Mehr geladene Waffen bei Sicherheitskontrollen an US-Flughäfen entdeckt

Von: Johanna Soll

Fluggäste neben Schusswaffenverbotsschild am Miami International Airport im US-Bundesstaat Florida © Joe Raedle / AFP

In den USA versuchen immer mehr Menschen, mit Schusswaffe ins Flugzeug einzusteigen. Manche verstecken ihre Waffen vor der Sicherheitskontrolle an ungewöhnlichen Orten.

USA – An Flughäfen in den USA werden durchschnittlich 18 Schusswaffen pro Tag konfisziert, die Fluggäste mit in ins Flugzeug nehmen wollen – ob absichtlich oder versehentlich. Diese Zahl steigt seit Jahren an, weil immer mehr Schusswaffen verkauft werden und immer mehr US-Bundesstaaten es erlauben, eine Schusswaffe verdeckt unter der Kleidung zu tragen.

Im vergangenen Jahr beschlagnahmte die US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA (Transport Security Administration) 6542 Schusswaffen von Menschen, die an 262 Flughäfen der USA in Flugzeuge einsteigen wollten – sechsmal so viele wie 2010. Fast neun von zehn beschlagnahmten Schusswaffen waren geladen. Der TSA zufolge behaupten viele Passagier:innen, sie hätten vergessen, dass sie die Waffe dabei hatten. Skeptisch war das Kontrollpersonal gegenüber einem Mann am Flughafen Baltimore, der seine Mutter beschuldigte, ein Gewehr in seine Reisetasche gepackt zu haben.

Schusswaffen bei der Sicherheitskontrolle: Kreative Verstecke

Manche Menschen, die eine Erlaubnis zum Tragen einer Schusswaffe haben, glauben, sie könnten diese überall mit sich tragen, was nicht stimmt. Andere wiederum glauben, sie könnten ihre Waffe durch die Sicherheitskontrolle schmuggeln. Es wurde bereits versucht, Schusswaffen in einem rohen Hähnchen, Gläsern mit Erdnussbutter, einer PlayStation oder einer Armschlinge zu verstecken.

In einigen Bundesstaaten wird Strafanzeige gegen Personen erstattet, die bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen mit einer Schusswaffe erwischt werden und sie werden in Handschellen abgeführt. In waffenfreundlichen Teilen des Landes ist es jedoch nicht ungewöhnlich, dass ein Passagier seine Schusswaffe in sein Auto legen und anschließend seine Eincheck-Prozedur fortsetzen darf.

Sicherheitstests führen zu beunruhigenden Ergebnissen

Je laxer die Schusswaffengesetze in einem Bundesstaat, desto mehr Waffen findet die Flugsicherheit bei den Fluggästen. Spitzenreiter ist derzeit Atlanta. Das Parlament des Bundesstaates Georgia wird von Republikanern dominiert und diese haben ein von der US-Schusswaffenlobby NRA unterstütztes Gesetz verabschiedet, das es erlaubt, geladene Waffen in den Flughäfen des Bundesstaates zu tragen. Georgia gehört auch zu den zehn Bundesstaaten, in denen es erlaubt ist, eine Schusswaffe ohne Genehmigung verdeckt zu tragen.

Im Jahr 2015 enthüllte ABC News, dass die TSA verdeckte Ermittler:innen mit echten Schusswaffen und Bombenattrappen durch Flughafenkontrollen schickte. Das Sicherheitspersonal entdeckte nur drei der siebzig geschmuggelten Gegenstände. Daraufhin wurde der TSA-Chef entlassen. Das US-Heimatschutzministerium versprach Reformen, doch bei Tests nur zwei Jahre später blieben rund 80 Prozent der Schusswaffen vom Sicherheitspersonal unentdeckt. Grund dafür war eine Kombination aus unzureichender Ausrüstung und menschlichem Versagen. (Johanna Soll)