Vergewaltigung: „Ein Gift, das dich langsam zersetzt“

Von: Thomas Roser

Es sind vor allem Frauen, die militärische Konflikte am härtesten treffen: Auf der Flucht vor heftigen Kämpfen in der Nähe von Zvornik, April 1992. © picture alliance / AP Images

Auch nach drei Jahrzehnten leiden Frauen, die im Bosnienkrieg vergewaltigt wurden, unter den Folgen der Gewalt. Das Therapiezentrum „Medica Zenica“ steht ihnen zur Seite.

Den Schreckenstag, an dem der Krieg sie vor 30 Jahren in ihrem eigenen Haus ereilte, wird Adina nie vergessen. „Ich war kein behütetes Mädchen, keine schwache Frau. Ich hatte einen Job, zwei Kinder, stand mit beiden Beinen fest im Leben“, erzählt die heute 60-Jährige im Konferenzsaal von „Medica Zenica“, einem auf die Betreuung und Behandlung von kriegstraumatisierten Frauen spezialisierten Zentrum im bosnischen Zenica: „Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun, eine Frau so verletzen können. Und wie das Übel das eigene Selbstbewusstsein so zerstören kann.“

Ein „normales und glückliches Leben“ habe ihre Familie vor dem Krieg in ihrem Heimatstädchen Vares geführt, erzählt die damals beim jugoslawischen Energieriesen Energoinvest beschäftigte Frau. Wie viele Menschen in Jugoslawien verfolgte Adina damals ungläubig und entsetzt, wie sich der Vielvölkerstaat Anfang der 1990er Jahre in blutigen Kriegen zu zerlegen begann: „Ich war bis zuletzt überzeugt, dass die Vernunft sich durchsetzt – und es keinen Krieg geben wird.“

Doch nach den 1991 in Slowenien und Kroatien begonnenen Kriegen wurde 1992 schließlich auch Bosnien und Herzegowina zum Schauplatz unerbittlicher Kämpfe. „Wir erlebten einen großen Schock“, erinnert sich Adina seufzend. Den bald kursierenden Berichten über Kriegsverbrechen mochte sie anfangs keinen Glauben schenken: „Ich dachte, dass da eben eine Artillerie von einem Berg auf die andere schießt, dass eine Armee gegen die andere kämpft.“

Viele Frauen haben noch immer Angst, über ihre traumatischen Erfahrungen zu sprechen

Hatten zu Beginn des Bosnienkriegs (1992-1995) die Armee der muslimischen Bosniaken und die Truppen der kroatischen HVO noch gemeinsam gegen die serbischen VRS-Streitkräfte gekämpft, sollten sie im Frühjahr 1993 zu erbitterten Feinden werden. Ähnlich wie Serbiens Autokrat Slobodan Milosevic hegte auch Kroatiens Präsident Franjo Tudjman territoriale Ambitionen auf die kroatisch besiedelten Regionen Bosniens, die Zagreb mit Hilfe der HVO zu verwirklichen suchte. Im zentralbosnischen Lasva-Tal wurde die muslimische Zivilbevölkerung bereits im April und Juni 1993 zu Opfern von Massenmord, Vertreibung, Vergewaltigung und Internierung durch die HVO.

Am 23.Oktober 1993 wies der damalige HVO-Oberbefehlshaber Slobodan Praljak seine Truppen an, die „Lage in Vares zu klären“ und dabei „keinerlei Gnade“ walten zu lassen. In dem drei Kilometer von Vares entfernten Weiler Stupni Do wurden die Männer von HVO-Soldaten vor den Augen ihrer Familien erschossen, Frauen und Mädchen vergewaltigt, Dorfbewohner in ihre in Brand gesteckten Häuser eingeschlossen und bei lebendigem Leib verbrannt. Mindestens 37 muslimische Bosniaken verloren bei dem Massaker ihr Leben.

In Vares selbst zogen Angehörige der HVO und der Militärpolizei zur selben Zeit von Haus zu Haus. Mehr als 250 muslimische Männer wurden interniert. Frauen bedroht, ausgeraubt und vergewaltigt. „Man findet sich mit dem Tod ab. Man spürt keine Emotionen mehr, keine Angst mehr. Alles zerspringt. Es gibt nichts Schönes mehr. Man denkt nur noch, es ist vorbei“, umschreibt Adina ihre Gefühlslage an dem Tag, der ihr durch den Krieg ohnehin entregeltes Leben völlig aus der Bahn werfen sollte: „Ich begriff, dass ich alle Kämpfe verloren hatte. Und dass es für mich kein Weiter gibt.“

Kriege werden fast immer von Männern angezettelt – und geführt. Doch oft sind es vor allem Frauen, die militärische Konflikte am härtesten treffen. Ob Bosniakinnen, Kroatinnen oder Serbinnen: Auch fast drei Jahrzehnte nach Ende des Bosnienkriegs machten den überlebenden Frauen die Folgen der Vergewaltigungen noch stets zu schaffen, berichtet die Psychotherapeutin und Direktorin von Medica Zenica, Sabiha Husic.

Eine nationale Statistik der während des Bosnienkriegs vergewaltigten Frauen gebe es nicht, von internationalen Hilfsorganisationen werde ihre Zahl auf 20 000 bis 50 000 geschätzt, so Husic: „Doch es sind sicherlich mehr. Wie zählt man die Frauen, die mehrmals vergewaltigt wurden? Wie erfasst man Frauen, die nach dem Krieg emigrierten, mittlerweile verstorben sind oder bereits nach ihrer Vergewaltigung ermordet wurden?“

In einem oft traditionell geprägten Umfeld halte die Angst, selbst für ihre Vergewaltigung verantwortlich gemacht werden, viele Frauen noch immer davon ab, in ihren Familien über ihre traumatischen Erfahrungen zu sprechen, berichtet Husic: „Es gibt immer noch Tausende Frauen, die nie über ihre Vergewaltigung gesprochen haben und auch nie darüber sprechen werden.“

Sie habe „viele Jahre über ihre Vergewaltigung geschwiegen“, von der lange nur der „allerengste Familienkreis“ gewusst habe, erzählt Adina. In einer Kleinstadt wie Vares, „in der sich alle kennen“, gebe es bis heute ein „gesellschaftliches Stigma“ gegenüber vergewaltigten Frauen. „Es bedarf viel, viel Kraft, dass eine Frau das alles aushalten kann. Allein kann sie das nicht. Denn es ist sehr schwer, sich von einer derartigen Zerrüttung des eigenen Lebens zu erholen.“

Ihr Mann habe von ihrer Vergewaltigung gewusst, doch habe er „sich nie damit abfinden“ können: „Er warf mir vor, dass ich das hätte vermeiden können.“ Ohne Adina zu informieren, reichte ihr Mann die Scheidung ein. Allein zog Adina ihre Söhne groß, ohne mit Vertrauten über ihre Ängste und Traumata sprechen zu können: „Ich ging zwar zum Psychiater, sprach über meine Alpträume, Schlaflosigkeit und Depressionen. Aber wenn man die Ursache nicht benennt, gibt es keine adäquate Behandlung – und keine Heilung.“

Weltweite Hilfe Das Frauennetzwerk Medica Mondiale hat sich international die Unterstützung für kriegstrauma- tisierte Frauen und Mädchen zum Ziel gemacht: Nicht nur in Bosnien und Herzegowina, sondern auch im Kosovo, Kongo, Irak, in Afghanistan und Liberia unterhält die Hilfsorganisation aus Köln gemeinsam mit lokalen Partnern Zentren für Überlebende von Kriegsvergewaltigungen. Die erschütternden Berichte über Massenvergewaltigungen hatten die deutsche Gynäkologin und Feministin Monika Hauser im Winter 1992 veranlasst, mitten im Krieg nach Bosnien zu reisen, um sich für die vergewaltigen Frauen zu engagieren: Denn von Hilfe für die Betroffenen war nirgendwo die Rede. Gemeinsam mit einheimischen Psychologinnen und Ärztinnen eröffnete Hauser auf dem Gelände eines früheren Kindergartens im zentralbosnischen Zenica im April 1993 „Medica Zenica“ – das erste auf die Behandlung von kriegstraumatisierten Frauen spezialisierte Zentrum mit einer gynäkologischen Praxis, einem Operationssaal und Beratungsräumen. Zur Unterstützung und dem Sammeln von Spenden für das bosnische Frauenzentrum wurde 1994 in Köln ein Büro eröffnet – die Geburtsstunde von Medica Mondiale. Feministische Solidarität , der Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen und die Hilfe, deren traumatische Folgen zu verarbeiten, ist bis heute die Mission von Medica Mondiale. „Wir haben Tausende Frauen motiviert, über sich selbst und ihre Stärken nachzudenken. Wir machten ihnen bewusst, dass sie ihre Rechte einfordern können“, sagt Sabiha Husic, Direktorin von Medica Zenica. tro

Den „Schmerz, der mich zerriss“ und die immer wiederkehrenden Schreckensbilder umschreibt Adina im Rückblick als „Gift, das dich langsam zersetzt“: „Und wenn man dieses Gift für sich behält, frisst es Dich auf, zerstört deine Psyche und den ganzen Organismus.“ Erst als sie „kurz vor dem totalen Zusammenbruch“ gestanden habe, habe sie 2014 die Kraft aufgebracht, sich bei Medica Zenica zu melden: „Ich hatte genug von dem Leben im Geheimen. Und ich wollte endlich die Last abwerfen, die mich quälte.“

Schon während des Krieges engagierte sich Sabiha Husic, selbst eine Kriegsvertriebene, zunächst als freiwillige Helferin, später als Therapeutin in dem 1993 von der deutschen Gynäkologin Monika Hauser gegründeten Zentrum Medica Zenica: „Im Krieg gingen wir in die Flüchtlingslager, um die Frauen über die Hilfsmöglichkeiten zu informieren. Heute wenden sich oft Frauen an uns, die wieder in ihre Heimatorte zurückgekehrt sind, in denen sie damals vergewaltigt wurden. Einerseits reißen dort alte Wunden leichter wieder auf. Andererseits haben sie dort kaum die Möglichkeit, mit anderen über das Erlebte zu sprechen.“

Neben der medizinischen Betreuung und praktischen Hilfen für die Frauen, die nach dem Krieg in ihren Familien oft auch noch die Vaterrolle übernehmen mussten, stehe die therapeutische Aufarbeitung der traumatischen Erfahrungen im Mittelpunkt der Arbeit des Zentrums, berichtet Husic: „Die Bilder der Vergangenheit lassen sich nicht verdrängen und vergessen. Aber wir helfen den Frauen, ihnen eine neue Bedeutung zu geben, so dass sie damit leben und ihren Alltag normalisieren können – soweit das möglich ist.“

Der frühere HVO-General Praljak setzte 2017 seinem Leben im Gerichtssaal des UN-Kriegsverbrechertribunal im fernen Den Haag ein Ende. Mit Hilfe von Medica Zenica hat Adina als einstiges Opfer seiner Truppen ihr Leben hingegen wieder in den Griff bekommen.

Bereits ihre erste Begegnung mit anderen Schicksalsgenossinnen, mit denen sie sich über ihre Traumata austauschen konnte, empfand sie als enorme Erleichterung. „Schritt für Schritt“ habe sie seitdem ihr verlorenes Selbstvertrauen wieder „erkämpft“, auch wenn es manchmal immer noch „dunkle Tage“ gebe: „Das Wichtigste ist, endlich darüber sprechen zu können.“

Es sei „nicht leicht, mit dem erlebten Trauma leben zu lernen“, sagt Therapeutin Husic. In vielen Fällen sei die Stabilisierung des Alltags gelungen, es gebe aber auch Frauen, die noch immer unter ihren Traumata zu leiden hätten. Vor Rückschlägen seien aber auch stabilisierte Frauen kaum gefeit.

Vor allem die Einschränkungen während der Corona-Pandemie, aber auch die Bilder aus dem Ukraine-Krieg hätten bei vielen der betroffenen Frauen Erinnerungen an die eigenen erlebten Kriegsschrecken ausgelöst, so Husic: „Auch bei mir kam bei den Bildern aus der Ukraine die eigene Vergangenheit wieder hoch. Egal ob Bosnien, Irak oder die Ukraine. Schmerz ist Schmerz, Trauer ist Trauer. Warum das alles? Was ist der Preis, für den man andere Menschen in ein solches Leiden stürzt?“

Bei „Medica Zenica“: Die Vergangenheit belastet auch die junge Generation. © Amina Karalic

Sie vermeide es, in den Nachrichten die Bilder vom Krieg in der Ukraine anzusehen, räumt Adina offen ein: „Das ist für mich sehr, sehr schwierig. Die Frauen und Mädchen, die nun durch dieses Leiden gehen, tun mir einfach leid.“

Sie kämpfe für ihre Genesung, aber könne das ihr angetane Verbrechen „weder vergessen noch vergeben“, sagt Adina. Keine Schwierigkeiten hat sie jedoch damit, dass ihr ältester Sohn sich in eine Kroatin verliebt und sie geheiratet hat: „Warum sollte ich dieses wunderbare Mädchen wegen der Untaten der HVO verurteilen? Ich empfing sie mit offenen Armen in meinem Haus.“

Rund 20 000 traumatisierte Frauen in ganz Bosnien hat Medica Zenica laut Direktorin Husic in den letzten 30 Jahren auch mit Hilfe eines landesweiten Nottelefons betreut – aus allen Regionen des Landes: „Leider fehlt es bei den zuständigen Institutionen an der Entschlossenheit, diesen Frauen zu helfen. Und es wird bis heute noch immer geschaut, welchen Nachnamen sie haben und welcher ethnischen Gruppe sie angehören.“ Doch man müsse über die im Krieg begangenen Verbrechen reden, um „Manipulationen“ zu vermeiden und zu erkennen, „dass Krieg niemandem etwas Gutes bringt und nur das Leiden, der Schmerz und die Folgen bleiben“.

Die dunkelsten Kapitel ihres Lebens hat zumindest Adina erfolgreich hinter sich gebracht. Sie habe „hart an sich gearbeitet“ und wolle die Zeit, die ihr noch bleibe, nun dazu nutzen, „besser und schöner zu leben“, sagt sie beim Abschied. Sie habe zwar noch nicht allen ihren Freunden und Verwandten von ihrem Schicksal erzählt. Sie habe aber auch „keine Angst“ mehr, dass andere von ihrer Vergewaltigung erfahren könnten: „Ich brauche kein Bedauern, aber erst recht keine vorwurfsvollen oder schiefen Blicke. Denn ich bin nicht schuldig und habe es auch nicht verdient, was mir angetan wurde. Das Stigma gegenüber uns besteht noch immer. Aber ich habe gelernt, dagegen zu kämpfen.“