetzen, was Ihr der Ukraine angetan habt. In vollem Umfang“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft, die er am Donnerstag veröffentlichte. „Lernt die Wörter Reperationen und Kontributionen“, sagte Selenskyj an Russland gerichtet. Jedes Haus, jede Straße solle wieder aufgebaut werden.

Ukraine News: Verhandlungen sollen Donnerstagnachmittag stattfinden

Update, 11.50 Uhr: Nach russischen Angaben sollen weitere Gespräche mit der Ukraine noch an diesem Donnerstagnachmittag stattfinden, berichtete die dpa. „Ich denke, dass die Verhandlungen um 15.00 Uhr (13.00 Uhr MEZ) beginnen“, sagte der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinski, am Mittag der Agentur Interfax. „Die Verhandlungen werden stattfinden, wir sind in Kontakt mit der ukrainischen Seite“, sagte Medinski weiter. Der russische Außenminister Lawrow teilte mit, dass Russland gesprächsbereit sei, die Operation werde aber fortgesetzt.

Ukraine News: Vor Verhandlungen – China bat Russland, Invasion wegen Olympischen Spielen zu verzögern

Update, 11.41 Uhr: Viele Augen sind am Donnerstag nach Belarus gerichtet, dort finden die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland statt. China hatte sich zuvor bei den Friedensverhandlungen als Vermittler angeboten. Einem westlichen Geheimdienstbericht zufolge hatten hochrangige chinesische Beamte Anfang Februar offenbar hochrangige russische Beamte darum gebeten, mit Angriffen zu warten, bis die Olympischen Spiele beendet sind. Darüber berichtete unter anderem BBC und die New York Times.

Inzwischen hat sich China zu den Vorwürfen geäußert, berichtet die dpa. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte, der Bericht der New York Times entspräche nicht der Wahrheit. „Eine solche Methode, die Aufmerksamkeit abzulenken und Schuld zuzuweisen, ist verabscheuungswürdig“, so Wenbin vor der Presse in Peking.

+ Wladimir Putin und sein Sprecher Dmitri Peskow (Archivbild). © Alexei Druginyn/Ria Novosti/picture-alliance

Ukraine: Friedensgespräche finden in Belarus statt – keine hohen Erwartungen

Update vom Donnerstag, 03.03.2022, 06.15 Uhr: Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand gegen die russische Armee. An eine Kapitulation, wie Wladimir Putin sie gefordert hatte, denkt niemand. Heute nun erwartet Moskau die Fortsetzung von Verhandlungen mit der Regierung in Kiew. Als Ort der neuen Gespräche sollen sich beide Seiten auf die Region Brest im Westen von Belarus geeinigt haben (s. Update Mittwoch, 18.21 Uhr). Erste Gespräche am Montag hatten keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Auch für das heutige Treffen sind die Erwartungen nicht sonderlich hoch.

Ukraine News: Verhandlungen am Donnerstag

+++ 18.21 Uhr: Russland erwartet nach eigenen Angaben eine Fortsetzung der Gespräche mit der Ukraine an diesem Donnerstag (03.03.2022). „Wir warten morgen auf sie“, sagte der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinski, am Mittwochabend der Agentur Interfax zufolge. Nach vorläufigen Angaben solle das Treffen mit Vertretern des Nachbarlandes in der ersten Tageshälfte stattfinden. Die Ukrainer seien auf der Anreise. Als Ort der Begegnung hätten sich beide Seiten auf die Region Brest im Westen von Belarus geeinigt. Das russische Militär werde einen „angemessenen Sicherheitskorridor“ einrichten.

Zuvor hatte der ukrainische Delegationsleiter David Arachamija der Agentur Unian zufolge neue Gespräche bestätigt. Er hatte zunächst von Beratungen am Mittwochabend gesprochen.

Ukraine News: Neue Verhandlungen – China will vermitteln

Update vom Mittwoch, 02.02.2022, 15.30 Uhr: Die russischen Angriffe auf die Ukraine halten unvermindert an. Doch es gibt leise Hoffnung auf einen möglichen Frieden. Russland zeigte sich jedenfalls zu weiteren Verhandlungen bereit. „Unsere Delegation ist bereit, die Gespräche fortzusetzen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Die russische Abordnung werde „am frühen Abend vor Ort sein“, sagte Peskow. Es wäre das zweite Treffen binnen weniger Tage. Die erste Runde am Montag (28.02.2022) war ohne greifbare Ergebnisse geblieben.

Peskow unterstrich die Forderungen Putins: Die Regierung in Kiew müsse die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen. Zudem fordert Russland eine „Demilitarisierung“ der Ukraine. Von ukrainischer Seite gibt es bisher noch keine klare Auskunft über mögliche Verhandlungen. „Was die Gespräche betrifft: Es ist nicht bekannt, ob sie stattfinden werden“, sagte der Präsidentenberater Olexij Arestowytsch der Agentur Ukrinform. Die Abstimmungen, um Datum und Ort festzulegen, dauerten noch an. Es sei aber möglich, dass es noch heute ein Treffen gebe.

Ukraine News: China bedauert Konflikt

Erstmeldung vom Mittwoch, 02.03.2022, 13.00 Uhr: Peking – Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hält auch am siebten Tag unvermindert an. Vor allem die ukrainischen Großstädte Mariupol, Kiew und Charkiw sind hart umkämpft. Ein Ende der Kampfhandlungen ist derzeit nicht in Sicht. Nun hat sich China als Vermittler in Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ins Spiel gebracht.

In einem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba zeigte sich Chinas Außenminister Wang Yi laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV tief bestürzt über den Krieg. Die chinesische Regierung „bedauert zutiefst, dass der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausgebrochen ist“, sagte Wang Yi. China sei äußerst besorgt über das Leid der Zivilisten, das Chinas „größte Aufmerksamkeit“ habe.

Ukraine News: China ruft zu Verhandlungen auf

Ferner sprach Wang Yi davon, dass China immer „den Respekt für die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder“ befürworte. China rufe deshalb Russland und die Ukraine zu einer Lösung des Problems durch Verhandlungen auf und unterstütze alle „konstruktiven internationalen Bemühungen“, die einer politischen Lösung dienlich seien.

Zudem bat Chinas Außenminister seinen Amtskollegen, für die Sicherheit chinesischer Staatsbürger in der Ukraine zu sorgen. Wang Yi beschrieb sie als „Freunde des ukrainischen Volkes“. Die Evakuierung komme voran, sagte Wang Yi und dankte der ukrainischen Seite für die Unterstützung. Laut offiziellen Angaben befanden sich rund 6000 Chinesinnen und Chinesen in der Ukraine. 700 bis 800 seien mittlerweile auf dem Landweg über Moldau außer Landes gebracht worden.

Ukraine News: China soll bei Verhandlungen mit Russland „konstruktive Rolle“ spielen

Auch die Ukraine hofft im Krieg mit Russland auf eine Vermittlung Chinas, um einen Waffenstillstand zu erreichen. So sprach Kuleba im Telefonat mit Wang Yi von einer „konstruktiven Rolle“, die China dabei spielen sollte. Die Ukraine wolle die Kommunikation mit Peking verstärken und „sieht der Vermittlung Chinas zur Verwirklichung einer Feuerpause entgegen“, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Gespräch habe auf Anfrage der Ukraine hin stattgefunden.

Die Ukraine ist ein wichtiger politischer Partner Chinas. Das Land ist Mitglied der chinesischen „Belt-and-Road“-Initiative, der neuen Seidenstraße. Auch liefert die Ukraine große Mengen an Getreide und Mais in die Volksrepublik. China selbst hat die russische Invasion bisher nicht verurteilt und lehnt auch Sanktionen ab. Allerdings hat sich China im UN-Sicherheitsrat bei der geplanten Verurteilung Russlands der Stimme enthalten. China scheint also ein wenig auf Distanz zu Wladimir Putin zu gehen. (cs/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

