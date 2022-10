Wann stehen die Ergebnisse der Midterms fest?

Von: Max Schäfer

Demokraten oder Republikaner: Wer hat die Mehrheit im Kongress? Am 8. November 2022 fällt die Entscheidung, doch wann gibt es die Ergebnisse der Midterms?

Washington, D.C. – In den USA stehen wieder Wahlen an. Bei den sogenannten Midterms am 8. November 2022 entscheiden die Wähler:innen über die Mehrheit im Kongress, dem amerikanischen Parlament. Dabei wird das gesamte Repräsentantenhaus sowie etwa ein Drittel des Senats neu gewählt. In mehreren Bundesstaaten werden auch die Gouverneure neu gewählt.

Zwischenwahlen in den USA Datum 8. November 2022 Was wird gewählt? Senat und Repräsentantenhaus Wahlsystem Mehrheitswahl Mögliche Stichwahlen 6. Dezember (Georgia), 10. Dezember (Louisiana)

Der Ausgang der Zwischenwahlen ist vor allem für die Bundespolitik in den USA entscheidend. Verlieren die Demokraten die Mehrheit, wird Joe Bidens Handlungsspielraum als Präsident eingeschränkt. Das Ergebnis der Midterms wird daher mit Spannung erwartet. Doch wann stehen es fest?

Wahlen in den USA: Veröffentlichung der Midterm-Ergebnisse hängt von der Zeitzone ab

Die Senator:innen und die Abgeordneten des Repräsentantenhauses werden bei den Midterms direkt von den Menschen gewählt. In den Senat zieht ein, wer in den Bundesstaaten die meisten Stimmen erhält. Bei der Wahl zum Repräsentantenhaus treten die Kandidierenden dabei in Wahlbezirken an. Wer dort die meisten Stimmen erhält, zieht direkt in den Kongress ein. Dabei ist es egal, wie viele Stimmen die Partei der Kandidierenden bekommt.

Sobald alle Wähler:innen ihre Stimme abgegeben haben, stehen die Ergebnisse der Midterms in den USA fest. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Aufgrund der Größe des Landes liegen die USA in mehreren Zeitzonen: Der Kontinent ist in vier Zeitzonen aufgeteilt, zudem haben Alaska und Hawaii jeweils eigene Zeitzonen. Das wirkt sich auch auf den Zeitplan der Midterms aus: Wenn die Wahllokale an der Ostküste schon schließen und die ersten Ergebnisse in den Wahlbezirken feststehen, wird in Hawaii noch gewählt.

Wann stehen die ersten Ergebnisse der Midterms fest?

Die Ergebnisse der Midterms stehen somit erst nach und nach fest. Den Anfang machen dabei Regionen in den Bundesstaaten Kentucky und Indiana, wo die Wahllokale um 18 Uhr Ortszeit (9. November, 0 Uhr mitteleuropäische Zeit) schließen. Im häufig umkämpften Florida schließen die letzten Wahllokale jedoch nach mitteleuropäischer Zeit erst um 2 Uhr. Den Abschluss bilden Teile von Alaska, wo die Wahllokale 7 Uhr (MEZ) schließen.

Die ersten Prognosen der Midterms gibt es gewöhnlich kurz nach Schließung der jeweiligen Wahllokale. Die Prognosen beruhen auf sogenannten Exit Polls, also Umfragen am Wahltag. Nach und nach werden schließlich die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise veröffentlicht und es steht fest, wer ins Repräsentantenhaus einzieht.

Mit der laufenden Auszählung werden über die Nacht hinweg aktualisierte Zwischenergebnisse der Midterms veröffentlicht. Sie liefern immer genauere Aussagen über die Mehrheitsverhältnisse in Repräsentantenhaus und Senat. Exakte Ergebnisse der Wahl des Repräsentantenhauses sind also schon am Morgen nach der Wahl zu erwarten.

Wann ist mit den Ergebnissen der Midterms in den Swing States zu rechnen?

Bei den Midterms sind zehn Bundesstaaten besonders interessant. Dort ist offen, ob Kandidierende der Demokraten oder Republikaner den Sitz im Senat gewinnen können. Wann die Wahllokale der Zwischenwahlen am 9. November 2022 nach deutscher Zeit schließen, sehen Sie in unserer Übersicht:

Georgia 1 Uhr New Hampshire 1 Uhr Florida 1 Uhr bzw. 2 Uhr Ohio 1.30 Uhr North Carolina 1.30 Uhr Pennsylvania 2 Uhr Arizona 3 Uhr Colorado 3 Uhr Wisconsin 3 Uhr Nevada 5 Uhr

Ergebnis der Wahl zum Senat kann erst im Dezember feststehen

Bis die endgültige Zusammensetzung des Senats feststeht, kann es jedoch deutlich länger dauern. In Louisiana und Georgia müssen Kandidierende eine absolute Mehrheit erreichen, um in den Senat einzuziehen. Ansonsten kommt es am 6. Dezember (Georgia) bzw. 10. Dezember (Louisiana) zur Stichwahl.

Umfragen zu den Midterms prognostizieren eine Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus. Bei der Wahl zum Senat gibt es dagegen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. (ms)