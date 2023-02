DeSantis will Schusswaffen überall – außer bei seinen Auftritten

Von: Johanna Soll

Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, bei seiner Wahlparty am 8. November 2022 – ohne Schusswaffen © Giorgio Viera / AFP

Floridas Gouverneur Ron DeSantis werden Präsidentschaftsambitionen nachgesagt. Doch nun wird ihm bei einem wichtigen rechten Wahlkampfthema Heuchelei vorgeworfen.

Tampa – Der rechtsradikale Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, der Republikaner Ron DeSantis, gibt sich stets als glühender Anhänger des zweiten Verfassungszusatzes der USA. Darin ist das Recht auf Waffenbesitz geregelt und es wird von den Republikanern und ihrer Anhängerschaft als nahezu unbeschränkt ausgelegt. Allerdings steht DeSantis nun als scheinheilig da, weil er bei seiner Siegesfeier am Abend der Midterm-Wahlen am 8. November versucht hatte, ein Schusswaffenverbot zu verhängen, das jedoch nicht auf ihn zurückfallen sollte.

Wie die Washington Post berichtet, wollte das DeSantis-Team es so aussehen lassen, als hätte die Stadt Tampa, die das Kongresszentrum betreibt, ein Schusswaffenverbot für die Veranstaltung beschlossen. Doch Mitarbeitende der Stadt beriefen sich auf die geltende Gesetzeslage, die das verdeckte Tragen von Schusswaffen mit Genehmigung erlaubt. Bei der Wahlparty wurden dann Metalldetektoren eingesetzt. Für seine Heuchelei wird DeSantis nun sowohl von Demokraten als auch von Republikanern angegriffen.

Shannon Watts, die Gründerin von Moms Demand Action, einer US-Organisation gegen Schusswaffengewalt, schrieb auf Twitter: „DeSantis bedient die extremistische Basis der MAGA-Republikaner, indem er das Tragen von Schusswaffen ohne Genehmigung vorantreibt. Gleichzeitig hat er das Privileg, diese bewaffneten Extremisten auf Distanz halten zu können.“ Er bestehe auf Metalldetektoren und weigere sich, an Veranstaltungen teilzunehmen, bei denen Schusswaffen erlaubt sind. „Sicherheit für ihn, Gewalt für alle anderen“, so Watts.

Ron DeSantis ist laut republikanischem Parteifreund „ein wenig heuchlerisch“

Die Wahlparty war offenbar nicht die einzige Veranstaltung, an der DeSantis teilnahm, bei der sein Team im Vorwege versucht hatte, Schusswaffen zu verbieten.

Tim Marden, der Vorsitzende des republikanischen Ortsverbands in Alachua County in Florida, sagte gegenüber derWashington Post, er habe im Oktober 2022 nicht an einer Spendenveranstaltung von DeSantis teilgenommen, weil der Gouverneur dort auf Metalldetektoren bestanden habe. „Meiner Meinung nach, war es ein wenig heuchlerisch, diese Maßnahme gegenüber gesetzestreuen Bürgern zu ergreifen, wenn viele Schusswaffenfreunde einen Politiker der Demokraten wegen Sicherheitsmaßnahmen verurteilen würden“, so Marden.

Einer der Schusswaffenfans ist Luis Valdes, der Geschäftsführer in Florida von Gun Owners of America (Schusswaffenbesitzer in Amerika). Gegenüber der Washington Post sagte er, dass „DeSantis ständig Lippenbekenntnisse zum zweiten Verfassungszusatz ablegt, während er sich für die Präsidentschaftskandidatur in Stellung bringt. Doch was ich als Wähler und Bewohner Floridas sehe, ist, dass seine Veranstaltungen schusswaffenfreie Zonen sind.“ „Seine Vorwahlkonkurrenten werden ihn beim Thema Schusswaffen fertigmachen“, ist sich Valdes sicher. (Johanna Soll)