Jill Biden bezeichnet Latinos als „Frühstückstacos“ und erntet Kritik

Von: Ares Abasi

Jill Biden, First Lady der USA, bezeichnet Latinos als Tacos. © Susan Walsh/AP/dpa/Archivbild

Die First Lady der USA, Jill Biden, entschuldigt sich, nachdem sie unabsichtlich die Latino-Gemeinde beleidigt.

Washington D.C. – Jill Biden hat am Montag (11. Juli) auf einer Konferenz der Latino-Bürgerrechtsorganisation UnidosUS in San Antonio, die Latino-Community mit „Frühstückstacos“ verglichen, das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. Biden sprach vor der progressiven Latino-Non-Profit-Gruppe UnidosUS in San Antonio, Texas, wo sie die Vielfalt der Gemeinschaft und die Arbeit von Raul Yzaguirre, dem ehemaligen Präsidenten und CEO der Organisation, kommentierte.

Biden sagte, Raul Yzaguirre habe die Gruppe „mit dem Verständnis aufgebaut, dass die Vielfalt dieser Gemeinschaft, die so unterschiedlich ist wie die Bodegas in der Bronx, so schön wie die Blüten in Miami und so einzigartig wie die Frühstückstacos hier in San Antonio, Ihre Stärke ist“. Außerdem sprach sie das spanische Wort „bodegas“ in dieser Zeile der Rede falsch aus, berichtete der Business Insider.

Jill Biden: Büro der First Lady entschuldigt sich

Das Büro der First Lady entschuldigte sich am Dienstagmorgen (12. Juli), nachdem Biden kritisiert worden war, weil sie „Bodegas“ und „Frühstückstacos“ zitiert hatte, um die Vielfalt der Latinos zu untermauern, so CNN. „Die First Lady entschuldigt sich dafür, dass ihre Worte alles andere als reine Bewunderung und Liebe für die Latino-Gemeinschaft ausgedrückt haben“, sagte Michael LaRosa, der Sprecher der First Lady.

In einer Erklärung vom Montag forderte die National Association of Hispanic Journalists die First Lady und ihr Presseteam dazu auf, sich in Zukunft die Zeit zu nehmen, „um die Komplexität unserer Menschen und Gemeinschaften besser zu verstehen“, und fügte hinzu: „Wir sind keine Tacos und reduzieren Sie uns nicht auf Stereotypen“.

Jill Biden: Rede lief vorerst gut

CNN hat das Büro der First Lady um eine Stellungnahme gebeten. Nicole Chavez von CNN, die bei der Rede der First Lady anwesend war, berichtet, dass Bidens Kommentare - die Beispiele aus dem Leben der Latinos anführten - in dem vollbesetzten Konferenzraum mit Beifall aufgenommen wurden. In ihrer Rede ging Biden auch auf die vom Präsidenten unterzeichnete, überparteiliche Waffengesetzgebung und die Tragödie in Uvalde, Texas, ein, die etwa 100 Meilen westlich von San Antonio liegt.

Unmittelbar vor Bidens Ausführungen lobte die Präsidentin und Geschäftsführerin von UnidosUS, Janet Murguía, die Ernennung von Latinos in Spitzenpositionen ihres Personals und sprach über ein kürzlich stattgefundenes Treffen im Weißen Haus, bei dem über die Gemeinschaft diskutiert wurde. „Wir haben an diesem Tag viele wichtige Themen besprochen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich bei diesem Besuch einen Freund gewonnen habe“, sagte Murguía, als sie Biden vorstellte.

Jill Biden: First Lady der USA redet über Latino-Gemeinschaft

Biden sprach auch über die Vielfalt innerhalb der Latino-Gemeinschaft, aber auch über ihre gemeinsamen Wünsche. „Ja, die Latino-Gemeinschaft ist einzigartig. Aber ich habe immer wieder von Ihnen gehört, dass Sie das wollen, was alle Familien wollen. Gute Schulen. Gute Arbeitsplätze. Sichere Wohngegenden“, sagte Biden. Sie hob auch die Bemühungen ihres Mannes hervor, die Vertretung der Latinos in der Regierung zu erhöhen.

„Er hat Latinos in die höchsten Ämter in seinem Kabinett berufen. Er hat dafür gesorgt, dass Gesetze wie der American Rescue Plan auf Gleichberechtigung ausgerichtet sind. Sein Team hat mit Ihnen allen zusammengearbeitet - mit Unidos und vielen der heute hier anwesenden Mitgliedsorganisationen - um Latinos impfen zu lassen, den Hunger zu bekämpfen und in Ihre kleinen Unternehmen zu investieren.“ (Ares Abasi)