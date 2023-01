Erste Zusammenkunft im US-Kongress könnte Wahlkrimi werden - Aufstand gegen McCarthy

Von: Helena Gries

Kevin McCarthy, Minderheitsführer der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, will sich zum Vorsitzenden der Kammer wählen lassen. Die Rebellion gegen ihn könnte das übliche Prozedere verzögern oder womöglich ins Chaos stürzen. (Archivbild) © Lenin Nolly/dpa

Die erste Sitzung des US-Kongresses nach der Wahl ist normalerweise eine feierliche Angelegenheit. Diesmal ist es jedoch ungewöhnlich spannend.

Washington – Nach den Midterms im November kommt der US-Kongress am Dienstag (3. Januar) erstmals in neuer Konstellation zusammen. Dabei steht ein ungewöhnlicher Wahlkrimi um den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament bevor.

Die Republikaner übernehmen die Kontrolle im Repräsentantenhaus. Im Senat, der zweiten Parlamentskammer, haben die Demokraten von Präsident Joe Biden weiter eine knappe Mehrheit. Der Start der neuen Legislaturperiode wird überschattet von einem Machtkampf der Republikaner um die Führung im Repräsentantenhaus.

Wahlkrimi im US-Kongress: Kevin McCarthy will Vorsitz der Kammer

Der Fraktionschef der Partei, Kevin McCarthy, will sich zum Vorsitzenden der Kammer wählen lassen. Der Posten, den in den vergangenen Jahren die Demokratin Nancy Pelosi besetzte, steht in der staatlichen Rangfolge der USA an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. Mehrere Parteikollegen lehnten sich aber gegen McCarthy auf - und angesichts einer knappen Mehrheit der Republikaner hatte er bis zuletzt allergrößte Mühe, sich in den eigenen Reihen genug Stimmen für die Wahl zu sichern. Die Rebellion gegen ihn könnte das übliche Prozedere verzögern oder womöglich ins Chaos stürzen.

Die Republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus ist wie die gesamte Partei zerrissen zwischen rechtsgerichteten Anhängern des Ex-Präsidenten Donald Trump und moderateren Parteimitgliedern. Angesichts der nur knappen Mehrheit muss McCarthy die verschiedenen Flügel hinter sich vereinen und selbst Mitglieder vom äußersten Rand seiner Fraktion für sich gewinnen. Fünf Republikaner haben aber öffentlich angekündigt, McCarthy ihre Stimme zu verweigern. Auch andere ließen Widerstand erkennen. Doch McCarthy kann sich angesichts der Mehrheitsverhältnisse kaum Abweichler leisten.

Wahlkrimi im US-Kongress: Für Vorsitz der Kammer ist Mehrheit von 218 Stimmen nötig

Die Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses ist der erste große Tagesordnungspunkt der konstituierenden Sitzung. Bis der Vorsitz geklärt ist, geht gar nichts: Die Kongresskammer kann nicht ihre Arbeit aufnehmen, es können nicht mal die neuen Abgeordneten vereidigt werden.

Für die Wahl zum Vorsitzenden der Kammer ist im einfachsten Szenario eine Mehrheit von 218 Stimmen nötig - falls alle 434 neu gewählten Parlamentarier anwesend sind und einem Kandidaten ihre Stimme geben. Sollten sich einige von ihnen enthalten, wäre die nötige Mehrheit entsprechend kleiner. Falls McCarthy im ersten Wahlgang durchfallen sollte und weitere Wahlgänge nötig wären, käme das einer kleinen Sensation gleich. (hg/dpa)