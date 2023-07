Kampf mit allen Mitteln: Ukraine-Falle vernichtet Putins Truppen bei Bachmut

Von: Felix Busjaeger

Ein ukrainischer Soldat feuert auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. © Alex Babenko/dpa

Im Ukraine-Krieg kommen immer neue Taktiken zum Einsatz. Die Verteidiger haben wohl Putins Armee getäuscht und bei Bachmut einen Erfolg erzielt. Doch reicht das?

Kiew – Knapp 17 Monate dauert der Ukraine-Krieg inzwischen an und zeigte in den vergangenen Wochen immer wieder, dass es mitunter nicht nur auf die militärische Schlagkraft ankommt, um Erfolge zu erzielen. Nachdem die russischen Aggressoren zunächst einige Teile des Nachbarlandes einnehmen konnten, setzt die Ukraine seit einiger Zeit, hochgerüstet durch den Westen, auf eine breite Gegenoffensive.

Doch immer wieder wählen die Kämpfer von Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch unkonventionelle Wege, um den Feind zurückzuschlagen. Nun sollen sie nahe Bachmut mit einem Täuschungsmanöver Putins Armee überlistet und einen taktischen Sieg gegen die feindlichen Truppen errungen haben.

Ukraine-Gegenoffensive stockt: Truppen setzen im Ukraine-Krieg bei Bachmut auf Täuschung

Während der ersten Tage der jüngsten Eskalation des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 sah es zunächst so aus, als würde Russlands Armee das Nachbarland nahezu überrennen. Doch immer wieder wurde der Vorstoß der Russen empfindlich gestoppt: Mit Taktiken, die etwa an Partisanenkämpfe erinnerten, wurden Versorgungswege unterbrochen oder ganze Verbände zurückgedrängt. Präsident Wladimir Putin musste sich dieser Tage für die fehlenden Erfolge seiner Truppe rechtfertigen. Doch auch 17 Monate später geraten Russlands Streitkräfte im Krieg in der Ukraine immer wieder in Bedrängnis.

Zwar lassen sich Informationen von Kriegsparteien in den seltensten Fällen unabhängig überprüfen, aber nun soll es den Ukrainern gelungen sein, Putins Armee einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Wie die Kyiv Post berichtet, haben ukrainische Truppen während der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg in der Nähe von Bachmut beim Kampf um eine wichtige Anhöhe einen taktischen Rückzug vorgetäuscht, obwohl sie eigentlich die Oberhand hatten.

Ukraine-Krieg: Kämpfer schlagen bei Bachmut Putins Soldaten zurück

Als die Russen das Gebiet wieder besetzen wollten, kam es zu drohnengesteuerten Artillerie- und Mörserangriffen durch die Ukrainer, um Gegenangriffe russischer Infanterieeinheiten niederzuschlagen. Auf Telegram und Twitter kursieren Videos, die den möglichen Schlag gegen Putins Truppen zeigen sollen. Mehrere russische Kämpfer sollen dabei getötet oder verletzt worden sein. Unabhängig ließ sich dies nicht bestätigen, allerdings erklärte die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW), dass Luftaufnahmen Fortschritte der Ukrainer in der Region zeigen würden.

Zentrum der Kämpfe ist gegenwärtig ein Gebiet südlich von Klischtschjiwka. Große ukrainische Nachrichtenagenturen, darunter Unian, berichteten von schweren und für die ukrainischen Streitkräfte erfolgreichen Kämpfen rund um die Stadt. Während sich die Armeeführung zu den eigenen Erfolgen bedeckt hält, berichten prorussische Plattformen von russischem Bodenverlust um Klischtschjiwka.

Verluste im Ukraine-Krieg hoch: Offensive der Ukraine fordert Tribut

Wie schwer die russischen Verluste im Ukraine-Krieg in der Region um Bachmut tatsächlich sind, ist gegenwärtig unklar. Die unabhängige russische Nachrichtenagentur Astra zitierte russische Soldaten, die von einer schlechten Moral innerhalb der Truppe berichteten. Möglicherweise haben sich die russischen Kämpfer inzwischen vollständig aus Klischtschjiwka zurückgezogen. Derweil wurde bekannt, dass das Pantsir-System in der russischen Verteidigung wohl unwirksam sein soll.

Dass die Ukraine den möglichen Erfolg in der Bachmut-Region entsprechend prominent verkündet, kann allerdings einen möglichen Grund haben: Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 17 Monaten gegen eine russische Invasion. Doch die vor rund sieben Wochen begonnene Gegenoffensive brachte bisher keine durchschlagenden Erfolge.

Schwere Kämpfe bei Gegenoffensive der Ukraine: Front im Krieg verschiebt sich nur langsam

Brigadegeneral Christian Freuding sieht die ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Gegenoffensive vor weiteren schweren Kämpfen. „Man muss ja nur mal auf die Karte blicken und da haben wir ein Kräfteverhältnis von ungefähr eins zu eins. Und eine neun Monate lang vorbereitete Verteidigung mit starken Geländeverstärkungen und seit einem halben Jahr vorbereiteten Minensperren. Das ist Realität“, sagte der Leiter des Planungsstabes im Verteidigungsministerium der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin. Für Vorstöße müsse eine örtlich und zeitlich begrenzte klare Kräfte-Überlegenheit erzeugt werden.

Der Rückzug der Wagner-Söldner habe die russische Armee derweil nur numerisch geschwächt. Gemessen an dem Volumen, das Russland weiterhin zur Verfügung stehe und der Möglichkeit, Reserven zu mobilisieren, werde sich das nicht grundsätzlich auf die Möglichkeiten der militärischen Operationsführung Russlands auswirken, zitiert die dpa Freuding. (fbu mit dpa)