MAGA hinter Kennedy Jr.: Top-Republikaner finanzieren angeblich demokratischen Kandidaten

Von: Nadja Austel

Rechtsanwalt Robert F. Kennedy Jr. ist der zweite demokratische Bewerber um die US-Präsidentschaftskandidatur. © Hans Pennink/AP/dpa

Eine Organisation, die zur Unterstützung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Kennedy Jr. gegründet wurde, soll zu führenden MAGA-Republikanern gehören.

Washington DC – Robert F. Kennedy Jr., der Neffe des verstorbenen Präsidenten John F. Kennedy, hat im April 2023 offiziell seine Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 angekündigt. Damit geht er in den direkten Konkurrenzkampf mit dem amtierenden Präsidenten der USA, Joe Biden, der ebenfalls den Demokraten angehört. Eine Organisation namens „Heal the Divide“, die gegründet wurde, um Kennedy und seinen Wahlkampf zu unterstützen, gerät nun ins Auge der Öffentlichkeit.

Denn die Gründer der Pro-Kennedy-Organisation scheinen unter anderem mit den konservativen Republikanern Marjorie Taylor Greene und George Santos in Verbindung zu stehen, wie der Rolling Stone am Freitag (23. Juni) berichtete. Die Zeitung beruft sich dabei auf Daten, die von der gemeinnützigen Organisation OpenSecrets zusammengetragen wurden. OpenSecrets verfolgt die Hintergrundaktivitäten von Wahlkampffinanzierung und Lobbyismus im Interesse der Öffentlichkeit.

Echter Demokrat? Kennedy Jr. soll von Republikanern finanziert werden

„Nur Robert F. Kennedy, Jr. kann die Nation vereinen, um die Heilung Amerikas zu beginnen. Und die Mission von Heal The Divide, Inc. ist es, Amerika zu heilen, indem wir sicherstellen, dass Robert F. Kennedy, Jr. der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist“, heißt es auf der Website von Heal the Divide.

Was wie eine Traumkandidatur für die Demokratische Partei klingt, ist jedoch eher das Gegenteil. Denn „Bobby Jr.“ ist auf dem politischen Spektrum eher rechts außen zu verorten – und schart damit vor allem Konservative und Republikaner:innen hinter sich. Aufgrund seiner politischen Überzeugungen, seiner Impfskepsis sowie der Verbreitung von Verschwörungsmythen gilt er bereits als „schwarzes Schaf“ innerhalb der demokratischen Politikdynastie.

Kennedy Jr. for President: MAGA – Make America Great Again

Da überrascht es auch nicht mehr, dass die Gruppe, die hinter seiner Wahlkampforganisation Heal the Divide steht, Jason D. Boles von RTA Strategy als ihren Schatzmeister aufführt. Die Firma, die Wahlkampflösungen anbietet, hat etwa von der Wahlkampforganisation der republikanischen Greene mehr als 372.000 Dollar für ihre Kampagne für die Zwischenwahlen im letzten Jahr erhalten, so die Daten von OpenSecrets.

Die Verbindungen, die zwischen den pro-republikanischen Organisationen und der pro-Kennedy-Organisation Heal the Divide bestehen, könnten schon damit als bewiesen gelten. Der Rolling Stone weist außerdem darauf hin, dass auf Website von Kennedys Organisation dieselben Nutzungsbedingungen publiziert wurden, wie bei der Organisation MAGA, einer Wahlkampforganisation, die Donald Trump unterstützt („Make America Great Again“).

MAGA und Kennedy Jr.: „Ausgezeichnete Wahl“ als Trump-Vize

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Kennedy Jr. wurde zuvor bereits von mehreren MAGA-Konservativen gelobt, darunter Steve Bannon, der während der Trump-Regierung als Stratege im Weißen Haus tätig war. Im April sagte Bannon, dass Kennedy Jr. eine „ausgezeichnete Wahl“ als Vizepräsidentschaftskandidat des ehemaligen Präsidenten Trump im Jahr 2024 wäre.

Kennedy Jr. war oft auf der gleichen Seite wie einige Konservative und Republikaner, wenn es um bestimmte Themen wie die Corona-Pandemie ging. Er ist dafür bekannt, dass er sich offen gegen Beschränkungen und gegen den COVID-Impfstoff ausgesprochen hat. Der 69-Jährige sei in eine Bewegung verwickelt, die „nicht demokratisch“ sei, sagte die Politikberaterin Mary Anne Marsh im Gespräch mit Politico. „Es sieht eher nach einem Versuch aus, die Demokraten zu untergraben“, fügte Marsh hinzu. (na)