Erneut Eklat beim AfD-Parteitag: Kandidatin zieht sich zurück und wütet gegen Höcke-Lager

Von: Florian Naumann, Robert Wagner

Gut 15 Listenplätze für die Europawahl 2024 gilt es in Magdeburg zu besetzen. Um eine Kandidatin entbrennt derweil parteiintern Streit. Der News-Ticker.

Update vom 4. August, 22.10 Uhr: Auf dem Parteitag der AfD ist nun auch Listenplat 20 vergeben. „Alexander Heppe wird zur Europawahl auf Listenplatz 20 für die AfD kandidieren“, kündigte die Partei auf Twitter an. „Herzlichen Glückwunsch! Die Europawahlversammlung in Magdeburg ist nun unterbrochen und wird morgen fortgesetzt“, hieß es außerdem.

Update vom 4. August, 20.40 Uhr: Nach zwei Anläufen, die jeweils in einer Stichwahl endeten, ist der Listenplatz 19 erfolgreich vergeben worden. Er ging an Julian Flak, der als Versammlungsleiter dieses und bereits früherer Parteitage der AfD bekannt ist und heute unerwartet nominiert worden war. Aktuell werden die Kandidaten für den Listenplatz 20 zusammengestellt. Hier eine Übersicht über die heute gewählten Kandidaten (Stand: 21.00 Uhr):

Listenplatz vergeben an 16 Volker Schnurrbusch 17 Jens Kestner 18 Dr. Gunnar Beck 19 Julian Flak

Gegen 20 Uhr wurde ein Geschäftsordnungsantrag gestellt, der die Vertagung der Wahlversammlung nach der erfolgreichen Vergabe von Listenplatz 20 auf morgen früh fordert. Der Beginn für morgen ist auf 9 Uhr angesetzt. Eine deutliche Mehrheit stimmte für den Antrag. Eigentlich war vorgesehen, die Europawahlversammlung heute bis 22 Uhr abzuhalten. Es ist aber sehr gut möglich, dass der 20. Listenplatz auch erst nach 22 Uhr erfolgreich vergeben werden kann. Die Listenplätze 1 bis 15 wurden bereits am vergangenen Wochenende vergeben.

Neuer Eklat auf AfD-Parteitag: Kandidatin rechnet mit Höcke-Lager ab

Update vom 4. August, 19.10 Uhr: Auf dem Parteitag der AfD ist es erneut zu einem Eklat gekommen. Die Europaabgeordnete Sylvia Limmer zog ihre erneute Kandidatur für die Europawahl 2024 (Listenplatz 20) zurück und nutzte ihre Rede für eine Abrechnung mit dem offen rechtsextremen Parteilager um Björn Höcke, von dem sie sich abgestraft sieht. Sie hatte 2020 im Bundesvorstand der AfD für den Rauswurf des Rechtsextremisten Andreas Kalbitz, enger politischer Weggefährte Höckes, aus der Partei gestimmt und bekundete ihren Stolz darauf.

Limmer prangerte unter lauten Buh-Rufen Vetternwirtschaft und Kungelei in der Partei an, die sie nicht wiedererkenne: „Es gibt eigentlich keines unserer ehemaligen Prinzipien, die bei dieser Listenaufstellung nicht über Bord gegangen wären. Mich haben auf Befehl die strammen Höcke-Kader kaltgestellt als Abrechnung dafür, dass ich mit gestimmt habe, Kalbitz aus der Partei zu werfen. Glückwunsch, Herr Höcke!“

Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD Thüringen, Ende Julli auf dem Parteitag der AfD in Magdeburg. © Carsten Koall/dpa/Archivbild

Nachdem ihr nach Ablauf der Redezeit der Ton abgestellt worden war, sagt sie abschließend: „Und jetzt ziehe ich meine Kandidatur zurück, denn auf diese Truppe habe ich keine Lust.“ Gegenüber Zeit Online sagte sie kurz darauf, sie behalte sich einen Austritt aus der AfD vor und mache ihre Entscheidung von den Reaktionen aus der Partei abhängig.

Update vom 4. August, 18.35 Uhr: Die Stichwahl zum Listenplatz 19 ist gescheitert. Die Wahl um diesen wird neu aufgerollt, mitsamt neuen Kandidaten. Währenddessen brachte ein Delegierter einen Verfahrensantrag ein, der für neue Unruhe sorgte. Inhalt des Antrags war die Forderung, künftig den Livestream von der Europawahlversammlung nicht mehr zu unterbrechen, da das an der Parteibasis für Unmut sorge. Gegen diesen Verfahrensantrag wurde ein Antrag auf Nichtbefassung gestellt. Eine klare Mehrheit stimmte diesem Gegenantrag zu.

AfD-Parteitag in Magdeburg: Erst drei weitere Listenplätze vergeben

Update vom 4. August, 17.45 Uhr: Die Delegierten der Europawahlversammlung der AfD haben heute bisher erst die Listenplätze 16 bis 18 vergeben. Sie gingen an Volker Schnurrbusch, stellvertretender Landesvorsitzender der AfD in Schleswig-Holstein, Jens Kestner, bis 2022 Landesvorsitzender der AfD Niedersachsen, und an Gunnar Beck, stellvertretender Leiter der AfD-Delegation im Europäischen Parlament. Dem offen rechtsextremen Parteilager um Björn Höckeist ist laut Beobachtern nur Kestner zuzuordnen.

Andere Kandidaten des „Flügels“ verloren die Abstimmung. So Thomas Röckemann gegen Schnurrbusch und Ulrich Oehme gegen Beck, der dem ehemaligen Meuthen-Lager zugerechnet wird. Röckemann beschwor in seiner Bewerbungsrede den „Dexit, Dexit und noch einmal Dexit!“ Momentan werden die Kandidaten für Listenplatz 20 vorgestellt. Parallel dazu wird die Stichwahl für Platz 19 durchgeführt.

Eklat auf AfD-Parteitag: Umstrittener Antrag wird von Parteichefin Weidel abgewürgt

Update vom 4. August, 17.15 Uhr: Während der genannten Unterbrechung des Livestreams intervenierte offenbar Parteichefin Alice Weidel zugunsten von Mary Khan-Hohloch. Das berichtet die Journalistin Annika Leister von t-online auf Twitter. Weidel soll ans Mikrofon getreten sein und gesagt haben: „Angela Merkel macht Wahlen rückgängig. Wir als AfD nicht“, so zitiert sie Leister. Daraufhin sollen die Delegierten gefragt worden sein, ob über diesen Antrag schriftlich und damit geheim abgestimmt werden soll. Eine geheime Wahl soll laut Leister für die Gegner von Khan-Hohloch Voraussetzung gewesen sein, „um überhaupt gegen sie zu stimmen.“ Die Mehrheit soll mit nein geantwortet haben.

Mit der Ablehnung der geheimen Wahl sei der „Aufstand schon wieder vorbei“ gewesen. Die Mehrheit der Delegierten hätte demnach einem Antrag zugestimmt, der die Nichtbefassung mit dem Antrag der Khan-Gegner fordert. Die umstrittene Kandidatin bleibe damit auf Listenplatz 14.

Update vom 4. August, 16.55 Uhr: Der Geschäftsordnungsantrag, der die Abwahl der am vergangenen Wochenende auf Listenplatz 14 gewählten Kandidatin Mary Khan-Hohloch fordert, wurde nun überraschend von einem Delegierten eingebracht. Während der Delegierte Karl Schwarz den Antrag unter Buh-Rufen verlas, stand der junge Vorsitzende der AfD Cottbus und stramme Höcke-Anhänger Jean-Pascal Hohm entgeistert daneben und redete auf den Delegierten ein. Nach wenigen Minuten, noch während der Delegierte am Mikrofon stand, unterbrachen die Organisatoren der Parteiversammlung überraschend die Übertragung des offiziellen Livestreams der AfD und spielten Werbevideos ein. Nach einigen Minuten schaltete sich der Livestream wieder ein. Der vorgebrachte Antrag wurde nicht mehr erwähnt, es wurde mit der Stichwahl um Platz 19 fortgesetzt.

Skandal um AfD-Kandidatin: Parteikollegen werfen ihr „arglistige Täuschung“ und Vetternwirtschaft vor

Update vom 4. August, 15.15 Uhr: Der AfD droht offenbar Streit um die Kandidatin für Europawahl-Listenplatz 14. Mary Khan-Hohloch, Tochter eines pakistanischen Einwanderers, soll falsche Angaben in ihrem Lebenslauf gemacht haben - das wird ihr aus der AfD selbst vorgeworfen. Es stehe der Vorwurf der „arglistigen Täuschung“ im Raum, berichtet t-online. Die Partei bestätigte demnach, dass der heutigen Europawahlversammlung ein Geschäftsordnungsantrag vorliegt, der die Neuwahl von Khan-Hohlochs Listenplatz verlangt.

Konkret wird der 1994 geborenen Khan-Hohloch laut dem Geschäftsordnungsantrag vorgeworfen, ein komplettes Studium sowie vier Jahre Berufserfahrung außerhalb der Politik erfunden oder zumindest aufgebauscht zu haben. Vor dem Hintergrund ihrer seit 2015 bestehenden intensiven Tätigkeit für die Parteijugendorganisation „Junge Alternative“, ihres jungen Alters, ihrer Mutterschaft und anderslautender Angaben in ihrem Lebenslauf für eine Kandidatenbewerbung 2018 erscheine „beides unglaubwürdig“, heißt es dazu im Antrag. Die Antragsteller legten sogar nahe, es sei zweifelhaft, dass Khan „mindestens ein Studium“ abgeschlossen hat.

Mary Kahn-Hohloch wurde am vergangenen Wochenende von der AfD auf den Listenplatz 14 für die Europawahl 2024 gewählt. Es werden nun schwere Vorwürfe gegen sie erhoben. © Carsten Koall/dpa

Andere Stimmen aus dem Umkreis der AfD werfen Khan-Hohloch und ihrem Ehemann, dem brandenburgischen AfD-Landtagsabgeordneten Dennis Hohloch, darüber hinaus Vetternwirtschaft vor. Der ehemalige AfD-Funktionär Dennis Deppe rechnete in einem Facebook-Beitrag die Einkünfte des Ehepaars vor. Er legte nahe, dass Dennis Hohloch um den Wiedereinzug in den Landtag von Brandenburg fürchten muss und das Ehepaar finanziell auf das Mandat in Brüssel angewiesen sein werde. Es sei unklar, wann die AfD-Versammlung den Antrag auf Neuwahl des Listenplatzes behandelt wird, erklärte die t-online-Journalistin Annika Leister auf Twitter.

AfD-Chef Chrupalla auf Parteitag: „Wir vertreten hier ganz klar das Grundgesetz“

Update vom 4. August, 11.40 Uhr: Tino Chrupalla hat zum Wiederbeginn des AfD-Parteitags in Magdeburg eine „Zusage“ des Verfassungsschutzes gefeiert. „Wir vertreten hier ganz klar das Grundgesetz und Herr Haldenwang steht außerhalb genau dieses Gesetzes“, sagte der Parteichef vor den Delegierten in Magdeburg.

Haldenwang hatte nach dem ersten Teil des AfD-Treffens öffentlich geurteilt, das gemäßigte Lager spiele kaum mehr eine Rolle, dafür hätten Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien geäußert. Chrupalla sagte, er hätte einen solchen Vorgang „in einem demokratischen Land für kaum möglich gehalten“. Deshalb habe sich die AfD juristisch gewehrt. „Dieser Eingriff in die Entscheidungsfindung der Delegierten der Europawahlversammlung ist ganz klar rechtswidrig“, sagte Chrupalla.

Tino Chrupalla und Alice Weidel (rechts) am Freitag beim AfD-Parteitag. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

AfD-Parteitag läuft: Verfassungsschutz gibt bei Gericht „Zusage“

Update vom 4. August, 10.50 Uhr: Die AfD setzt seit dem Vormittag in Magdeburg die Aufstellung ihrer Kandidatenliste für die Europawahl 2024 fort. Bei dem dreitägigen Treffen geht es nun um die zweite Hälfte der vorgesehenen 30 Listenplätze. Zum Abschluss sollen die rund 600 Delegierten das Europawahlprogramm beraten und beschließen. Die Partei strebt dabei eine radikale Umgestaltung der europäischen Politik an.

Unterdessen hat der Verfassungsschutz der Partei eine Art Versprechen gegeben: Das Bundesamt will sich bis zum Ende der Versammlung nicht mehr zu Kandidatenkür äußern. Es habe in einem gerichtlichen Verfahren eine Stillhaltezusage abgegeben, die Äußerungen während der Europawahlversammlung an diesem Wochenende zu unterlassen, teilte das Verwaltungsgericht Köln der dpa auf Anfrage mit. „An diese Zusage ist das BfV gebunden“, erklärte ein Sprecher. Die Zusage sei ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erfolgt. Das Bundesamt verwies auf „Respekt vor dem Gericht“.

Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hatte nach dem ersten Teil des Parteitags eine Radikalisierung der AfD und „rechtsextremistische Verschwörungstheorien“ aus dem Munde mehrerer Listenbewerber gerügt. Die AfD hatte daraufhin beim Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag gestellt. Eigentlich wollte die Partei auch Äußerungen über das Wochenende hinaus unterbunden sehen. Das Gericht folgte der Forderung nicht. Eine mögliche Beeinträchtigung der parteiinternen Willensbildung sei mit Abschluss der Europawahlversammlung nicht mehr zu befürchten. Die AfD sah Haldenwang dennoch einen „Maulkorb verpasst“.

AfD setzt Parteitag fort: Kurs Richtung Höcke-Partei

Vorbericht: Magdeburg – Die AfD setzt ihren am vergangenen Freitag (28. Juli) begonnen 14. Bundesparteitag in Magdeburg fort. Genauer gesagt handelt es sich seit dem darauffolgenden Samstag um die Europawahlversammlung, auf der die Partei ihre Kandidaten für die Europawahl 2024 kürt. Bis zum vergangenen Sonntag haben die Delegierten in teilweise äußerst langwierigen Wahlgängen 15 Kandidaten gewählt, darunter nur drei Frauen. Zuvor hatten sie den Beitritt der AfD zur europäischen ID-Partei beschlossen.

Aus Parteikreisen hieß es vor Beginn der Versammlung am heutigen Freitag (4. August), man wolle mindestens 30 Listenplätze vergeben, da man angesichts des aktuellen Umfragehochs mit einer sehr viel höheren Zahl an Mandaten rechne als bei der letzten Europawahl 2019. Damals konnte die AfD elf Abgeordnete in das Europaparlament schicken, von denen heute noch neun übrig sind. Hier eine Übersicht über die bisher für die Europawahl 2024 aufgestellten AfD-Kandidaten:

Listenplatz vergeben an 1 Dr. Maximilian Krah 2 Petr Bystron 3 René Aus 4 Christine Anderson 5 Alexander Jungbluth 6 Dr. Marc Jongen 7 Markus Buchheit 8 Prof. Dr. Hans Neuhoff 9 Irmhild Boßdorf 10 Arno Bausemer 11 Siegbert Droese 12 Tomasz Froelich 13 Anja Arndt 14 Mary Khan-Hohloch 15 Dr. Alexander Sell

Beobachter: Kurs der AfD zur Höcke-Partei weit fortgeschritten

Die Kandidaten-Auswahl sorgten für scharfe Kritik an der Partei. Mittlerweile sei die gänzliche Übernahme der AfD durch das offen rechtsextreme Lager weit fortgeschritten, gemäßigte Stimmen habe man unter den Kandidaten vergeblich gesucht, so Beobachter. Die Wahl des von Björn Höcke unterstützten und parteiintern umstrittenen Parteihardliners Maximilian Krah, der die Taliban lobt, auf den ersten Listenplatz für die anstehende Europawahl könnte ein Indiz für den wachsenden Einfluss Höckes sein.

Nicht nur wurde weitgehend einhellig ein Ende der Europäischen Union in ihrer jetzigen Form oder zumindest der EU-Austritt Deutschlands („Dexit“) gefordert. Viele der Kandidaten verbreiteten in ihren Bewerbungsreden rechtsextreme Verschwörungserzählungen und ließen einschlägige Begriffe wie „Globalisten“ oder „Great Reset“ fallen. Diese antisemitisch grundierten Codewörter verweisen auf finstere Mächte im Hintergrund der „linksgrünen“ Politik, die die Gesellschaft zu ihrem Vorteil „transformieren“ wollten.

Verfassungsschutz: Parteitag bestätigt ungehemmte Radikalisierung der AfD

So sprach der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron vom „Gift“ der „Globalisten“, das aus Brüssel komme. Er wurde mit einer deutlichen Mehrheit von über 80 Prozent auf den zweiten Listenplatz gewählt. Irmhild Boßdorf, Mitarbeiterin des AfD-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen, forderte „millionenfache“ Abschiebungen und sprach vom „menschengemachten Bevölkerungswandel“. Sie wurde mit 76 Prozent der Stimmen auf Listenplatz neun gewählt.

Das präsentierte AfD-Personal rief auch das Bundesamt für Verfassungsschutz auf den Plan. Dessen Präsident Thomas Haldenwang sprach gegenüber der dpa von „Personen, die in der Vergangenheit mit Positionen aufgefallen sind, die nicht mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sind“. Die Europawahlversammlung von Magdeburg habe die Einschätzung seiner Behörde bestätigt, dass sich die als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD ungebrochen auf einem Kurs der Radikalisierung befindet. Es gebe weiterhin innerhalb der Partei „starke verfassungsfeindliche Strömungen“, deren Einfluss „weiter zunimmt“, so Haldenwang. (rowa/dpa/AFP)