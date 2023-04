„Schockierend“: Korruptionsvorwürfe erschüttern Obersten Gerichtshof der USA

Von: Lucas Maier

Teilen

Ein Richter am Supreme Court soll Luxus-Geschenke angenommen haben und damit gegen Gesetze verstoßen haben. Eine Recherche von ProPublica deckt auf.

Washington, D.C. - Der Supreme Court ist das höchste Gericht in den USA. Jetzt erschüttert ein Skandal das Hohe Haus. Der Verfassungsrichter Clarence Thomas soll jahrelang Luxusgeschenke angenommen haben und dies zudem verschwiegen haben, wie eine Recherche der gemeinnützigen Nachrichtenredaktion ProPublica aufdeckt.

Thomas ist bereits seit 1991 Teil des Supreme Court, er wurde vom damals amtierenden US-Präsidenten Georg Bush ernannt. Bereits damals sorgte der Jurist in Schlagzeilen, da er seine Untergebene, Anita Hill, sexuell belästigt haben soll. Thomas wird dem rechtskonservativen Lager des Supreme Court zugeordnet. Seit geraumer Zeit soll er durch Zuwendungen des republikanischen Megaspenders Harlan Crow profitiert haben, so ProPublica.

Skandal in den USA: Reisen im Wert von über 500.000 US-Dollar

Die Recherchen zeigen, dass der Richter beispielsweise im Jahr 2019 eine Reise im Wert von ungefähr 500.000 US-Dollar nach Indonesien unternommen haben soll. Solche Luxusreisen soll Thomas seit mehr als zwei Jahrzehnten jedes Jahr in Anspruch nehmen, immer auf die Rechnung des Geschäftsmannes aus Dallas, wie ProPublica schreibt.

Vorwürfe gegen US-Richter: Clarence Thomas soll Luxusspenden angenommen haben. © Hintergrund: Niyi Fote/dpa ; Vordergrund: Screenshot von propublica, Rüdiger Wölk/IMAGO-Images, J. Scott Applewhite/dpa

Der Richter soll auch Zeit auf der privaten Ranche von Crow verbracht haben und in dessen Ressort in den Adirondacks, einem Gebirge im Bundesstaat New York. Ein solches Ausmaß an Zuwendungen an einen Richter des Supreme Court, gab es in der jüngeren Geschichte der USA bisher in keinem anderen Fall, wie ProPublica schreibt.

Richter in Verdacht: Thomas soll gegen Gesetz verstoßen haben

Da die Zuwendungen in keiner der finanziellen Offenlegungen des 74-Jährigen auftauchen, verstoßen sie wahrscheinlich gegen ein in Watergate erlassenes Gesetz, wie ProPublica zwei Rechtsexperten zitiert.

In der politischen Landschaft sorgt die Recherche für ein regelrechtes Beben. Die Abgeordnete der Demokraten, Alexandria Ocasio-Cortez, schrieb dazu auf Twitter: „Dieser Grad der Korruption ist schockierend. Thomas muss abgesetzt werden.“

Milliardär gibt Geschenke zu: Gastfreundschaft für einen der „größten Amerikaner unserer Zeit“

Harlan Crow, der die Reisen von Thomas finanziert hat, gab seine Zuwendungen gegenüber ProPublica offen zu. Allerdings tat er diese in dem Statement als Gastfreundschaft ab, welche sich nicht von der zu anderen Freunden unterscheiden würde.

„Wir haben es getan, weil wir glauben, dass Richter Thomas einer der größten Amerikaner unserer Zeit ist“, so Harlan Crow in seinem Statement. Eine Beeinflussung oder Informationsweitergabe zu anhängigen oder früheren Gerichtsverfahren, hätte nie stattgefunden, heißt es weiter. (Lucas Maier)

Zuletzt wurde in Wisconsin eine liberale Richterin gewählt, werden die Republikaner das zulassen?