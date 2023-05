„Sie halten ihn für einen lachenden Idioten“: Ex-Mitarbeiter spricht offen über Trump

John Bolton

Von Hannah Köllen schließen

John Bolton, ein ehemaliger Berater von Donald Trump, spricht über den einstigen US-Präsidenten – und findet klare Worte.

Frankfurt/Washington – Bis zur nächsten US-Wahl im November 2024 ist es zwar noch etwas hin, doch der Wahlkampf hat bereits begonnen. So kündigte etwa der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, seine erneute Kandidatur für die kommenden Präsidentschaftswahlen bereits an.

Auch Donald Trump, der ehemalige Präsident der USA, tritt erneut an. Doch nun fiel ihm ein ehemaliger Verbündeter in den Rücken: John Bolton, Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater, sprach in einer Fernsehshow über den Ex-Präsidenten – und fand dabei keine besonders freundlichen Worte.

In der Morgenshow „CNN This Morning“ sprach Bolton am Dienstagmorgen (Ortszeit) mit Moderatorin Kaitlan Collins über Trump und seine Ansichten, wie die amerikanische Nachrichtenseite Rawstory mitteilt.

Ehemaliger Berater spricht über Trump: „Vorstellung, dass seine Anwesenheit Putin abgeschreckt hätte, ist völlig falsch“

Aufhänger für das Gespräch war Trumps Auftritt am vergangenen Mittwoch (10. Mai) während der umstrittenen St. Anselm College-Rathausveranstaltung von CNN. Auf der Veranstaltung, die von Collins moderiert wurde, äußerte sich Trump zur Außenpolitik und zur russischen Invasion in der Ukraine. Auf dieser Veranstaltung hatte Trump behauptet, dass er den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hätte verhindern können, wenn er noch US-Präsident wäre.

+ Doch nicht so beliebt wie erhofft? John Bolton, Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater, spricht über das international eher schlechte Ansehen des einstigen US-Präsidenten. © IMAGO/Luke Johnson

„Die Vorstellung, dass seine Anwesenheit im Amt Putin irgendwie abgeschreckt hätte, ist völlig falsch. Wenn Trump eine zweite Amtszeit gewonnen und das getan hätte, was er meiner Meinung nach vorhatte, nämlich aus der NATO auszutreten, hätte Putin einfach gewartet und ihn das tun lassen, und die Schwächung der NATO hätte es den Russen viel leichter gemacht, sich durchzusetzen“, sagte Bolton bei bei CNN.

Bolton kritisiert, dass Trump die Kapitol-Stürmer begnadigen will

Der einstige nationale Sicherheitsberater Bolton geht davon aus, dass Trumps Wahrnehmung völlig falsch ist. „Trump hat den Eindruck, dass ausländische Staats- und Regierungschefs, insbesondere Gegner, ihn hoch schätzen, dass er ein gutes Verhältnis zu Xi Jinping, Wladimir Putin und Kim Jong-un hat.“

Bolton jedoch sieht das anders. Er fand in der Morgenshow klare Worte über Trump: „Ich glaube, sie halten ihn für einen lachenden Idioten“, sagte Bolton nach Rawstory-Angaben. Der Ex-Mitarbeiter äußerte sich auch zu Trumps Aussagen zum Sturm auf das Capitol im Januar 2021. Trump hatte auf der CNN-Veranstaltung angekündigt, die Angreifer begnadigen zu wollen.

Bolton über Trump: „Nicht geeignet, Präsident zu werden“

Fünf tote Menschen, 140 verletzte Polizisten und ein tiefer Schaden für die US-Demokratie: Das ist das traurige Ergebnis des Sturms auf das Kapitol in Washington. Ein wilder Mob hatte das Gebäude am 6. Januar 2021 gestürmt, weil sie den Sieg Joe Bidens über Donald Trump nicht hinnehmen wollten.

„Ich halte es für geradezu verräterisch, wenn der Präsident sagt, er würde Menschen begnadigen, die versuchten, die Arbeit des Kongresses zu stören“, sagte Bolton. „Das ist ein weiteres Beispiel dafür, warum er nicht geeignet ist, Präsident zu werden“, so Bolton nach Rawstory-Angaben.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Luke Johnson