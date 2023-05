Verhaftungen in Südhessen

Von: Timur Tinç

Erdogan-treue Medien stellen Oppositionelle im deutschen Exil an den Pranger und zwei Journalisten der türkischen Zeitung „Sabah“ werden in Mörfelden-Walldorf festgenommen.

Die Polizei Darmstadt hat am Mittwoch zwei Journalisten der türkischen Zeitung „Sabah“ in deren Wohnungen in Mörfelden-Walldorf festgenommen wegen des Verdachts auf gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten. Es geht offenbar um Cevheri Güven, den Ankara als im deutschen Exil lebenden Anhänger des Predigers Fethullah Gülen bezeichnet.

Während die deutsche Justiz wie in laufenden Ermittlungen üblich keine Details nennt, machten dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan treu ergebene Medien bekannt, dass die beiden Männer für die „Sabah“ arbeiteten. Die Onlineausgabe des Blattes titelt sodann: „Vom Terrorbeschützer Deutschland eine Polizeirazzia gegen die ,Sabah‘“. Das türkische Außenministerium hat die Verhaftung scharf verurteilt und die Freilassung der Journalisten gefordert. Die waren da schon längst „nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen“ entlassen, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Trotzdem hat die Regierung in Ankara den deutschen Botschafter einbestellt.

Am 22. September 2022 hatte die „Sabah“ auf ihrem Titel den Wohnort von Güven sowie Bilder von ihm und seinen Wohnhaus veröffentlicht. Offenbar ist das auch der Hintergrund für die Ermittlungen gegen die „Sabah“. Denn Güven stand unter Polizeischutz und seine Adresse war damals geheim. Er selbst ging seinerzeit davon aus, dass der türkische Geheimdienst MIT dahinter steckte. Die „Sabah“ hat in der Vergangenheit auch schon die Adresse der Redaktionsräume des ehemaligen Chefredakteur der „Cumhuriyet“, Can Dündar veröffentlicht, um ihn an den Pranger zu stellen.

Es wird erwartet, dass die türkischen Staatsmedien die Verhaftung im Kampf um die Stichwahl am 28. Mai nutzen.