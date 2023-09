Impeachment: Kommt ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Biden? 

Washington Post

Kevin McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses, kündigt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden an. Doch die Öffentlichkeit ist noch nicht auf seiner Seite.

Washington, D.C. – Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben einen großen Teil dieses Jahres mit einer Reihe von Untersuchungen gegen die Verwaltung und die Familie von Präsident Joe Biden verbracht. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy von den Republikanern sagt, der nächste „natürliche Schritt“ sei die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Joe Biden. Ist das wirklich so?

McCarthy begründet dies damit, dass das Repräsentantenhaus Schwierigkeiten hat, die gewünschten Dokumente für Untersuchungen zu erhalten, die sich hauptsächlich auf Hunter Biden, den Sohn des Präsidenten, konzentrieren, von denen die Republikaner aber überzeugt sind, dass sie den Präsidenten belasten. Ein Amtsenthebungsverfahren, so McCarthy, würde dem Repräsentantenhaus die Macht geben, die gewünschten Informationen zu erhalten.

+ US-Präsident Joe Biden. © Shawn Thew/Imago

McCarthy ist gefangen zwischen den Forderungen einer widerspenstigen republikanischen Basis, die sich dafür rächen will, dass der ehemalige Präsident Donald Trump unter Anklage steht und der Tatsache, dass die Öffentlichkeit noch lange nicht zu dem Schluss gekommen ist, dass eine solche Untersuchung gegen den amtierenden Präsidenten gerechtfertigt ist. Wenn es McCarthy ernst damit ist, jede weitere Untersuchung mit „Amtsenthebungsverfahren“ zu bezeichnen, würde dies ein erhebliches Risiko für die Republikanische Partei bedeuten.

Nachdem McCarthy seine jüngsten Äußerungen gemacht hatte, veröffentlichte Ian Sams, der Sprecher des Weißen Hauses für diese Angelegenheiten, eine Nachricht auf X, ehemals Twitter, in der es hieß: „Diese verrückte Aussage beruht nicht auf Fakten und Wahrheit, sondern auf parteipolitischer Schamlosigkeit.“ Dennoch bereitet sich das Weiße Haus auf ein Amtsenthebungsverfahren vor, das irgendwann in diesem Herbst beginnen könnte.

Das Team hat sich bereits vor einem Jahr darauf vorbereitet, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen das Repräsentantenhaus gewinnen und Ermittlungen einleiten würden, sodass schon seit langem ein Team von Anwälten, Rechtsexperten und Kommunikationsspezialisten im Einsatz ist. Sie haben das Jahr damit verbracht, sich gegen die Behauptungen der Republikaner im Kongress zu wehren. Jetzt sind sie auf eine möglicherweise erhebliche Eskalation vorbereitet.

All dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem der Kongress aus seiner Augustpause zurückkehrt und ein Stillstand der Regierung droht, da die Hardliner unter den Republikanern strengere Haushaltskürzungen fordern. Dies ist das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus mit den öffentlichen Finanzen spielen.



Auch Taylor Greene fordert ein „Impeachment“

Das erste Mal geschah dies, nachdem Mitglieder des „Freedom Caucus“ weitreichende Ausgabenkürzungen als Preis für die Zustimmung zur Erhöhung der Kreditaufnahmebefugnis der Regierung (zur Deckung bereits genehmigter Ausgaben) forderten. Eine Zahlungsunfähigkeit der Regierung wurde abgewendet, als Biden und McCarthy eine Einigung erzielten, die zwar hinter den Forderungen der Hardliner zurückblieb, von der sich einige Gesetzgeber aber erhofften, dass sie eine weitere Konfrontation im Herbst verhindern würde.

Für einige Republikaner ist das Amtsenthebungsverfahren nun direkt mit der Debatte über die Aufrechterhaltung der Regierung verbunden. Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene teilte ihren Wählern mit, sie werde nicht für die Finanzierung der Regierung stimmen, „solange wir nicht ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden durchgeführt haben“.

Das Amtsenthebungsverfahren ist ein Instrument, um Präsidenten und andere Amtsträger wegen „Verrat, Bestechung oder anderer schwerer Verbrechen oder Vergehen“ zur Rechenschaft zu ziehen. Man ging davon aus, dass dieser Mechanismus sparsam eingesetzt werden würde.

Bis heute gab es fünf Verfahren gegen Präsidenten

Präsident Andrew Johnson war der erste, gegen den 1868 ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde. Er wurde angeklagt, weil er ein Mitglied seines Kabinetts unter Verstoß gegen ein Gesetz entlassen hatte, das ihm dies untersagte. Im Senatsverfahren wurde er mit einer Stimme Mehrheit freigesprochen.



Präsident Richard M. Nixon war der zweite, gegen den während des Watergate-Skandals ein solches Verfahren eingeleitet wurde. Er trat zurück, nachdem der Justizausschuss des Repräsentantenhauses die Anklagepunkte gebilligt hatte, bevor das gesamte Repräsentantenhaus darüber abstimmte. Hätte das Verfahren seinen Lauf genommen, wäre Nixon möglicherweise in einem Senatsverfahren in einer parteiübergreifenden Abstimmung verurteilt worden.



Gegen Präsident Bill Clinton wurde 1998 ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, nachdem er während der Ermittlungen des unabhängigen Rechtsberaters Kenneth Starr über die sexuellen Kontakte des Präsidenten mit Monica Lewinsky, einer Praktikantin im Weißen Haus, gelogen hatte. Zwei Artikel wurden vom Repräsentantenhaus angenommen – einer wegen Lügen unter Eid und der andere wegen Behinderung der Justiz. Clinton wurde vom Senat in beiden Punkten freigesprochen. Sein Verhalten wurde weithin als unentschuldbar eingestuft, aber er behielt die öffentliche Zustimmung, vor allem weil die Vergehen persönlicher Natur und keine Amtshandlungen waren.

Präsident Donald Trump hat den Rekord für Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten aufgestellt. Die erste erfolgte wegen seiner Bemühungen, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unter Druck zu setzen, um vor den Wahlen 2020 Schmutz über Biden und seinen Sohn auszugraben. Vor dem Telefonat hatte Trump die Hilfe für die Ukraine eingefroren. Trump wurde vom republikanisch geführten Senat freigesprochen. Ein Republikaner – Senator Mitt Romney aus Utah – stimmte für die Verurteilung.

Das zweite Amtsenthebungsverfahren wurde in den Wochen nach dem Angriff von Trumps Anhängern auf das Kapitol am 6. Januar 2021 eingeleitet, nachdem er seine Anhänger mit falschen Behauptungen über eine gestohlene Wahl aufgehetzt hatte. Gegen den ehemaligen Präsidenten laufen derzeit zwei Strafanzeigen – eine auf Bundesebene und eine in Georgia –, die auf seine Handlungen im Vorfeld dieses Angriffs zurückzuführen sind.

Zehn Republikaner im Repräsentantenhaus schlossen sich den Demokraten an, um Trump wegen des Anschlags vom 6. Januar anzuklagen, und sieben republikanische Senatoren stimmten für seine Verurteilung. Sogar einige, die für einen Freispruch stimmten, darunter der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sagten, Trump trage die Hauptverantwortung für den Anschlag auf das Kapitol.

Fox News Teil der Kampagne gegen Biden

Der Nachrichtensender Fox News fütterte seine Zuschauer ständig mit Geschichten, die angeblich die weit verbreitete Korruption in der Familie Biden aufdeckten und sich weitgehend auf die Missetaten des Präsidentensohns stützten. Republikaner haben die Auslandsgeschäfte von Hunter Biden untersucht, als sein Vater Vizepräsident war. Der Sohn des Präsidenten muss sich vor einem Bundesgericht verantworten, nachdem eine frühere Einigung mit der Staatsanwaltschaft gescheitert war. In diesem Fall geht es um Steuer- und Schusswaffenvergehen, nicht um ausländische Zahlungen.

Hunter Biden, der mit seiner Drogensucht zu kämpfen hat, könnte sich eines Verbrechens schuldig gemacht haben. Sein bevorstehender Prozess wird diese Frage beantworten. Republikaner haben auf Telefonate und zwei Abendessen hingewiesen, an denen der Präsident (damals noch Vizepräsident), sein Sohn und dessen Geschäftspartner beteiligt waren, und fordern mehr Informationen.



Joe Biden wegen seines Sohnes in der Kritik

Devon Archer, einer der Geschäftspartner von Hunter Biden, sagte vor den Ermittlern des House Oversight Committee aus, dass der damalige Vizepräsident Biden über ein Jahrzehnt hinweg etwa 20 Mal mit seinem Sohn bei Geschäftstreffen gesprochen hat. Die meisten Gespräche fanden fernmündlich statt, aber in zwei Fällen nahm er auch an Abendessen teil.

Archer sagte, der ältere Biden habe bei diesen Anrufen oder Treffen keine geschäftlichen Angelegenheiten besprochen, aber auch angedeutet, dass Hunter sich bemüht habe, „die Marke“ zu verkaufen. Biden hat sich selbst der Kritik ausgesetzt, dass er nicht mehr Abstand zu Hunters Geschäftspartnern hält. Viele Republikaner glauben, dass viel mehr dahintersteckt, konnten es aber nicht beweisen. Andere in der Partei bleiben skeptisch.



Während des Amtsenthebungsverfahrens gegen Clinton zahlten die Republikaner einen politischen Preis und verloren bei den Zwischenwahlen 1998 Sitze. Die Demokraten sehen in McCarthys Vorgehen den Versuch, die öffentliche Aufmerksamkeit von den bevorstehenden Trump-Prozessen wegen schwerwiegenderer Vorwürfe abzulenken oder in den Köpfen der Wähler eine falsche Gleichsetzung zu schaffen.

Das politische Ansehen des Sprechers ist angesichts der knappen Mehrheit, über die er verfügt, weiterhin gering. Einige von McCarthys Kollegen haben Zweifel an der Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens geäußert oder sich ganz dagegen ausgesprochen. Der Abgeordnete Ken Buck bezeichnete solche Absichten als „Theater“. McCarthy wurde von Verbündeten gewarnt. Wenn McCarthy vorprescht, um seine Basis zu befriedigen, und es dann nicht schafft, dem Präsidenten etwas vorzuwerfen, könnte die Gegenreaktion für ihn und seine Partei sehr teuer werden.

Rubriklistenbild: © Shawn Thew/Imago