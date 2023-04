US-Militär gibt Tötung eines führenden IS-Mitglieds bekannt – Bedrohung steigt

Teilen

IS-Kämpfer mit einer Flagge der Terrormiliz. © Amaq News Agency/AP/dpa

Das US-Militär hat einen IS-Anführer in Syrien getötet. Ein UN-Bericht warnte zuletzt vor einer zunehmenden Bedrohung durch die Terrormiliz in Konfliktgebieten.

Syrien – Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen ranghohen Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien getötet. Das geschah wohl jüngst bei einem Drohnenangriff im Nordwesten des Landes, wie das zuständige Regionalkommando des US-Militärs am Dienstagmorgen mitteilte. US-Angaben zufolge gab es bei dem Einsatz keine zivilen Opfer. Der getötete Extremist, bei dem es sich um Chalid Ajdd Ahmed al-Dschaburi handeln soll, ist offenbar für die Planung von Anschlägen in Europa und den Ausbau der Führungsriege verantwortlich gewesen.

Sein Tod werde „die Fähigkeit der Organisation, Anschläge im Ausland zu planen, vorübergehend beeinträchtigen“, so die US-Mitteilung. Trotzdem stelle der IS weiterhin eine Bedrohung für die Region und darüber hinaus dar. Zwar sei die Miliz geschwächt, aber sie sei dort noch immer zu Angriffen fähig. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mitteilte, sei der Mann Iraker und habe sich bereits seit zehn Tagen in der Provinz Idlib aufgehalten. Die US-Drohne habe in der Nähe seines Hauses auf ihn gezielt, während er telefonierte.

Terrormiliz IS: Bedrohung wächst laut UN-Bericht wieder

Zwar wurde 2019 offiziell ein militärischer Sieg über den IS verkündet, dennoch sind seine Zellen weiterhin in Syrien aktiv und verüben Anschläge. So reklamierte der IS vergangenes Jahr etwa 280 Angriffe im Land für sich. Auf dem Höhepunkt seiner Macht im Jahr 2014 kontrollierte der Islamische Staat weite Teile des Iraks und Syriens. Das US-Militär ist in Syrien in Gebieten im Einsatz, die von der kurdischen Miliz YPG und deren Verbündeten kontrolliert werden. Die US-amerikanischen Streitkräfte unterstützen dort deren Kampf gegen die Terrororganisation.

Heute hat der IS laut einem Bericht der UN vom Februar noch immer schätzungsweise 5000 bis 7000 Mitglieder und Unterstützer, die über Syrien und den Irak verteilt leben. Rund die Hälfte von ihnen seien Kämpfer, so die UN. Demnach war die Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit durch den IS und seine Unterorganisationen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hoch. In Konfliktgebieten, in denen der IS aktiv sei, habe die Bedrohung zugenommen, heißt es weiter.

Der Islamische Staat: Rivalität zur Taliban

Der IS ist einst aus einem Ableger von Al-Kaida im Irak hervorgegangen. Unter seinen Anhängern sind Menschen aus den verschiedensten Ländern - davon viele auch aus Europa. Die Terrormiliz wird seit Jahren von mehreren Staaten bekämpft, im Jahr 2019 wurde sie weitestgehend zurückgedrängt. Der IS steht in Rivalität zur ebenfalls radikal-islamistischen Taliban, die im Sommer 2021 in Afghanistan die Macht übernahm. (ale/dpa)