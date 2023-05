Mehr als 300 Fälle: Kinderarbeit in McDonald‘s-Filialen in den USA

Von: Johanna Soll

In den USA mehren sich die Fälle illegaler Kinderarbeit. In einer McDonald‘s-Filiale in Kentucky arbeiteten zwei Zehnjährige – teilweise bis tief in die Nacht.

Washington, D.C. – Das US-Arbeitsministerium hat in Franchise-Filialen der Fast-Food-Kette McDonald‘s in verschiedenen Bundesstaaten mehr als 300 Fälle von Kinderarbeit unter unerlaubten Konditionen aufgedeckt. In einem Fall in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky seien zwei Kinder erst zehn Jahre alt gewesen, teilte das Ministerium mit. Gegen drei Betreiber verhängte es eine Strafe von insgesamt rund 212.000 Dollar (etwa 192.000 Euro).

Der Betreiber der McDonald‘s-Filialen in Louisville, der Unternehmer Sean Bauer, sagte dem Sender CBS News dazu am Dienstag (2. Mai), die beiden Zehnjährigen hätten ihre Eltern während deren Nachtarbeit besucht. Ihre Anwesenheit in dem Teil des Restaurants sei von der Filialleitung nicht genehmigt gewesen. Und jegliche Arbeit, die sie dabei verrichtet haben könnten, hätten sie auf Anweisung ihrer Eltern getätigt. Dem Arbeitsministerium zufolge waren die beiden Zehnjährigen angestellt, wurden jedoch nicht bezahlt und arbeiteten manchmal bis 2.00 Uhr morgens. Eines der beiden Kinder habe sogar eine Fritteuse bedient, was für Mitarbeitende unter 16 Jahren verboten sei.

Filiale der Fast-Food-Kette McDonald‘s in den USA (Symbolbild) © Vincent Isore / Imago

In insgesamt 305 Fällen stellten Inspekteurinnen und Inspekteure des Arbeitsministeriums Verstöße gegen das geltende Gesetz fest. Der Mitteilung zufolge waren die minderjährigen Mitarbeitenden – mit Ausnahme der beiden Zehnjährigen – zwischen 14 und 15 Jahre alt. Für sie gelten unter anderem eingeschränkte Arbeitszeiten von höchstens drei Stunden täglich an Schultagen und acht Stunden an schulfreien Tagen bis maximal 19.00 Uhr im Winter und 21.00 Uhr von Juni bis September.

Kinderarbeit wird in den USA zunehmend gesetzlich wieder zugelassen

„Zu oft halten sich Arbeitgeber nicht an die Kinderarbeitsgesetze, die junge Arbeitnehmer schützen“, teilte Karen Garnett-Civils, die Bezirksleiterin der Lohn- und Arbeitszeitabteilung des Arbeitsministeriums in dem Bericht, mit. „Auf keinen Fall sollte ein 10-jähriges Kind in einer Fast-Food-Küche mit heißen Grills, Öfen und Fritteusen arbeiten.“

Lewis Wickes Hine (* 26. September 1874 in New York; † 3. November 1940) war ein US-amerikanischer Soziologe und Fotograf. Hine nutzte seine Kamera als Instrument für Sozialreformen. Seine Fotografien trugen maßgeblich zur Änderung der Kinderarbeitsgesetze in den USA bei. © Lewis Hine / Imago

Neben Bauer Food wurden auch die Franchise-Unternehmen Archways Richwood und Bell Restaurant Group überprüft, wie aus der Mitteilung des Ministeriums weiter hervorgeht. Sie betreiben zusammengenommen 62 McDonald‘s-Filialen in den Bundesstaaten Kentucky, Indiana, Maryland und Ohio. Tiffanie Boyd, Vorstandsmitglied bei McDonald’s USA und Leiterin der Personalabteilung, sagte gegenüber CNN: „Diese Berichte sind inakzeptabel, zutiefst beunruhigend und stehen im Widerspruch zu den hohen Erwartungen, die wir an die gesamte Marke McDonald’s haben.“

In letzter Zeit häufen sich Gesetze in den Parlamenten einiger US-Bundesstaaten, die den Kinderarbeitsschutz lockern. Daran sind sowohl Republikaner als auch Demokraten beteiligt – als Begründung wird der Fachkräftemangel genannt. In Minnesota sollen 16- und 17-Jährige künftig auf dem Bau arbeiten dürfen, Iowa will 14- und 15-Jährigen erlauben, bestimmte Tätigkeiten in der Fleischverarbeitung zu übernehmen. In Wisconsin soll das Alter für die Erlaubnis, Alkohol in Bars und Restaurants auszuschenken, von 18 auf 14 Jahre gesenkt werden. Alkoholkonsum ist in den USA erst ab 21 Jahren erlaubt. (jso/dpa)