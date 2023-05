Trump verteidigt sich gegen Vergewaltigungsvorwurf - E. Jean Carroll stellt Forderungen

Von: Gregor-José Moser

Im Prozess wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen Ex-US-Präsident Trump sorgt ein Vernehmungsvideo für Aufsehen.

New York - Zahlreiche Frauen haben den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in den vergangenen Jahren beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Eine von ihnen ist die Autorin und Journalistin E. Jean Carroll. In New York läuft seit geraumer Zeit ein Zivilprozess Carrolls gegen Trump, der kurz vor dem Abschluss steht. Carroll will jetzt außerdem gegen Beiträge Trumps auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social vorgehen, in denen er unter anderem den Vergewaltigungsprozess als Betrug bezeichnet.

Die Anwälte der früheren Kolumnistin haben den Richter gebeten, Trump zu zwingen, einer Anordnung nachzukommen. Laut dieser soll Trump bestimmte Social-Media-Beiträge über den Prozess entfernen. Der Anwältin Roberta Kaplan zufolge handeln einige von Trumps Beiträgen auf der Plattform von „Dingen, über die nicht gesprochen werden sollten“. Trumps Anwalt, Joe Tacopina, hatte dem Richter gesagt, dass er mit seinem Mandanten über die Beiträge sprechen werde.

E. Jean Carroll ist eine von vielen Frauen, die Trump der Vergewaltigung bezichtigen. © Imago (Montage)

Vernehmungsvideo: Trump redet abschätzig über Carroll und Anwältin

Trump wertet den Vergewaltigungsprozess ebenso wie die Anklage im Fall Stormy Daniels als Versuch, ihn politisch zu stoppen. Der frühere US-Präsident will trotz der Prozesse und der Anklage für die kommende Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren. Vor wenigen Tagen war ein Video von einer Vernehmung Trumps aus dem vergangenen Oktober veröffentlicht worden, in dem er sich erneut abschätzig über Frauen äußert und die Vergewaltigungsvorwürfe bestreitet.

In dem 48-minütigen Clip stellt die Anwältin der Klägerin Carroll, Kaplan, Trump Fragen zu dem Fall. Darin weist dieser die Vorwürfe zum wiederholten Mal zurück. In der Vergangenheit hatte Trump gesagt, Carroll sei gar nicht sein Typ. Von Anwältin Kaplan darauf angesprochen, sagt er nur, dass er auch an Kaplan kein Interesse hätte: „Sie wären auch nicht meine Wahl, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, Sie sind nicht beleidigt.“ Trump ergänzte, er wolle nicht beleidigend sein, denke aber das Recht dazu zu haben, wenn ihm jemand etwas vorwerfe.

Trump: Weiß nichts über „diese Verrückte“

In dem Vernehmungsvideo zeigt Anwältin Kaplan Trump außerdem ein Foto von Carroll, auf dem er diese prompt mit seiner damaligen Ehefrau verwechselte, der US-Schauspielerin Marla Maples. Trotzdem blieb Trump bei seiner Behauptung, dass er Carroll nicht kenne. Er wisse nichts über „diese Verrückte“, betonte Trump. Auf besagtem Foto habe er sie lediglich bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung begrüßt, ohne sie zu kennen.

Kaplan konfrontierte Trump zudem mit der berühmten Tonaufnahme Trumps, die während des US-Wahlkampfs 2016 veröffentlicht worden war. In dieser sagte er, dass man als Star Frauen auch an ihren Genitalien anfassen könne. Trump verteidigte seine Worte von damals und sagte: „Wenn Sie sich die letzten Millionen Jahre ansehen, ist das wohl weitgehend wahr. Leider - oder zum Glück.“