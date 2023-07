Gestärkter Biden reist nach Finnland: Kampfansagen beim neuen Nato-Partner

Von: Nail Akkoyun

Joe Biden, der große Gewinner des Nato-Gipfels, reist nach Finnland. Der Kurztrip zum neuen Bündnispartner ist ein völlig anderer als noch vor fünf Jahren.

Helsinki – Der Kontrast zwischen dem Finnland-Besuch von Donald Trump im Jahr 2018 und dem anstehenden von Joe Biden könnte größer nicht sein: Damals der US-Präsident, der offen mit dem Ausstieg seines Landes aus der Nato drohte und sich in Helsinki bei einem denkwürdigen Auftritt Schulter an Schulter mit Kreml-Chef Wladimir Putin zeigte. Heute der US-Präsident, der beim Nato-Gipfel in Vilnius gerade erneut die Bedeutung des Bündnisses in Kriegszeiten betonte, die eben jener Putin herbeigeführt hat.

Mit im Gepäck hat Biden eine klare Botschaft zur Bedeutung der Nato – und damit eine, die so ganz anders ist als die, die Trump vor fünf Jahren in Helsinki aussendete. Bidens Amtsvorgänger hatte während seiner Amtszeit immer wieder gegen die Nato gepoltert und ihre Daseinsberechtigung ein ums andere Mal infrage gestellt. Ganz anders dagegen Biden. Das Bündnis bleibe ein „Bollwerk der globalen Sicherheit und Stabilität“, sagte Biden nach Abschluss des Gipfels bei einer Rede an der Universität in Vilnius. Auch das jahrzehntelange bündnisfreie Finnland ist infolge des Ukraine-Kriegs seit April Teil der Allianz.

Signal in die USA: Joe Biden kann sich auf der internationalen Bühne behaupten

Biden zeigt klare Kante gegen Russland. Putin verstehe es immer noch nicht, dass die Verbündeten niemals von ihren Werten abrücken würden. „Unser Engagement für die Ukraine wird nicht nachlassen, wir werden für Freiheit und Unabhängigkeit eintreten, heute, morgen und so lange es dauert“, sagte Biden. Ganz anders Trump: Der gab bei dem Treffen mit Putin am 16. Juli 2018 in Helsinki eine denkwürdige Pressekonferenz und äußerte offen Zweifel an den Erkenntnissen der US-Geheimdienste zur russischen Einmischung in die US-Wahlen 2016. Für seine Aussagen erntete Trump in den USA prompt heftige, parteiübergreifende Kritik. Später machte Trump unter Druck diverse Rückzieher und behauptete, sich versprochen und das genaue Gegenteil gemeint zu haben.

US-Präsident Joe Biden während einer Rede an der Universität Vilnius. © Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Darüber hinaus lud Biden die restlichen G7-Staaten auf dem Nato-Gipfel dazu ein, den ständigen Waffenfluss an die Ukraine aufrechtzuerhalten. Es wäre eine clevere Lösung, um Kiew gleichzeitig weiterhin den Rücken zu stärken und im eigenen Land für ein wenig Entlastung zu sorgen. Denn in den Augen der Opposition macht die US-Regierung zu viel für die kriegsgebeutelte Ukraine – ein zentrales Wahlkampfthema im Kampf um die Präsidentschaft im kommenden Jahr.

Ein Faktor, auf den sich die Republikaner ebenfalls seit Monaten eingeschossen haben, ist Bidens Alter. Der 80-Jährige zeigte in den vergangenen Tagen in Vilnius jedoch, dass er sich nach wie vor wohl auf er Weltbühne fühlt.

Straffes Programm für Biden: In Finnland warten auch Gespräche über Schwedens Nato-Beitritt

Am Donnerstag hat der US-Präsident die Gelegenheit, sich den neuen nordischen Partnern zu präsentieren. Der finnische Präsident Sauli Niinistö will Biden in den Mittagsstunden zunächst im Präsidentenpalast in Helsinki zu einem bilateralen Treffen empfangen. Später ist ein Mini-Gipfel mit den Regierungschefs der weiteren nordischen Länder Dänemark, Norwegen, Schweden und Island geplant, bei dem es vor allem um eine engere Zusammenarbeit bei der Sicherheit, dem Umweltschutz und Technologien gehen soll. Abgerundet werden soll Bidens Tag in der finnischen Hauptstadt am Abend mit einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Niinistö.

Finnland grenzt auf einer Länge von rund 1340 Kilometern an Russland und hat damit die mit Abstand längste Grenze aller EU-Länder zu dem Riesenreich im Osten. Die Nato-Außengrenze zu Russland hat sich durch den finnischen Beitritt mehr als verdoppelt. Diese Grenze ist an ihrem dichtesten Punkt nur rund zwei Autostunden von Helsinki entfernt – Biden dürfte sie während seiner Reise aber nicht besuchen.

Natürlich wird auch Schwedens erhoffter Nato-Beitritt in Helsinki eine Rolle spielen. Am Vorabend des Nato-Gipfels hatte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson einen Deal mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgehandelt, der die Blockade der Türkei hinsichtlich des schwedischen Beitritts ein für alle Mal beseitigen soll. Aussagen von Erdogan nach Gipfelende deuteten jedoch darauf hin, dass sich Schweden wohl trotzdem noch Monate gedulden werden muss. (nak/dpa)