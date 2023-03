Pence reißt homophoben Witz über Buttigieg – Weißes Haus fordert Entschuldigung

Von: Johanna Soll

Ex-US-Vizepräsident Mike Pence witzelt über den „Mutterschaftsurlaub“ von Minister Pete Buttigieg. Das Weiße Haus fordert nicht nur diesem gegenüber eine Entschuldigung.

Washington, D.C. – Pete Buttigieg ist US-Verkehrsminister und das erste offen schwule Mitglied des Bundeskabinetts der USA. Mike Pence wiederum ist ehemaliger Vizepräsident unter Donald Trump und will möglicherweise bei der US-Wahl 2024 selbst US-Präsident werden. Pence ist zudem evangelikaler Christ - bei einer politischen Veranstaltung machte sich der Republikaner über einen „Mutterschaftsurlaub“ Buttigiegs lustig.

Buttigieg und Ehemann Chasten hatten 2021 Zwillinge adoptiert. Anschließend nahm der 41-Jährige Politiker vier Wochen Elternzeit. Das prangerte Pence beim Dinner des Gridiron Clubs, einer 138 Jahre alten Journalistenvereinigung, in Washington, D.C. an. Er sagte, Buttigieg habe „Mutterschaftsurlaub“ von seinem Job genommen. Pence sprach auf Englisch von „maternity leave“, er hätte aber auch „paternity leave“ (Vaterschaftsurlaub) oder „parental leave“ sagen können, was „Elternzeit“ bedeutet.

Pete Buttigieg, US-Verkehrsminister, hier am 31. Januar 2023 in New York beim Hudson Tunnel Project © Edna Leshowitz / Imago

Ferner sagte Pence über den US-Verkehrsminister: „Tausende Reisende saßen an Flughäfen fest, das Luftverkehrssystem brach zusammen und Flugzeuge kollidierten fast auf den Start- und Landebahnen. Pete ist die einzige Person in der Geschichte der Menschheit, die ein Kind bekommen hat, und alle anderen bekommen postnatale Depressionen.“

Pete Buttigieg: Ziel von homofeindlichem Gespött von rechts

Zu Pences Bemerkung sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre: „Der homophobe Witz des ehemaligen Vizepräsidenten über Minister Buttigieg war beleidigend und unangemessen, umso mehr, als er Frauen, die an postnatalen Depressionen leiden, als Pointe nutzte. Er sollte sich bei Frauen und LGBTQ+-Personen entschuldigen, die Anspruch darauf haben, mit Würde und Respekt behandelt zu werden.“

Im Oktober 2021 hatten die USA mit Lieferkettenproblemen aufgrund der Corona-Pandemie zu kämpfen sowie mit Verspätungen und der Sicherheit im Schienen- und Luftverkehr. Zu dieser Zeit wurden Buttigiegs Zwillinge ins Krankenhaus eingeliefert. Damals sprach der Verkehrsminister von „schrecklichen Tagen“ für seine Familie.

Seinerzeit hatte bereits der beliebteste Moderator des rechten US-TV-Senders Fox News, der Demagoge Tucker Carlson, sich auf Kosten Buttigiegs lustig gemacht und homofeindliche Witze in seiner Sendung gerissen. Buttigieg versuche herauszufinden, wie man stillt, spottete Carlson.

Die USA sind das einzige Industrieland ohne staatlichen Anspruch auf bezahlte Elternzeit. US-Präsident Joe Biden wollte drei Monate bezahlte Elternzeit einführen, doch das Vorhaben scheiterte an rechten Demokraten im Senat. (Johanna Soll)