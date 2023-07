USA schicken Kampfjets in den Nahen Osten – und erwägen Militäroperation gegen Syrien und Russland

Von: Franziska Schwarz

Kremlchef Putin und Syriens Machthaber Assad sind Verbündete. Die zunehmenden russischen Aktivitäten in Syrien missfallen dem Pentagon.

Washington – Russland unter Kremlchef Wladimir Putin greift auch im Syrienkrieg ein. Wegen der russischen Militärpräsenz in Syrien erwägen die USA nun militärische Optionen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) unter Berufung auf einen nicht namentlich bekannten Pentagon-Beamten. Ziel sei, „der zunehmenden russischen Aggression am Himmel über Syrien entgegenzuwirken.“

Mitte Juni war bekannt geworden, dass die USA F-22-Jets in den Nahen Osten schicken, um dort russische Kampfflugzeuge aufzuhalten. Generalleutnant Alexus Grynkewich zufolge hängen die jüngsten, gesteigerten Aktivitäten Russlands über Syrien auch mit der russisch-iranischen Zusammenarbeit im Rahmen des Ukraine-Kriegs zusammen.

Auch der Pentagon-Beamte teilte AP nun mit, dass es eine „wachsende Zusammenarbeit“ zwischen Russland, Syrien und dem Iran gäbe, die darauf abziele, die US-Streitkräfte aus syrischem Territorium zu vertreiben. Aktuell sind in Syrien noch etwa 900 US-Soldaten zum Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) stationiert, die meisten im Osten des Landes.

F-22-Kampfjets gegen Iran und Russland in Syrien

Laut AP stationierte die US-Luftwaffe in der ersten Juliwoche nun A-10-Bodenangriffsflugzeuge im Nahen Osten, am 14. Juli folgten demnach auch F-16-Kampfflugzeuge. Laut US-Beamten sei die Absicht dahinter, die „Sichtbarkeit“ des US-Militärs als „Abschreckungsmittel“ gegenüber dem Iran zu verstärken. Doch könnten diese Flieger durchaus militärische Operationen in Syrien unterstützen, hieß es weiter.

Zwei F-16-Kampfjets bei einer Nato-Übung über Litauen (Archivbild) © Petras Malukas/AFP

Russland wirft den USA Ölplünderung in Syrien vor

Nach dem viel kritisierten US-Truppenabzug aus Nordsyrien hatte das russische Verteidigungsministerium hat den US-Truppen Diebstahl von großen Mengen Öl aus Syrien vorgeworfen. Der damalige US-Präsident Donald Trump sagte laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung damals zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan: „Wir behalten das Öl, wir haben das Öl, das Öl ist sicher, wir haben Truppen nur für das Öl zurückgelassen.“

Das Military Watch Magazine erinnerte jetzt in dem Zusammenhang daran, dass Erdöl zu konfiszieren „Plünderung, die ein Kriegsverbrechen darstellt“ sei, da weder die syrische Regierung noch der UN-Sicherheitsrat die Besetzung oder Ölförderung genehmigt haben.

Syrien-Krieg: Russland legt Veto gegen Hilfen ein

Russland hatte unterdessen Anfang Juli im UN-Sicherheitsrat mit seinem Veto eine Verlängerung der internationalen Hilfslieferungen für Millionen Menschen in den syrischen Rebellengebieten blockiert. Syrien unter Machthaber Baschar al-Assad ist ein enger Verbündeter des Kremlchefs. Assad sieht in den UN-Lieferungen eine Verletzung der Souveränität seines Landes.

Russland hatte bereits 2015 militärisch in den Syrien-Krieg eingegriffen. In der Folge hatte sich das Blatt zugunsten Assads gewendet, dessen Truppen eine ganze Reihe von Gebieten zurückerobern konnten. (frs)