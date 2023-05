Steht ein Kampf um die Krim bevor? Gegenoffensive könnte zu einer „emotionalen Enttäuschung“ führen

Von: Marcus Giebel

Erneut kommt es zu einem Drohnen-Vorfall auf der Krim. Der Ukraine warnt mit Blick auf die Gegenoffensive dennoch vor einer „emotionalen Enttäuschung“.

Sewastopol – Ist das ein Zeichen für einen baldigen Kampf um die Krim? Mehr als zehn Drohnen soll die Ukraine in der Nacht auf die Halbinsel, die Russland 2014 annektierte, abgefeuert haben. Hauptziel war demnach offenbar Sewastopol im Südwesten. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der größten Stadt auf der Krim schrieb auf Telegram, es seien keine Einrichtungen beschädigt worden.

Weiter erklärte Michail Raswoschajew, eine Drohne sei außer Kontrolle geraten und in einem fünf Kilometer entfernten Waldgebiet abgestürzt. Beamte des Innenministeriums und des Ministeriums für Notfallsituationen hätten Wrackteile gefunden. Zwei weitere Drohnen wurden dem Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin zufolge über dem Wasser abgeschossen. Sein Fazit: Der Luftangriff wurde abgewehrt.

Luftangriff auf die Krim? Sewastopol soll eines der Ziele gewesen sein

Andere Telegram-Kanäle, die die Situation im Ukraine-Krieg beobachten, berichteten laut der Nachrichtenagentur Reuters von Explosionen unter anderem in Sewastopol und der nördlicher gelegenen Kurstadt Saky. Letztere beherbergt einen Militärflugplatz, der schon im August 2022 schwer beschädigt wurde.

Derweil schrieb der Telegram-Kanal Baza, der Verbindungen zu den russischen Strafverfolgungsbehörden hat, dass bereits am Samstagmittag (6. Mai) nahe des Dörfchens Novodolinka ein fünf mal sechs Meter breiter und sechs Meter tiefer Krater entdeckt wurde. Verschiedene Metallteile eines nicht identifizierten Objekts seien vor Ort gefunden worden.

Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben wie so oft nicht. Allerdings häuften sich die Vorfälle auf der Krim zuletzt. Vor einigen Tagen war ein Treibstofflager in Brand geraten. Kiew übernahm zwar in keinem der Fälle die Verantwortung, erklärte jedoch, dass die Zerstörung von Infrastruktur eine Vorbereitung der groß angekündigten Gegenoffensive sei.

Ukraine vor Gegenoffensive – Verteidigungsminister dämpft die Erwartungen

Der von langer Hand geplante Vorstoß bereitet der ukrainischen Führung aber ähnliche Kopfzerbrechen wie sicher auch den Russen. Verteidigungsminister Olexij Resnikow erklärte zwar bereits vor einigen Tagen, die Truppen seien bereit, laut Washington Post warnte er jedoch auch vor zu hohen Erwartungen. „Die meisten Menschen warten auf etwas Großes“, wird er zitiert, deshalb könne der eigentliche Angriff zu einer „emotionalen Enttäuschung“ führen.

Dabei hat er – wie viele Verbündete – sicher auch die erste massive Gegenoffensive im Herbst im Hinterkopf. Damals eroberten die Verteidiger gegen die Invasoren große Teile ihres Staatsgebietes zurück, drängten die russischen Truppen teilweise hinter deren Landesgrenzen zurück. (mg)