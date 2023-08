Trotz langsamer Gegenoffensive: Kiews Kommandeure sehen gute Kampfmoral

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Die Gegenoffensive der Ukraine läuft in vollen Zügen und weniger erfolgreich als erhofft. Trotzdem berichten Führungsoffiziere von guter Moral.

Kiew – Laut einer Reportage der New York Times (NYT) von den Frontlinien des Ukraine-Krieges sind Kommandeure der ukrainischen Armee äußerst positiv gestimmt, was die derzeitige Gegenoffensive betrifft. Trotz hoher Verluste seien die Streitkräfte der Ukraine in einem besseren Zustand als noch vor sechs bis zwölf Monaten. Russlands Armee gehe es hingegen immer schlechter.

Die Frontlinie in der Ukraine ist derzeit fast 1.000 Kilometer lang. Insgesamt hat Russland vor allem in der frühen Phase seines Angriffskrieges größere Gebiete erobert. Die ukrainische Gegenoffensive dauert seit über zwei Monaten an – dabei wurden Teile des Landes zurückerobert. Für die Soldaten bedeutet die Gegenoffensive – ob nun wenig erfolgreich oder nicht – sowas wie einen Perspektivenwechsel im Ukraine-Krieg, wurde beim Besuch der NYT an der Frontlinie deutlich.

Vom Verteidiger zum Angreifer: Armee der Ukraine deutlich professioneller im Krieg gegen Russland

„Vor einem Jahr haben wir vor allem Verteidigungsoperationen durchgeführt und hatten die Aufgabe, den Feind zurückzuhalten. Jetzt haben wir aber auch die Fähigkeit zurückzuschlagen“, habe Oberst Dmytro Lysiuk, Kommandeur der 128. Gebirgssturmbrigade, bei einem Interview in seinem Bunker an der Frontlinie erzählt. Die NYT berichtet von „ausnahmslos optimistischen“ Führungsoffizieren und ukrainischen Beamten, trotz der eher schleppenden Gegenoffensive durch russische Minenfelder und scheinbar ungebrochener russischer Feuerkraft.

Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen an der Frontlinie in Saporischschja. Vor einem Jahr ging es dort eigentlich ausschließlich um Verteidigungsoperationen. Seit zwei Monaten zielt die ukrainische Gegenoffensive darauf ab, Land zurückzuerobern. © AP/dpa

Dennoch würden sich Offiziere und erfahrene Soldaten in einer verbesserten Lage sehen, was Ausrüstung und Ausbildung betrifft. Das sei zum einen der Hilfe der westlichen Verbündeten zu verdanken, zum anderen habe aber auch Kampf-Erfahrung zu einer professionelleren Truppe geführt. Bataillone seien zu Brigaden und Freiwilligengruppen zu formellen Armeeeinheiten geworden, hätten Führungsoffiziere in Befragungen mitgeteilt.

Eingeschränkt werde dieser Optimismus nur durch die Befürchtung, der Krieg könne sich noch über Jahre hinweg ziehen oder sogar ein dauerhafter Konflikt werden, berichtet die NYT-Korrespondentin Carlotta Gall von der Frontlinie.

Mithilfe von westlicher Ausrüstung hat die Ukraine Russlands Invasion verlangsamt

Konkret habe sich die umstrittene und völkerrechtlich verbotene Streumunition der Vereinigten Staaten als sehr effektiv gegen russische Panzerfahrzeuge und Artilleriesysteme erwiesen. Westliche Artillerie im Besitz der ukrainischen Armee hätte aufgrund ihrer hohen Reichweite zum Aufhalten russischer Verstärkung geführt. „Sie können nicht näher kommen, sonst werden sie zerstört“, hat die NYT von Leutnant Ashot Arutiunian erfahren, Chef einer Drohneneinheit der ukrainischen Freiwilligenarmee.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Die 128. Gebirgssturmbrigade von Oberst Dmytro Lysiuk habe über ein Jahr lang den Befehl gehabt, eine Linie entlang der Saporischschja-Front zu halten, erzählt er im Gespräch mit der NYT. Seine Truppe musste dabei Schützengräben verteidigen, Bombardements ertragen und hohe Verluste erleiden – unter den Opfern war auch ein Kommandeur. Nach dem Wiederaufbau der Brigade habe seine Truppe dann eine wichtige Rolle in der Gegenoffensive der Ukraine eingenommen und dabei mehrere Dörfer zurückerobert. (Emanuel Zylla)