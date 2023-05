USA: Konservative Abgeordnete bringen sich gegen Schulden-Kompromiss in Stellung - „Kot-Sandwich“

Von: Kathrin Reikowski

Chip Roy, republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus für Texas und Mitglied des Ausschusses für Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses nennt den Schuldenkompromiss einen „Kot-Sandwich“. © J. Scott Applewhite/AP/dpa

Der Schuldenstreit in den USA schien durch einen Kompromiss zwischen Biden und McCarthy beigelegt, nun drohen konservative Abgeordnete mit einer Torpedierung.

Washington D.C. (USA) - Der hart erkämpfte Kompromiss im Schuldenstreit der USA könnte doch noch auf der Kippe stehen: Was US-Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, am Wochenende als Erfolg angepriesen hatten, muss am Mittwoch zur Abstimmung. Das Repräsentantenhaus muss dann den Weg freimachen für eine Abstimmung in der gesamten Kongresskammer. Diese würde nach vorläufiger Planung am Mittwochabend (Ortszeit) stattfinden. Dann soll sich auch der Senat mit der Vorlage befassen, was möglicherweise bis zum Wochenende dauern könnte.

Doch wenige Stunden vor einer ersten Debatte im Repräsentantenhaus erklärten einige der Erzkonservativen unter den 13 Mitgliedern, sie wollten die Vorlage torpedieren. Die vier Demokraten im Ausschuss stimmen ihrerseits üblicherweise gegen republikanische Vorlagen. Unklar blieb, ob sie auch gegen einen Entwurf votieren würden, an dem ihr Parteikollege Präsident Joe Biden beteiligt war.

US-Schuldenkrise geht möglicherweise in die Verlängerung - Chip Roy spricht von „Kot Sandwich“

Im Repräsentantenhaus verfügen die Republikaner über eine Mehrheit, Bidens Demokraten kontrollieren den Senat. Haben beide Kammern den Entwurf in identischer Form angekommen, wird er dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt. Finanzministerin Janet Yellen hat vor einer Zahlungsunfähigkeit gewarnt, sollte die Schuldenobergrenze von derzeit 31,4 Billionen Dollar nicht bis Montag verabschiedet werden.

Im Ausschuss stellten sich am Dienstag zunächst insbesondere die Mitglieder der rechten Gruppe House Freedom Caucus gegen den Kompromiss. Sie verlangen stärkere Ausgabenkürzungen. „Ich werde diese Vorlage töten, wie ich es auch immer kann“, sagte der Republikaner Ralph Norman. Sein Kollege Chip Roy hat den Entwurf unverhohlen als „turd sandwich“ (etwa: „Kot-Sandwich“) beschimpft. Ein dritter Konservativer, Thomas Massie, hatte am Montag dagegen auf Twitter eine mögliche Zustimmung angedeutet. Auch einige Demokraten am linken Flügel könnten gegen die Vorlage stimmen. Und auch Trumps Hardliner gingen bereits auf die Barrikaden.

USA: Zahlungsunfähigkeit nach Schuldenstreit könnte zu globaler Finanzkrise führen

Der monatelange Streit hatte die USA bereits an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht. Wenn es zu dem noch immer eher unwahrscheinlichen Fall käme, könnte eine folgende globale Finanzkrise einen starken wirtschaftlichen Abschwung auslösen. Die USA wären dann nicht mehr in der Lage, einen Großteil ihrer Rechnungen zu begleichen - Millionen Menschen würden in der Folge wohl ihre Jobs verlieren.

Der Streit hatte zwischenzeitlich sogar die Kreditwürdigkeit der USA bedroht und einen Schatten auf Bidens Reise zum G7-Gipfel nach Japan geworfen. Biden verhandelte während des Trips weiter. Immer wieder hatte er betont, dass es schon 78 Mal in der US-Geschichte geglückt sei, einen Zahlungsausfall zu verhindern. (dpa/kat)