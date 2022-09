Russische Verluste: Militärjet und Kamikaze-Drohne abgeschossen

Von: Helena Gries, Teresa Toth, Karolin Schäfer, Moritz Serif, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Lucas Maier, Christian Stör

Die Gegenoffensive der Ukraine geht weiter. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht die aktuelle Verluste-Statistik Russlands. Der News-Ticker.

Hinweis der Redaktion: Neuigkeiten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 20.50 Uhr: Am frühen Dienstagabend haben Soldaten der ukrainischen Luftwaffe in der Region Cherson einen Angriff durch ein russisches Flugzeug abgewehrt und stattdessen den Angriffsjet vom Typ Su-25 abgeschossen. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda, das sich auf Informationen beruft, die die Militärführung der ukrainischen Luftwaffe auf Facebook geteilt hatte. Kurz zuvor hätten Soldaten in der Region Mykolajiw eine im Iran gefertigte Kamikaze-Drohne abgeschossen.

+++ 15.45 Uhr: Russland erleidet im Ukraine-Krieg immens hohe Verluste. Deshalb leert Moskau offenbar wichtige Luftverteidigungsstützpunkte, um die Streitkräfte in der Ukraine mit Waffen zu versorgen. Dies geht aus Satellitenbildern hervor, wie die finnische Nachrichtenagentur Yleisradio Oy meldet. Demnach verlegt Russland Flugabwehrraketen von St. Petersburg in Richtung Ukraine.

Russlands Militär greift auf alte Waffen zurück – Militärschiff versenkt

Bei der Ausrüstung handelt es sich demnach größtenteils um das Luftabwehrsystem S-300. Die Lenkraketen stammen aus den 70er-Jahren und haben eine geringere Reichweite als neuere Flugkörper. Berichten zufolge hat Russland die Ausrüstung aus der Sowjetzeit aber mit GPS-Technologie aktualisiert, die es ihnen ermöglicht, spezifischere Ziele anzugreifen.

Berichten aus der Ukraine zufolge greift Russland im Ukraine-Krieg auf veraltete Raketen des Typen S-300 zurück. (Archivbild) © Sergei Chirikov/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht russische Verluste

+++ 09.05 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat die Statistik zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Demnach sind 54.810 Soldaten gefallen – ein Überblick.

Soldaten: 54.810

54.810 Flugzeuge: 252

252 Hubschrauber: 217

217 Panzer: 2216

2216 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4724

4724 Artilleriesysteme: 1323

1323 Luftabwehrsysteme: 168

168 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 318

318 Autos und andere Fahrzeuge: 3587

3587 Schiffe: 16

16 Unbemannte Kampfdrohnen: 925

925 Stand: Dienstag, 20. September 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Update vom Dienstag, 20. September, 07.05 Uhr: Ukrainische Streitkräfte sollen ein russisches Militärschiff auf dem Fluss Dnipro in der Oblast Cherson versenkt haben. Das berichtet das südliche Operationskommando der Ukraine am 19. September auf Facebook. Das ukrainische Militär habe demzufolge einen mit Militärpersonal, Ausrüstung und Waffen beladenen russischen Lastkahn versenkt, als dieser versuchte, den Dnipro in der Nähe von Nova Kakhovka und Kozatske zu überqueren.

Wie das Institute for the Study of War (ISW) mitteilt, untergrabe die Gegenoffensive des ukrainischen Militärs die ohnehin schon niedrige Moral unter den russischen Truppen. Das löse Panik bei Stellvertretern und Entscheidungsträgern des Kremls aus, heißt es in einem Bericht der Ukrajinska Prawda.

Das ukrainische Militär hat ein russisches Militärschiff zerstört (Symbolbild). © IMAGO/Mikhail Golenkov

News zum Ukraine-Krieg: Besetzte Siedlung in Luhansk befreit – Heftige Kämpfe erwartet

+++ 21.30 Uhr: Die Befreiung von Russland besetzten Regionen in der Ukraine schreitet voran. Ukrainischen Angaben zufolge soll die Ortschaft Bilohoriwka im Osten des Landes zurückerobert worden sein. Die Befreiung im Gebiet Luhansk sei aber aufgrund des hohen Aufgebots russischer Streitkräfte schwieriger als etwa in Charkiw, erklärte der Gouverneur der Region, Serhij Hajdaj.

„Dieser Überraschungseffekt wird nicht mehr da sein“, sagte Hajdaj im Interview mit dem ukrainischen Radiosender NV. „Diejenigen, die aus Richtung Charkiw geflohen sind, befinden sich in den Regionen Luhansk und Donezk.“ Jetzt würden dort heftige Kämpfe stattfinden.

Verluste für Russland: Russische Truppen eingekesselt

+++ 18.25 Uhr: Russische Truppen sind im Süden der Ukraine zwischen der ukrainischen Armee und dem Ufer des Flusses Dnipro eingekesselt. „Die Feuerkontrolle, die wir über die Übergänge und Transportwege über den Fluss Dnipro aufrechterhalten, lässt sie erkennen, dass sie zwischen den ukrainischen Streitkräften und dem rechten Flussufer – nämlich den in diesem Teil des Gebiets Cherson stationierten Einheiten – gefangen sind“, sagte Nataliia Humeniuk, Sprecherin des südlichen Einsatzkommandos, in einer ukrainischen Nachrichtensendung.

Den Besatzern sei angeboten worden, ihre Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. „Daher wurde ihnen übergangsweise ein Ausweg unter der Schirmherrschaft des humanitären Völkerrechts oder einer Rückkehr in ihre Heimat angeboten“, so Humeniuk. Der Sprecherin zufolge sei der Ukraine bewusst, dass es bei einigen russischen Soldaten an Moral mangelt und sie keinen Sinn in ihren Einsatz an der Front sehen. „Sie sehen das Beispiel der Ostfront und das ist für sie sehr entmutigend, weil sie verstehen, dass ein solcher Verlauf auch möglich ist“, informierte Humeniuk.

In den letzten Wochen und Monaten wurde die Antoniwkabrücke, die die Flussufer miteinander verbindet, wiederholt von der russischen Armee beschossen. Russland nutzte die Brücke, um wichtige Güter wie Munition, Treibstoff und Lebensmittel zu transportieren.

News zum Ukraine-Krieg: Pro-russische Kräfte werfen „Vergeltungsangriff“ mit 13 Toten vor

+++ 13.30 Uhr: Die von Russland unterstützten Separatisten in der selbsternannten Volksrepublik Donezk haben der Ukraine einen Angriff mit 13 Todesopfern vorgeworfen. Bei dem „Vergeltungsangriff“ im Stadtviertel Kuibyschewskyj im Westen der Stadt Donezk seien „nach anfänglichen Informationen“ 13 Zivilisten getötet worden, berichteten russische Nachrichtenagenturen am Montag unter Berufung auf Äußerungen des von Moskau unterstützten Bürgermeisters der Stadt, Alexej Kemsulin, in Online-Netzwerken.

Die Zahl der Verletzten müsse noch festgestellt werden, erklärte Kemsulin demnach. „Neun Geschosse mit einem Kaliber von 155 Millimetern“ seien aus dem rund 15 Kilometer Luftlinie von Donezk entfernten Dorf Netailowe auf die Stadt abgefeuert worden. Kemsulin rief die Bevölkerung auf, „das Haus nur zu verlassen, wenn es absolut notwendig ist“. Der ukrainische Angriff und die genannte Zahl der Opfer konnten nicht unabhängig kontrolliert werden.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine zerstört nach eigenen Angaben russischen Militärstützpunkt

+++ 12.25 Uhr: Die Ukraine zerstört nach eigenen Angaben einen russischen Militärstützpunkt im besetzten Gebiet Luhansk. Serhiy Haidai sagte, der russische Stützpunkt in Kadiivka sei in der Nacht zum 19. September angegriffen worden. Der Beamte fügte hinzu, dass die Ukraine auch erfolgreich russische Militärausrüstung und Truppen in Nowoaidarsk angegriffen habe.

+++ 11.05 Uhr: Russland soll in den letzten zehn Tagen wahrscheinlich vier Kampfjets in der Ukraine verloren haben. Das britische Verteidigungsministerium teilte in seinem Geheimdienst-Update vom 19. September mit, dass Russland seit Beginn des groß angelegten Krieges etwa 55 Kampfjets verloren hat.

+++ 06.50 Uhr: Durch eine Explosion in der von Russland besetzten Stadt Svatove sollen etwa 200 russische Soldaten getötet worden sein. Der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhiy Haidai, berichtete am 18. September, dass bei der Explosion in der von Russland besetzten Stadt Svatove etwa 200 russische Besatzer getötet worden sein sollen. Das berichtet The Kyiv Independent.

Ein Busbahnhof von Svatove soll durch die Ukraine bombardiert worden sein. Dies berichtet Haidai in seinem Telegrammkanal.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Luftwaffe führt 20 Luftangriffe durch

+++ 22.25 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat nach Angaben des Generalstabs 20 Luftangriffe durchgeführt und mit ihren Luftverteidigungssystemen erfolgreich 15 russische Festungen und vier Standorte getroffen. Die ukrainische Artillerie hat zudem neun russische Festungen und sieben Kontrollpunkte sowie Luftverteidigungssysteme getroffen, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntagabend auf Facebook mit.

News zum Ukraine-Krieg: Verluste für Russland - 62 russische Soldaten getötet

Update vom Sonntag, 18. September, 06.55 Uhr: Das ukrainische Militär zerstört einen Lastkahn mit Personal und Ausrüstung im Süden der Ukraine. Das berichtet The Kyiv Independent. Nach Angaben des ukrainischen Einsatzkommandos „Süd“ hätten die ukrainischen Streitkräfte am 17. September 62 russische Soldaten getötet und zwei UAVs und fünf gepanzerte Fahrzeuge zerstört.

Russische Soldaten hätten versucht vorzurücken, sollen aber von ukrainischen Verteidigern in der Oblast Cherson zurückgedrängt worden sein, so das Kommando.

News zum Ukraine-Krieg: Einsatzkommando „Süd“ meldet Erfolge – 33 russische Soldaten getötet

+++ Update vom Samstag, 17. September, 07.05 Uhr: Das ukrainische Militär zerstört russische Ausrüstung im Süden der Ukraine. Das berichtet das Portal The Kyiv Independent.

Demnach berichtet das ukrainische Einsatzkommando „Süd“, dass ukrainische Streitkräfte 33 russische Soldaten getötet und zwei russische Panzer, eine Msta-B Haubitze, einen 120-mm-Mörser und neun gepanzerte Fahrzeuge zerstört hätten.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – 350 Soldaten sterben an einem Tag

Erstmeldung vom Mittwoch, 14. September, 07.00 Uhr: Wie das Thinktank „Institute for the Study of War“ berichtet, räumt der Kreml zum ersten Mal seit Kriegsbeginn eine Niederlage ein. Demnach diskutieren russische Beamte und Medienpropagandisten derzeit über die Gründe für die russische Niederlage im Gebiet Charkiw, schrieb das Institut für Kriegsstudien in seinem letzten Update.

Das russische Verteidigungsministerium versuchte, die Niederlage Russlands ähnlich zu erklären wie die „Geste des guten Willens“ des Rückzugs von der Schlangeninsel oder die Entscheidung, der „Befreiung“ des Donbass nach der Niederlage um Kiew Priorität einzuräumen, aber die Antwort stieß online auf Kritik, so das ISW. (na/hg/kas/tt/mse/cs mit dpa/AFP)