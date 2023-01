Verkehrskontrolle eskaliert: 29-Jähriger stirbt drei Tage später - Fünf Polizisten angeklagt

Polizeigewalt

Fünf Polizisten aus Memphis werden in sieben Fällen angeklagt, unter anderem wegen Mordes zweiten Grades an Tyre Nichols, einem 29-jährigen Schwarzen.

Memphis – Fünf Polizisten aus Memphis (Tennessee) sind am Donnerstag (26. Januar) wegen Mordes zweiten Grades angeklagt worden. Dies berichten New York Times und CNN. Tyre Nichols, ein 29-jähriger Schwarzer, wurde den Berichten zufolge nach einer Verkehrskontrolle getötet. Die Öffentlichkeit wartet zudem seit mehr als einer Woche auf die Veröffentlichung von Videomaterial, das nach Angaben der Behörden in „quälenden Details“ zeigt, wie eine Verkehrskontrolle wegen des Verdachts auf rücksichtsloses Fahren eskalierte. Sie endete damit, dass Nichols am 7. Januar in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde und drei Tage später starb.

Ein Geschworenengericht erhob am Donnerstag (26. Januar) Anklage gegen die fünf Polizisten. Die Anklagen beinhalten neben Mord zweiten Grades auch Entführung, behördliches Fehlverhalten und behördliche Unterdrückung, so die Staatsanwaltschaft. Die Polizisten, die alle schwarz sind, wurden vergangene Woche entlassen. „Die Handlungen aller von ihnen führten zum Tod von Tyre Nichols, und sie sind alle verantwortlich“, sagte Steven Mulroy, der Bezirksstaatsanwalt von Memphis, am Donnerstag (26. Januar) vor Reportern.

Polizisten wegen Mordes angeklagt: Ungewöhnlich schnelle staatliche Untersuchung

Die Behörden versprachen eine „aggressive Verfolgung“ der Verantwortlichen. „Wir haben schnell gearbeitet, um diese Untersuchung zu beschleunigen“, sagte Mulroy. Es wird erwartet, dass das Video am Freitagabend (27. Januar) veröffentlicht wird. Beamte sagten, es würde aus fast einer Stunde Filmmaterial bestehen, das von Polizeikameras und stationären Kameras aufgenommen wurde. „Die Menschen werden in der Lage sein, den gesamten Vorfall von Anfang bis Ende zu sehen“, sagte Mulroy gegenüber CNN.

Die Anklagen ergaben sich aus einer ungewöhnlich schnellen staatlichen Untersuchung, die ergab, dass die Polizisten – die zu einer Spezialeinheit gehörten, die in Gebieten mit hoher Kriminalität in der Stadt patrouillierte – ein Maß an Gewalt angewendet hatten, das mehr als übertrieben war, so die Staatsanwaltschaft. Eine separate bundesstaatliche Untersuchung der Bürgerrechte ist ebenfalls im Gange.

Polizisten wegen Mordes angeklagt: Entsetzlich, schockiert und angewidert

„Mit einem Wort, es ist absolut entsetzlich“, sagte David Rausch, Direktor des Tennessee Bureau of Investigation, das die Untersuchung leitete, über das, was er auf dem Filmmaterial gesehen hat. „Ich bin schockiert und angewidert von dem, was ich gesehen habe und was wir durch unsere Ermittlungen erfahren haben“, fügte er hinzu. „Lassen Sie mich deutlich sagen, dass das, was hier passiert ist, nicht die richtige Polizeiarbeit widerspiegelt. Das war falsch, das war kriminell.“

In Memphis, einer Stadt mit 628.000 Einwohnern, in der fast zwei Drittel der Bevölkerung schwarz sind, hat die Tatsache, dass alle fünf entlassenen Polizisten schwarz sind, den Schmerz noch vergrößert. Die Anwälte der Polizisten sagten am Donnerstag (26. Januar), sie hätten das Video nicht gesehen und könnten sich nicht speziell zu den Vorwürfen äußern. Sie forderten die Bevölkerung jedoch auf, kein vorschnelles Urteil zu fällen, und widersprachen der Darstellung der Polizisten als bösartig und gewalttätig. (cas)

