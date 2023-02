Neuer Schlaganfall? Linker US-Senator Fetterman liegt im Krankenhaus

Von: Christian Stör

Der Demokrat John Fetterman siegte im hart umkämpften Pennsylvania und gewann einen Sitz im Senat. © Jeff Swensen/Getty Images/AFP

Der Demokrat siegt nach einem schweren Schlaganfall bei den Midterms in den USA. Doch nun scheint Fetterman erneut behandelt werden zu müssen.

Washington, D.C. - Er war einer der großen Triumphatoren bei den Midterms 2022 in den USA. Bei den Zwischenwahlen im November überraschte John Fetterman auch die eigenen Fans und feierte im US-Bundesstaat Pennsylvania einen enorm wichtigen Sieg für die Demokraten. Seit Anfang Januar sitzt Fetterman nun im US-Senat.

Sein Erfolg war keineswegs erwartet worden. Vor allem der Umstand, dass er erst im Mai 2022 einen schweren Schlaganfall erlitten hatte, bereitete den Demokraten große Sorgen. Würde er überhaupt diensttauglich sein? Die Debatte darüber, ob seine Gesundheit eine Kandidatur zuließ, wurde im Wahlkampf entsprechend intensiv geführt – vor allem von der republikanischen Gegenseite.

John Fetterman gewinnt Midterm-Wahl gegen Mehmet Oz

Als Kandidat der Republikaner versuchte der bekannte TV-Arzt Mehmet Oz bei diesem Thema natürlich zu punkten, zumal sich Fetterman auch die ganze Zeit hindurch standhaft weigerte, seine Krankenakten offenzulegen oder seinem Ärzteteam zu erlauben, Fragen der Presse zu beantworten. Doch auch Fettermans sichtbare Probleme beim TV-Duell änderten am Ausgang nichts mehr.

Dr. Oz, der vom früheren Präsidenten Donald Trump unterstützt wurde, zog am Ende klar den Kürzeren. Am Wahlabend verkündete Fetterman dann stolz, dass er für all jene kämpfe, die je in ihrem Leben niedergeschlagen worden und dann wieder aufgestanden seien.

Name John Karl Fetterman Geboren 15. August 1969 West Reading Ehepartnerin Gisele Barreto Fetterman (verh. 2008) Kinder Karl Fetterman, Grace Fetterman, August Fetterman Partei Demokraten Amt US-Senator seit 2023

John Fetterman ins Krankenhaus eingeliefert

Nun aber ist genau das eingetreten, was viele schon vor der Wahl befürchtet hatten: John Fetterman liegt erneut im Krankenhaus. Was genau passiert ist, ist derzeit noch nicht zu sagen. Sein Büro teilte lediglich mit, dass sich Fettermann „schwindelig“ gefühlt habe und deshalb ins George Washington University Hospital gebracht worden sei.

„Erste Tests haben keinen Hinweis auf einen neuen Schlaganfall gezeigt“, sagte ein Sprecher des Demokraten. „Aber die Ärzte führen weitere Tests durch und John bleibt über Nacht zur Beobachtung. Er ist guter Dinge und spricht mit seinen Mitarbeitern und seiner Familie.“

John Fetterman vertritt linke Positionen im Senat

Fetterman ist dem linken Flügel der Demokraten zuzuordnen und bezeichnet sich selbst als Progressiver. Er vertritt ähnliche Positionen wie der Senator Bernie Sanders aus Vermont. So fordern beide den Ausbau von Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten, die Erhöhung des Mindestlohns, eine Reform der Strafjustiz, strengere Waffengesetze, Klimagerechtigkeit, LGBTQ-Rechte, die Legalisierung von Marihuana, eine gesetzliche Krankenversicherung und die Sicherung des Abtreibungsrechts. (cs)