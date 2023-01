Republikaner verweigern Zustimmung: McCarthy scheitert auch im sechsten Versuch

Von: Andreas Apetz, Helena Gries, Christian Stör, Jana Ballweber

Es geht um eines der wichtigsten politischen Ämter in den USA. Doch die Wahl im Kongress versinkt im Chaos. Hat der Republikaner McCarthy noch eine Chance?

Update vom 5. Januar, 4.15 Uhr: Nach einer mehrstündigen Pause hat das US-Repräsentantenhaus die Abstimmung über den Vorsitz der Parlamentskammer vertagt. Der entsprechende Antrag wurde am Mittwochabend (4. Januar, Ortszeit) nur ganz knapp angenommen. Die Demokraten stemmten sich gegen das Vorhaben der Republikaner. Die nächste Sitzung soll nun am Donnerstagmittag (5. Januar, Ortszeit) beginnen. Der republikanische Kandidat für den Vorsitz der Parlamentskammer, Kevin McCarthy, hatte zuvor eine historische Niederlage erlitten und war in sechs Wahlgängen gescheitert.

Bei den Abstimmungen am Mittwoch stimmten jeweils 20 Republikaner für einen Gegenkandidaten McCarthys und verwehrten dem 57-Jährigen die Gefolgschaft. Die Republikaner hatten in den vergangenen Stunden hinter den Kulissen verhandelt. McCarthy sagte im Anschluss Reportern, er wolle keine weitere Abstimmung am Abend (Ortszeit). Das deutet darauf hin, dass der Republikaner weiterhin keine Mehrheit hinter sich versammeln konnte. Bis der Vorsitz geklärt ist, geht im Repräsentantenhaus gar nichts: Nicht mal die neuen Abgeordneten können vereidigt werden.

Kevin McCarthy (Mitte) bekommt bei keinem Wahlgang genug Stimmen der Republikaner. © IMAGO/Jack Gruber

Abstimmung im US-Kongress: Kevin McCarthy fällt erneut durch

+++ 22.45 Uhr: Es bleibt alles beim Alten. Der Republikaner Kevin McCarthy ist auch im sechsten Anlauf bei der Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses durchgefallen. Das ergab sich aus dem Resultat der mündlichen Abstimmung. McCarthy hatte bereits in fünf Wahlgängen zuvor nicht die erforderliche Zahl an Stimmen erreicht, weil ihm diverse Parteikollegen die Unterstützung verweigerten. Auch dieses Mal hatten die Republikaner den Abgeordneten Byron Donalds als Gegenkandidaten aufgestellt. Auf den Republikaner entfielen bei der mündlichen Abstimmung erneut 20 Stimmen. Die republikanische Abgeordnete Victoria Spartz enthielt sich zum dritten Mal hintereinander.

Wahlgang McCarthy Jeffries Andere Enthaltung Eins 203 212 19 0 Zwei 203 212 19 0 Drei 202 212 20 0 Vier 201 212 20 1 Fünf 201 212 20 1 Sechs 201 212 20 1

(Quelle: New York Times)

Machtkampf im US-Kongress: McCarthy bekommt erneut keine Mehrheit

+++ 20.45 Uhr: Beim Machtkampf um den mächtigsten Posten im US-Parlament hat der Republikaner Kevin McCarthy seine fünfte Schlappe hintereinander einstecken müssen. Im fünften Wahlgang verweigerten erneut 20 Republikaner ihrem Parteikollegen McCarthy die Unterstützung. Diesmal schickte die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert erneut ihren Parteikollegen Byron Donalds als Kandidaten in Rennen, hinter dem sich die Gegner McCarthys versammelten. Die republikanische Abgeordnete Victoria Spartz enthielt sich zum zweiten Mal hintereinander.

+++ 19.15 Uhr: Die Niederlagenserie geht weiter. Auch im vierten Wahlgang hat der Republikaner Kevin McCarthy die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden der Parlamentskammer verfehlt. Er erhielt lediglich 201 Stimmen, während auf seinen Parteikollegen Byron Donalds 20 Stimmen entfielen. Die Demokraten stimmten geschlossen für ihren Kandidaten Hakeem Jeffries, der damit 212 Stimmen sammelte. Die republikanische Abgeordnete Victoria Spartz enthielt sich der Stimme.

+++ 19.00 Uhr: Nach mehreren ergebnislosen Wahlgängen bei der Abstimmung über den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament hat das US-Repräsentantenhaus einen neuen Anlauf gestartet, einen Vorsitzenden zu bestimmen. In der Kammer begann direkt zum Sitzungsbeginn ein vierter Wahlgang für den Chefposten. Der Republikaner Kevin McCarthy steht wieder zur Wahl. Der Republikaner Chip Roy nominierte daneben seinen Parteikollegen Byron Donalds als Kandidaten.

+++ 17.45 Uhr: Heute kommt die Mitglieder des Repräsentantenhauses in den USA wieder zusammen, um einen neuen Vorsitz zu wählen. Wie viele Wahlgänge es brauchen wird, ist völlig unklar. Beide Lager - die Unterstützer und die Gegner McCarthys - scheinen vorerst nicht bereit, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Es könnte am Ende darauf hinauslaufen, welche Seite zuerst zermürbt ist und womöglich im Sinne des Ansehens der Partei einlenkt.

Bis ein Vorsitzender bestimmt ist, geht nämlich erst mal nichts im Repräsentantenhaus: Die Kammer kann ihre Arbeit nicht aufnehmen, nicht mal die Abgeordneten können vereidigt werden, die Gesetzgebung liegt brach. Ein Blick in die Geschichte verheißt nichts Gutes: 1855/56 brauchte die Parlamentskammer zwei Monate für die Wahl - und 133 Wahlgänge.

Schlammschlacht im US-Kongress: Rebellion gegen Republikaner McCarthy

+++ 15.49 Uhr: Nach mehreren ergebnislosen Wahlgängen setzt das US-Repräsentantenhaus heute die Abstimmung über den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament fort. Am Dienstag (3. Januar) hatte der Republikaner Kevin McCarthy die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden dreimal verfehlt. Wenn alle Abgeordneten anwesend sind und abstimmen, benötigt er 218 Stimmen. In den ersten beiden Anläufen fielen nur 203 auf ihn - bei der dritten sogar nur noch 202.

Der Widerstand gegen McCarthy kommt vom rechten Rand der Fraktion. Ob die Abweichler irgendwann einlenken, ist völlig offen – auch nachdem Donald Trump ihnen ins Gewissen geredet hat (s. Update v. 15.00 Uhr). Worum aber geht es McCarthys Gegnern eigentlich? Die Frage ist schwer zu beantworten. Zu hören ist die Klage, McCarthy stehe für das „Establishment“. Viel spricht aber dafür, dass es eher darum geht, Chaos und Unruhe zu stiften und das eigene Profil zu schärfen. Auch persönliche Antipathien dürften eine Rolle spielen.

Neue Runde beim Wahlchaos im US-Kongress: Trump schaltet sich ein

+++ 15.00 Uhr: Für Kevin McCarthy gab es bei der konstituierenden Sitzung des Kongresses nichts zu lachen. Dreimal fiel er am Dienstag (3. Januar) bei der Wahl zum Vorsitz des Repräsentantenhauses durch und wurde auf offener Bühne blamiert. Dem Fraktionschef verweigerten sogar mehr Abgeordnete die Gefolgschaft als anfangs spekuliert worden war.

Das Debakel hat auch Donald Trump auf den Plan gerufen. Der frühere Präsident hat die Republikaner nachdrücklich aufgefordert, jetzt endlich für Kevin McCarthy zu stimmen. „Republikaner, verwandelt einen großen Triumph nicht in eine riesige und peinliche Niederlage“, schrieb Trump am Morgen in einem Beitrag auf Truth Social. McCarthy werde gute Arbeit leisten und vielleicht sogar einen großartigen Job machen. „Jetzt ist es an der Zeit, dass alle unsere großartigen republikanischen Abgeordneten für Kevin stimmen.“

+++ 13.15 Uhr: Nachdem McCarthy in den ersten drei Wahlgängen gescheitert ist und auch in den kommenden Wahlgängen wenig Hoffnung auf Einigung besteht, stellt sich die Frage nach der weiteren Strategie. Denn sollte sich das Repräsentantenhaus nicht auf einen Sprecher einigen können, muss es einfach immer weiter wählen und ist in der Zwischenzeit handlungsunfähig.

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Den USA könnte eine lange Zeit von Chaos und Stillstand drohen. 1923 waren neun Wahlgänge nötig, bevor ein Kandidat die Mehrheit erreichen konnte. Im 19. Jahrhundert dauerte es einmal zwei Monate und 133 Wahlgänge, bis ein Sprecher ernannt werden konnte.

Demokraten im Repräsentantenhaus amüsieren sich über Chaos um Republikaner McCarthy

+++ 08.30 Uhr: Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wie Alexandria Ocasio-Cortez waren in Hochstimmung. Die Republikaner schafften es auch in drei Wahlgängen nicht, sich auf einen Sprecher zu einigen. Für Kevin McCarthy eine Blamage, wie sie der Kongress der USA seit über 100 Jahren nicht mehr erlebt hat.

Auch wenn Kevin McCarthy nicht aufgeben will und sich nach drei gescheiterten Versuchen am heutigen Mittwoch erneut zur Wahl zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses stellen will, formieren sich hinter dem Republikaner bereits die Alternativen. Dazu gehören vor allem folgende Politiker: Steve Scalise, Jim Jordan und Patrick McHenry.

Update vom 4. Januar, 6.20 Uhr: Nach mehreren erfolglosen Wahlgängen setzt das US-Repräsentantenhaus an diesem Mittwoch die Abstimmung über den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament fort. Zuvor hatte der Republikaner Kevin McCarthy die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden der Parlamentskammer drei Mal verfehlt. Für den 57-Jährigen ist das eine historische Schlappe und öffentliche Bloßstellung. Es war nun völlig offen, wie McCarthy in den Stunden bis zur neuerlichen Abstimmung am Mittwochmittag (Ortszeit/18.00 Uhr MEZ) die fehlenden Stimmen sichern will. Gleichzeitig kursierten schon Namen alternativer Kandidaten für den Posten.

Offen ist auch, ob die Abgeordneten, die bisher loyal hinter McCarthy stehen, dies auch weiterhin tun werden. McCarthy hatte sich kurz vor der Sitzung kämpferisch gegeben und gesagt: „Ich halte den Rekord für die längste Rede im Plenum.“ Er habe kein Problem damit, einen Rekord aufzustellen für die meisten Wahlgänge bei einer Abstimmung zum Vorsitz im Repräsentantenhaus. Bis der Vorsitz geklärt ist, geht gar nichts: Die Kongresskammer kann nicht ihre Arbeit aufnehmen, nicht mal die neuen Abgeordneten können vereidigt werden.

Niederlage im Kongress: Republikaner rebellieren auf offener Bühne gegen McCarthy

+++ 23.00 Uhr: In dem unerbittlichen Machtkampf der Republikaner um den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus hat Kevin McCarthy auch im dritten Wahlgang eine Schlappe kassiert. Erneut verweigerten ihm mehrere Parteikollegen ihre Unterstützung und stimmten stattdessen für den republikanischen Abgeordneten Jim Jordan.

Historische Niederlage im Kongress: McCarthy verliert auch im zweiten Wahlgang

+++ 21.25 Uhr: Auch der zweite Wahlgang – den es seit einem Jahrhundert nicht mehr gab – endet in einer bitteren Niederlage für McCarthy. Die Schriftführerin des Repräsentantenhauses, Cheryl Johnson wird in Kürze die offizielle Stimmenzahl bekannt geben. Laut The Guardian können dem Demokraten Hakeem Jeffries 212 Stimmen, McCarthy 203 Stimmen – die gleiche schwache Zahl wie in der ersten Runde – und dem Republikaner Jim Jordan 19 Stimmen zugeordnet werden.

Sensation im Kongress: McCarthy verliert ersten Wahlgang

+++ 20.15 Uhr: Es ist eine historische Niederlage für den Republikaner Kevin McCarthy. Im ersten Versuch konnte der Fraktionschef der Republikaner keine Mehrheit erzielen, um sich zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses wählen zu lassen. Zuletzt ist es vor hundert Jahren passiert, dass beim Votum zu dem mächtigen Amt mehr als ein Wahlgang nötig wurde und eine Fraktion ihrem Kandidaten im ersten Durchgang die Gefolgschaft verweigerte.

Das Endergebnis des ersten Wahlgangs sieht wie folgt aus: 212 Stimmen für Hakeem Jeffries (Demokraten), 203 Stimmen für Kevin McCarthy (Republikaner), zehn Stimmen für Andy Biggs (Republikaner) und neun Stimmen für weitere Kandidaten.

McCarthy bekommt Rückendeckung: Greene hetzt gegen Parteikollegen

+++ 19.40 Uhr: Der Fraktionschef der Republikaner, Kevin McCarthy, hat im Ringen um seinen Vorsitz im US-Repräsentantenhaus Rückendeckung von der rechtsextremen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene erhalten. In einem Gespräch mit Reportern im Kapitol ging Greene auf ihre Kollegen los. Dabei nannte sie mehrere Politiker, die McCarthy schaden wollen würden, beim Namen. „Sie beweisen dem Land, dass sie sich nicht darum scheren, das Richtige für Amerika zu tun ... sie sind nur Zerstörer. Das ist der Grund, warum die Republikaner scheitern, und ich habe es wirklich satt“, wird Greene vom Nachrichtendienst Mediate zitiert.

Namentlich erwähnt wurden die Politiker Matt Gaetz, Lauren Boebert, Chip Roy, Bob Good und Scott Perry. Greene zufolge könnten die Abgeordneten McCarthy „einfach nicht leiden“ und forderten deshalb wichtige Ausschussposten als Gegenleistung für ihre Stimme. In diesem Zuge ließ die rechtsextreme Politikerin kein gutes Haar an ihren Kollegen und kritisierte sie unter anderem dafür in der Vergangenheit Unterstützungsgelder in Millionenhöhe von McCarthy angenommen zu haben und sich nun gegen ihn zu stellen. Außerdem hätte sich Republikaner Scott Perry in der Vergangenheit bei wichtigen Entscheidungen, wie um das Verbot der Homoehe, gegen die parteiliche Agende gestellt und die Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Eheschließung befürwortet.

Erste Zusammenkunft im US-Kongress könnte Wahlkrimi werden - Aufstand gegen McCarthy

Erstmeldung vom Dienstag, 3. Januar: Washington – Nach den Midterms im November kommt der US-Kongress am Dienstag (3. Januar) erstmals in neuer Konstellation zusammen. Dabei steht ein ungewöhnlicher Wahlkrimi um den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament bevor.

Die Republikaner übernehmen die Kontrolle im Repräsentantenhaus. Im Senat, der zweiten Parlamentskammer, haben die Demokraten von Präsident Joe Biden weiter eine knappe Mehrheit. Der Start der neuen Legislaturperiode wird überschattet von einem Machtkampf der Republikaner um die Führung im Repräsentantenhaus.

Wahlkrimi im US-Kongress: Kevin McCarthy will Vorsitz der Kammer

Der Fraktionschef der Partei, Kevin McCarthy, will sich zum Vorsitzenden der Kammer wählen lassen. Der Posten, den in den vergangenen Jahren die Demokratin Nancy Pelosi besetzte, steht in der staatlichen Rangfolge der USA an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. Mehrere Parteikollegen lehnten sich aber gegen McCarthy auf - und angesichts einer knappen Mehrheit der Republikaner hatte er bis zuletzt allergrößte Mühe, sich in den eigenen Reihen genug Stimmen für die Wahl zu sichern. Die Rebellion gegen ihn könnte das übliche Prozedere verzögern oder womöglich ins Chaos stürzen. Bis der Vorsitz geklärt ist, geht gar nichts: Die Kongresskammer kann nicht ihre Arbeit aufnehmen, es können nicht mal die neuen Abgeordneten vereidigt werden. (hg/dpa)