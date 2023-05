Belgorod-Angreifer: Putins Truppen „versteckten sich in Panik“

Von: Kathrin Reikowski

Screenshot aus einem Video der „Legion Freiheit Russlands“ (Telegram) © Telegram-Kanal/ Legion Freiheit Russlands (Screenshot)

Den Angriff in der russischen Region Belgorod will eine Gruppe namens „Legion Freiheit Russlands“ begangen haben. In einem Video verspotten sie russische Soldaten.

Belgorod – Das ist „die erste Videozusammenfassung unseres Einsatzes in der Region Belgorod“, schreibt eine Gruppe, die sich Legion Freiheit Russlands nennt, im Kurznachrichtendienst Telegram. Es seien „Aufnahmen, die die Feigheit und Unprofessionalität von Putins Truppen demonstrieren“.

Das Video dauert zwei Minuten, ist mit treibender Rockmusik unterlegt und zeigt anfangs, wie sich ein Militärfahrzeug mit Zielfernrohr über eine dicht mit Bäumen umsäumte Landstraße bewegt. Später folgen Luftaufnahmen, eine Explosion in einem Gebüsch, eine Explosion in einem türkisfarbenen, gehöftartigen Gebäude, und uniformierte Menschen, die über einen Feldweg fliehen. Wo genau das Video entstand, ist nicht verifiziert.

„Legion Freiheit Russlands“ spottet über „Putins Truppen“ in einem Video

Ihre Ausrüstung soll sie zum Teil aus ukrainischen Beständen über Umwege bekommen haben - ansonsten ist über die Legion Freiheit Russlands nicht viel bekannt. Dem Telegram-Kanal, in dem sie immer wieder Widerstandsaktionen gegen Russland teilen, folgen über 48.000 Menschen. Ein Sprecher der „Legion Freiheit Russlands“ war der Behauptung Moskaus entgegengetreten, dass der „Terror-Einsatz“ nach einem Tag beendet wurde.

Im Video teilt die „Legion“ jetzt in sehr spöttischem Ton die eigene Sichtweise: „Da sie zahlenmäßig überlegen waren und auf vertrautem Territorium agierten, versteckten sich die Soldaten der Streitkräfte der Russischen Föderation in Panik auf den Landungen und unter den Zäunen“, schreibt sie auf Telegram.

Video über Angriff in Belgorod zeigt angeblich Details einer Schützenkompanie Russlands

„Das Video enthält Aufnahmen einer motorisierten Schützenkompanie, die sich in verlassenen Wohngebäuden von Anwohnern versteckt“, wird behauptet. Und dann gespottet: „Sie wollten Verstecken spielen, aber unsere Kanoniere spielen besser.“

„Es gibt auch zerstörte und beschädigte Ausrüstung, die nicht mehr auf russischen Straßen fahren wird, um ukrainische Städte zu zerstören“, betont die Legion. „Alles hat eben erst begonnen, wartet ab“, so endet der Telegram-Post. Auch internationale Experten gehen davon aus, dass die Partisanen-Aktionen gegen die russische Armee weitergehen werden. (kat)