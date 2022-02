Biden beruft Sondersitzung seines Sicherheitsrats ein

Ukraine-Konflikt

Biden beruft den Sicherheitsrat der USA ein. Die Amerikaner befürchten weiterhin eine Invasion Russlands in der Ukraine.

Washington D.C. – Plant Russland eine Invasion in der Ukraine? Die USA sind überzeugt davon. Dass diese Einschätzung nach wie vor aktuell ist, bekräftigte der Außenminister der USA, Antony Blinken, in verschiedenen TV-Shows.

Der Minister der Regierung von Joe Biden gab am Sonntag (20.02.2022) bekannt, dass der nationale Sicherheitsrat der USA zusammen kommen wird. Hintergrund seien neuste Erkenntnisse im Ukraine-Konflikt. Es sollen mögliche Pläne durch gesprochen werden, schreibt der Guardian.

Blinken im TV zu Ukraine-Konflikt: Invasionspläne von Russland werden weiter vorangebracht

In der TV-Show Face the Nation auf dem Kanal CBS, sagte Blinken: „Alles, was wir sehen, deutet darauf hin, dass Russlands Invasionspläne weiter voran schreiten“. Den wiederholten Dementis aus Russland schenkt die Biden Regierung demnach kein Vertrauen.

+ Präsident Joe Biden spricht über die Ukraine im Roosevelt Room des Weißen Hauses. © Alex Brandon/dpa

Blinken verwies in der TV-Show auf „Provokationen“ durch separatistische Kräfte und „False Flag“-Aktionen. Diese könnten von Wladimir Putin als Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine genutzt werden, so der Außenminister der USA. Er führte außerdem die Verlängerung der Manöver in Belarus an.

Ukraine kritisiert Westen scharf: USA weißen Vorwurf der „Beschwichtigungspolitik“ von sich

Erst am Samstag (19.02.2022) hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij die westlichen Mächte stark kritisiert. Sie würden mit Sanktionen warten, bis die ersten Bomben fallen.

Auf den Vorwurf der reinen „Beschwichtigungspolitik“ entgegnete Blinken gegenüber CBS, dass die massiven Sanktionen gegenüber Russland detailliert dargelegt worden seien, das berichtet der Guardian. Sobald Sanktionen verhängt würden, wäre ihre abschreckende Wirkung dahin, sagte er weiter.

Treffen zwischen USA und Russland: Wird es dazu kommen?

Der Außenminister der USA war zuvor mit Kamala Harris auf der Sicherheitskonferenz in München. In der kommenden Woche soll es ein Treffen zwischen dem Außenminister von Russland, Sergej Lawrow und dem der Biden-Regierung geben.

Im Falle einer Invasion in der Ukraine, würde das Treffen in Europa jedoch nicht stattfinden, heißt es. Zuletzt warnte Bidens Sicherheitsberater Putin, dass bei weiterer Ukraine-Eskalation starke Reaktionen folgen würden. (Lucas Maier)

