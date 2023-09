Nach erneutem Aussetzer: McConnell spielt Gesundheitsprobleme herunter

Erneut scheint der Top-Republikaner im Senat, Mitch McConnell, zu erstarren. Doch der 81-Jährige behandelt seine Gesundheit wie ein Staatsgeheimnis.

Washington, D.C. – Der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell (Republikaner, Kentucky), versuchte am Donnerstag, Bedenken über seinen Gesundheitszustand zu zerstreuen, nachdem er einen Tag zuvor zum zweiten Mal innerhalb von fünf Wochen bei einer öffentlichen Rede eingefroren war und erneut Fragen über seinen Gesundheitszustand und sein Alter aufgeworfen hatte.

In der Öffentlichkeit unterstützten die republikanischen Senatoren McConnell weiterhin, und keiner stellte in Frage, ob der 81-jährige Senator einen Zeitplan für den Rücktritt von seinem Führungsposten festlegen sollte. Der öffentliche Charakter des Vorfalls vom Mittwoch hat die Senatoren jedoch erneut aufgeschreckt und Bedenken hinsichtlich des Zustands ihres GOP-Führers (GOP: Grand Old Party, Republikanische Partei) geweckt, so dass einige Republikaner außerhalb des Senats den Rücktritt von McConnell forderten.

Sollten die Republikaner mit McConnells fortgesetzter Praxis, seine Gesundheit geheim zu halten, unzufrieden sein, könnten sie eine Sondersitzung der GOP-Konferenz des Senats beantragen, um darüber zu diskutieren, wozu sie nur eine Handvoll Unterschriften benötigen. Bisher hat noch kein Republikaner einen solchen Antrag gestellt, und erfahrene Berater gehen davon aus, dass die Senatoren McConnell - und sich gegenseitig - nächste Woche persönlich sehen wollen, bevor sie entscheiden, ob eine solche Maßnahme notwendig ist.

McConnell erneut mit Aussetzer: Einige Republikaner fordern Rücktritt

Da sich der Senat bis Dienstag in der Sommerpause befindet, waren die Republikaner über das ganze Land und die ganze Welt verstreut, als die Nachricht über den McConnell-Vorfall bekannt wurde. Da sie nicht in der Lage waren, persönlich mit McConnell zu sprechen, verließen sie sich stattdessen auf Telefonanrufe und Textnachrichten, um mit dem Parteivorsitzenden und untereinander über den Gesundheitsvorfall zu sprechen.



Die Verbündeten McConnells versammelten sich weiterhin um den dienstältesten GOP-Führer in der Geschichte des Senats.



„Ich habe gestern mit Senator McConnell gesprochen und es scheint ihm gut zu gehen“, sagte Senator John Cornyn (R-Tex.), ein Vertrauter McConnells, am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Dallas zu seinen Wählern. „Wir wünschen ihm alles Gute.“



Doch trotz der Unterstützung für McConnell waren einige Republikaner der Meinung, dass der Vorfall ein weiteres Indiz dafür sei, dass er zurücktreten sollte.



Mitch McConnell schien während einer Pressekonferenz in Nord-Kentucky am 30. August 2023 zu erstarren. © LizxDufour/ThexEnquirer/Imago

Bob Barney, Vorsitzender der Republikanischen Partei in Jessamine County, Kentucky, sagte der Washington Post am Donnerstag, dass sein Ortsverband der Meinung sei, McConnell solle die Führungsrolle aufgeben. Er sagte, es sei offensichtlich, dass McConnell nicht als Parteivorsitzender wiedergewählt werde, und das „wird ihn dazu veranlassen, sich zurückzuziehen.“

„Wir sind alle sehr enttäuscht, dass er nicht jemand anderem die Führung im Jahr 2022 überlassen hat“, sagte Barney. „Das wäre zu diesem Zeitpunkt eine kluge Entscheidung gewesen.“



Viele Republikaner unterstützen Mitch McConnell weiterhin

Barney, in dessen Bezirk die GOP dafür gestimmt hat, McConnell wegen seiner Unterstützung für den Bipartisan Safer Communities Act, dem größten Gesetz zur Waffenkontrolle, das der Kongress in den letzten 30 Jahren verabschiedet hat, das Misstrauen auszusprechen, sagte, dass die Republikanische Partei des Bundesstaates „ziemlich stark von Mitch kontrolliert wird“ und dass er keine Transparenz über den Gesundheitszustand des Senators erwartet.



Und am Donnerstagnachmittag veröffentlichte die einflussreiche konservative Zeitschrift National Review einen Meinungsartikel, in dem sie McConnell zum Rücktritt aufforderte. „Mitch McConnell ist wirklich eine Legende des US-Senats. ... Aber es ist an der Zeit, dass der Senator aus Kentucky nach seiner langen, beeindruckenden Amtszeit die Entscheidung trifft, von der Führungsrolle zurückzutreten“, hieß es darin.

Dennoch schienen viele Republikaner in Kentucky bereit zu sein, McConnell weiterhin zu unterstützen. Scott Jennings, ein langjähriger Berater, sagte, dass er am Mittwochabend mit McConnell auf einer Spendenveranstaltung für den Abgeordneten Jim Banks aus Indiana war, der für einen Sitz im Senat kandidiert, und dass der Senator so wirkte, als sei nichts Ungewöhnliches geschehen. „Ich habe ihn aus nächster Nähe beobachtet, und es war alles wie immer“, sagte Jennings.



Jennings fügte hinzu, dass er McConnell häufig sehe und noch nie erlebt habe, dass der Gesetzgeber außerhalb der beiden öffentlich bekannten Fälle erstarrt sei. Jegliche Gespräche darüber, ob McConnell in der Lage ist, sein Amt weiter auszuüben, sollten laut Jennings „zwischen ihm und seinen Ärzten“ geführt werden.



Shane Noem, ein Mitglied der Handelskammer von Nord-Kentucky und Vorsitzender der Republikanischen Partei von Kenton County, der zu der Gruppe gehörte, die sich am Mittwoch mit McConnell traf, sagte, die GOP des Bundesstaates sei stolz auf McConnells Führung.



„Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man mit dem einflussreichsten Mitglied des Kongresses und dem folgenreichsten Kentuckianer der Geschichte zu Mittag essen kann“, sagte Noem in einer E-Mail an The Post. „Er wurde nicht nur mit dem prestigeträchtigen Community Award der Kammer ausgezeichnet, sondern hielt auch eine ausführliche Rede, die einige seiner jüngsten Errungenschaften beinhaltete, gefolgt von Fragen und Antworten aus dem Publikum.“



Schon im Juli erstarrte McConnell öffentlich

Am Mittwoch erstarrte McConnell für mehr als 20 Sekunden, als er nach einer Veranstaltung in Covington, Kentucky, Fragen von Reportern entgegennahm. Ein Sprecher von McConnell sagte danach, dass der Republikanerführer „sich kurzzeitig benommen fühlte und während seiner Pressekonferenz innehielt“. Hilfskräfte kamen ihm zu Hilfe, und schließlich stellte sich McConnell weiteren Fragen.

Die Episode ähnelte einem Vorfall vom 26. Juli im Kapitol, bei dem McConnell während der Eröffnung einer wöchentlichen Pressekonferenz für etwa 20 Sekunden erstarrte. Die Kollegen führten ihn weg und er kehrte Minuten später zurück, um ein paar Fragen zu beantworten.

Am Donnerstagmittag nahm das Büro von McConnell ein Schreiben des behandelnden Arztes des Kongresses entgegen und schickte es an alle republikanischen Senatoren und gab es an die Medien weiter. „Ich habe mich mit dem Fraktionsvorsitzenden McConnell beraten und mich mit seinem neurologischen Team abgesprochen“, sagte Brian P. Monahan, der behandelnde Arzt, in der Erklärung. „Nach Auswertung des gestrigen Vorfalls habe ich Leader McConnell darüber informiert, dass er aus medizinischer Sicht in der Lage ist, seinen Zeitplan wie geplant einzuhalten.“

Monahan fügte hinzu: „Gelegentliche Benommenheit ist bei der Genesung von Gehirnerschütterungen nicht ungewöhnlich und kann auch als Folge von Dehydrierung erwartet werden.“ Er bezog sich auf einen Vorfall Anfang März, bei dem McConnell während eines privaten Abendessens in einem Washingtoner Hotel stürzte und eine Gehirnerschütterung und eine gebrochene Rippe erlitt. Er war fast sechs Wochen lang nicht im Senat tätig, um sich von seinen Verletzungen zu erholen. Im April kehrte er an seinen Arbeitsplatz zurück.



Monahan ging in seinem Schreiben nicht auf die Ursache für McConnells mehr als vier Jahre andauernde Sturzproblematik ein. Einige seiner Stürze waren schwerwiegend und hatten Verletzungen zur Folge, während es sich bei anderen um kleinere Stolperer handelte, die mit Gleichgewichtsproblemen zusammenhingen.



McConnell hält seine Gesundheit geheim

McConnell, der dafür bekannt ist, seine Gesundheit wie ein Staatsgeheimnis zu behandeln, hat nie eine Erklärung für eine Situation im Oktober 2020 gegeben, als er mit geprellten Händen und einer geschwollenen Lippe im Capitol erschien. Einige Monate später unterstützte McConnell ein von den Republikanern durchgesetztes Gesetz zur Änderung des Verfahrens zur Ernennung eines neuen US-Senators, das garantiert, dass der Gouverneur - derzeit der Demokrat Andy Beshear - im Falle einer Vakanz jemanden aus derselben Partei wählen muss.



Drei Neurologen, die von The Post konsultiert wurden, sagten, es sei unmöglich, einen Patienten anhand kurzer Videoclips zu diagnostizieren, aber die beiden ähnlichen Episoden deuteten auf einige mögliche Erklärungen hin, darunter lokalisierte Anfälle oder ein vorübergehender Blutdruckabfall. Sie sagten, dass eine vollständige medizinische Untersuchung und Tests, einschließlich Gehirnscans, erforderlich wären, um das Problem zu diagnostizieren.



„Wenn eine Person in meine Praxis käme und mir ein Video wie dieses zeigen würde, in dem sie normal spricht und dann einen Sprachstillstand hat, der 15 bis 20 Sekunden bis zu ein paar Minuten andauert, wäre ich stark verdächtig, dass es sich um einen Anfall handelt“, sagte Dane Michael Chetkovich, Leiter der Neurologie am Vanderbilt University Medical Center. Er bemerkte, dass McConnells Augen während des Anfalls nach rechts gerichtet schienen, was ein Anzeichen für einen Anfall auf der linken Seite seines Gehirns sein könnte, wo die Sprachfunktionen angesiedelt sind.



W. Taylor Kimberly, Leiter der Abteilung für neurokritische Pflege am Massachusetts General Hospital, sagte, dass auch ein Herzspezialist McConnell untersuchen sollte, da ein Blutdruckabfall, der einen Beinahe-Ohnmachtsanfall verursacht, auch die beiden Anfälle erklären könnte.



McConnell überwand in jungen Jahren die Kinderlähmung

Alle warnten davor, dass eine Diagnose schwierig sein könnte, selbst mit Folgetests. McConnells Kinderlähmung in der Kindheit könnte zu seinen Gehschwierigkeiten beitragen und sein Risiko für Stürze erhöhen, aber auch der Gang von Menschen kann sich im fortgeschrittenen Alter verschlechtern.



McConnell ist nicht der einzige Senator, dessen jüngste Gesundheitsprobleme das nationale Interesse auf sich gezogen haben und dessen Rücktritt gefordert wird. Senatorin Dianne Feinstein (D-Calif.), die mit 90 Jahren das älteste Mitglied des Senats ist, war in diesem Jahr wegen einer Gürtelrose zwei Monate lang nicht im Plenarsaal anwesend. Obwohl sie im Mai ins Kapitol zurückkehrte, nachdem sie sich von einer Enzephalitis, einer Gehirnentzündung, die eine gefährliche Komplikation der Gürtelrose sein kann, erholt hatte, hat sie seitdem Schlagzeilen gemacht, weil sie bei offiziellen Anlässen gelegentlich verwirrt wirkte.

Einige Demokraten im Kongress - darunter auch Mitglieder der kalifornischen Delegation - haben sie aufgefordert, ihr Amt niederzulegen. Feinstein hat sich geweigert, dies zu tun, aber sie hat gesagt, dass sie 2024 nicht zur Wiederwahl antreten wird.

Mariana Alfaro und Marisa Iati haben zu diesem Bericht beigetragen.



