5000 Dollar abgelehnt: Impfgegner Kennedy Jr. schickt Spende von Eric Clapton zurück

Zu viel des Guten: Musiklegende Eric Clapton schickt Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. 5000 Dollar für seinen US-Wahlkampf. Doch die Spende kam prompt zurück.

Washington – Unterstützung abgelehnt: Gitarrist Eric Clapton darf den Wahlkampf von US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy nicht mit Geld befeuern. Nachdem der Musiker dem erklärten Corona-Leugner und Impfgegner 5000 Dollar für seine Kampagne überwiesen hatte, kam das Geld umgehend zurück. Das berichtete der Business Insider unter Berufung auf Unterlagen der Wahlkommission. Doch warum bloß will der Politiker nichts mit dem berühmten Rockstar zu tun haben?

US-Wahlen 2024: Robert F. Kennedy Jr. lehnt Spende von Eric Clapton ab

Robert F. Kennedy Jr. ist der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, und hat im April seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur in den USA eingereicht. Wie sein Onkel will er für die Demokraten im Kampf um das Weiße Haus antreten. Laut dem Medienbericht erhielt sein Wahlkampfteam bereits am 13. Juli die besagte Spende von 5000 Dollar, die jedoch umgehend zurückerstattet wurde.

USA: Präsidentschaftskandidaten dürfen keine Spenden aus dem Ausland annehmen

Die Begründung: Die rechtlichen Bestimmungen in den USA erlauben keine Wahlkampfspenden von Menschen aus anderen Ländern. Sowohl das Spenden als auch die Annahme ist gesetzlich verboten. Clapton jedoch ist britischer Staatsbürger und wohnt in England. Deshalb habe man das Geld nicht angenommen – auch, wenn man die Spende sehr zu schätzen wisse, teilte ein Sprecher von Kennedy dem Spiegel auf Nachfrage mit.

Robert F. Kennedy Jr. ist Corona-Impfgegner – wie Clapton

Bleibt die Frage, warum Clapton den umstrittenen Politiker eigentlich unterstützen wollte? In der Vergangenheit war Kennedy Jr. immer wieder als Impfgegner und Corona-Leugner aufgefallen, der sich nicht vor der Verbreitung kruder Verschwörungstheorien scheute. Inwieweit Clapton die Theorien teilt, ist unklar. Aber während der Pandemie war auch der Musiker durch deutliche Kritik an der Impfkampagne aufgefallen. So wetterte er wiederholt gegen die Auftritts- und Veranstaltungsverbote und weigerte sich zum Schluss, Konzerte zu geben, die ausschließlich für Geimpfte zugänglich sein sollten.

In Kennedy Jr. scheint der Musiker nun einen Bruder im Geiste gefunden zu haben. Doch jetzt muss der Politiker ohne die Spende im Wahlkampf auskommen. Aber er wird es verschmerzen können. Bislang gilt die Kampagne des Demokraten als Gegner von US-Präsident Joe Biden bei den US-Wahlen als aussichtslos – daran hätten die 5000 Dollar von Clapton wohl auch nichts geändert. (jkf)