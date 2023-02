Lara Trump ist zurück: Marjorie Taylor Greene attackiert Joe Biden

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene war in der Show von Donald Trumps Schwiegertochter, Lara Trump, zu Gast. © Jack Gruber/imago

Sie steht hinter Ex-Präsident Donald Trump und eckt mit rechtsextremen Ansichten an: Abgeordnete Marjorie Taylor Greene ist bei Lara Trump zu Gast.

Washington, D.C. – Die US-amerikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene war am Donnerstag (09. Februar) bei der Online-Show „The Right View“ von Lara Trump zu Gast. Dabei sprachen die beiden Frauen nicht nur über die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden und den mutmaßlich chinesischen Spionageballon, sondern auch über Wikipedia.

Crossfit mache die Republikanerin „zäh“, betonte sie im Interview mit Donald Trumps Schwiegertochter. Ein Seitenhieb ging vor allem in Richtung der demokratischen Partei in den USA. „Wenn man dieses Training durchstehen kann, dann kann man auch einen Kampf mit den Demokraten durchstehen, egal an welchem Tag der Woche“, so Greene.

Zu Gast bei Lara Trump: Marjorie Taylor Greene macht ihrem Ärger über Joe Biden Luft

In der Show machte Greene, die in der Vergangenheit mit rechtsextremen Ansichten und Verschwörungsmythen aneckte, ihrem Ärger Luft – insbesondere über Joe Biden. Dabei wiederholte sie viele Äußerungen aus ihrem Auftritt bei Sean Hannity am Mittwoch (8. Februar), berichtete The Daily Beast. So nannte sie Biden unter anderem einen „Feigling“.

Greene lässt auch in der Show kaum eine Chance aus, ihren Unmut über den demokratischen Konsens zu äußern. Von Anfang an ist sie Ex-Präsident Donald Trump treu ergeben und gilt als besonders beliebt bei den Rechten in den USA. Dass Lara Trump mit Greenes Ansichten übereinstimmte, wurde bereits in den ersten Minuten des Gesprächs deutlich. Biden habe mit seinen „Lügen“ die Vereinigten Staaten missachtet, so Trump.

Marjorie Taylor Greene und Lara Trump mutmaßen über chinesischen Ballon

Zudem waren sich die beiden Frauen einig, dass China den mutmaßlichen Spionageballon in Richtung USA schickte, um eine „Nachricht zu übermitteln“. China habe Biden damit „inkompetent“ und „schwach“ wirken lassen, behauptete Greene. Das US-Verteidigungsministerium habe sich der Republikanerin zufolge „nicht sehr bemüht, Joe Biden dazu zu bringen, den Ballon abzuschießen.“ Dabei hätte der Ballon zahlreiche Gefahren beinhalten können, befürchtete Greene, etwa eine Bio- oder Nuklearwaffe. Das Pentagon bestätigte Anfang Februar den Abschuss des Ballons. Dieser stelle aber keine militärische Bedrohung oder Gefahr für Menschen am Boden dar, hatte Pentagonsprecher Pat Ryder betont.

Sollte sich jemand mit den USA anlegen wollen, wäre dies der richtige Zeitpunkt, meinte Lara Trump in dem knapp 20-minütigen Gespräch. Die Vereinigten Staaten seien derzeit in einer „schlechten Position“, mit einer offenen Grenze im Süden. „Sie wissen, dass Joe Biden keine Maßnahmen ergreifen wird.“

Marjorie Taylor Greene zu Gast bei Lara Trump: Unmut über Wikipedia

Thema war auch die Rede der Nation von Joe Biden am Donnerstag. Greene habe sich „nicht beherrschen“ können und soll die Ansprache mehrmals unterbrochen haben. „Im Gegensatz zu Nancy Pelosi, die die Rede von Präsident Trump hinter seinem Rücken zerrissen hat, werde ich keine Spielereien machen, wenn der Präsident im Kapitol ist“, so Greene.

Dann war Wikipedia an der Reihe. „Sie können sagen, was sie wollen“, sagte Greene. „Wikipedia verbreitet die abscheulichsten Lügen.“ Einer ihrer Mitarbeiter habe erfolglos versucht, „die Lügen“ der Internet-Enzyklopädie zu korrigieren. Lara Trump ist sich sicher, das Ziel der Verfasser der Webseite sei es, das Image von Menschen wie den Trumps zu schädigen. (kas)