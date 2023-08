„Abscheuliche Ideologie“: Polizei nennt neue Details zum Angriff in Jacksonville

Teilen

Eine Teilnehmerin schreit, als Floridas Gouverneur Ron DeSantis während einer Mahnwache für die Opfer der Schießerei in einem Dollar-Store in Jacksonville spricht. © Photo for The Washington Post by Saul Martinez

Bei einem rassistisch motivierten Angriff in Jacksonville tötet ein Mann drei Menschen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter „Schwarze hasste“.

Jacksonville – Ein weißer Bewaffneter, der am Samstag (26. August) drei Schwarze in einem Dollar-General-Laden in Jacksonville tötete, hat die beiden Schusswaffen, die bei dem rassistisch motivierten Angriff verwendet wurden, legal erworben, wie die örtliche Polizei bestätigt.

Der Mann, der am Sonntag als der 21-jährige Ryan Christopher Palmeter aus Clay County, Florida, identifiziert wurde, fuhr am Samstag zur Edward Waters University, einem historischen Schwarzen College, wo ihm jedoch der Zutritt verweigert wurde, wie die Schule mitteilte. Anschließend fuhr er zu dem nahe gelegenen Laden, wo er mit einem Gewehr vom Typ AR-15 mit Nazi-Insignien das Feuer eröffnete, so die Behörden.

Die Polizei beschrieb einen methodischen Amoklauf, der weniger als 11 Minuten dauerte und bei dem Angela Michelle Carr, 52, Anolt Joseph Laguerre Jr., 19, ein Angestellter von Dollar General, und Jerrald De‘Shaun Gallion, 29, getötet wurden.

Rassistisch motivierter Angriff in Jacksonville: Polizei nennt neue Details

Die Polizei von Jacksonville teilte am Sonntag mit, dass die Strafverfolgungsbehörden bereits zuvor wegen eines häuslichen Vorfalls zu Palmeter gerufen worden waren und dass er auch während einer psychischen Krise festgehalten worden war. Diese Fälle hatten jedoch keine Vorstrafen zur Folge, so dass es keinen rechtlichen Grund gab, ihn daran zu hindern, die Waffen zu erwerben, die er dieses Jahr zwischen April und Juli gekauft hatte.

„Es gab keine strafrechtlichen Verhaftungen in der Vergangenheit. Es gibt nichts, was wir hätten tun können, um ihn daran zu hindern, ein Gewehr oder eine Handfeuerwaffe zu besitzen“, sagte Jacksonville Sheriff T.K. Waters am Sonntag auf einer Pressekonferenz. „Es gab keine roten Fahnen.“

Er sagte, Palmeter sei während der Schießerei „zu 100 Prozent bei Verstand“ gewesen.

Registrieren Sie sich Lesen Sie jetzt die washingtonpost.com vier Wochen gratis.

Es wird angenommen, dass Palmeter allein gehandelt hat und die Opfer nicht kannte. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden sagten, dass er „Schwarze hasste“ und Beweise dafür hinterließ, dass der Angriff in Jacksonville rassistisch motiviert war. Etwa 30 Prozent der 970.000 Einwohner Jacksonvilles sind schwarz.

Waters sagte auf einer Pressekonferenz am Samstag, Palmeter habe vor dem Anschlag in seinen Schriften eine „abscheuliche Ideologie des Hasses“ gegenüber Schwarzen beschrieben. Das FBI-Büro in Jacksonville untersucht die Schießerei als Hassverbrechen, so die Behörde in einer Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

„Das Justizministerium untersucht diesen Angriff als ein Hassverbrechen und einen Akt von rassistisch motiviertem gewalttätigem Extremismus“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland am Sonntag in einer Erklärung. Er sprach auch den Angehörigen der Opfer und der Gemeinde von Jacksonville sein Beileid aus, die einen unvorstellbaren Verlust zu beklagen haben“.

So ereignete sich die Tat in Jacksonville

In einer Zeitleiste der Ereignisse vom Samstag sagte Waters, dass Palmeter gegen 11:39 Uhr nach Jacksonville im benachbarten Duval County fuhr und auf einem Parkplatz hinter der Bibliothek der Universität parkte, wo er dabei beobachtet wurde, wie er sich anzog und eine schwarze kugelsichere Weste und Latexhandschuhe trug.

Anschließend fuhr er zu dem Dollar-Store. Er erschoss zunächst Carr in ihrem Fahrzeug, betrat dann den Laden und tötete Laguerre. Dollar General gab am späten Sonntag eine Erklärung ab, in der es heißt, dass es seinen Tod sowie die Tötung von zwei Kunden betrauert.

Waters sagte, Palmeter habe während des Angriffs mehreren Kunden, darunter auch einigen Weißen, erlaubt, den Laden zu verlassen. Das dritte Opfer, Gallion, wurde erschossen, als er mit seiner Freundin den Laden betrat, nachdem andere durch eine Hintertür geflohen waren.

Palmeter schickte daraufhin eine Nachricht an seinen Vater und bat ihn, seinen Computer zu überprüfen, auf dem ein Abschiedsbrief und andere Inhalte gefunden wurden. Sein Vater rief die Polizei, nachdem die Schießerei begonnen hatte. Die Polizei erreichte das Geschäft 11 Minuten nach Beginn des Amoklaufs und hörte einen Schuss, von dem sie annahm, dass Palmeter sich das Leben genommen hatte.

Die Edward Waters University, an der etwa 1 200 Studenten studieren, wurde am Samstag abgeriegelt. Der Zugang wurde eingeschränkt, bis um 16.35 Uhr am Samstag Entwarnung gegeben wurde, teilte die Hochschule mit.

Palmeter schien nur kurz auf dem Campus zu sein, bevor er von einem Sicherheitsbeamten angesprochen wurde. „Die Person weigerte sich, sich auszuweisen, und wurde aufgefordert, das Gelände zu verlassen“, so die Hochschule in einer Erklärung, und fügte hinzu, dass die Person ohne Zwischenfälle zu ihrem Auto zurückkehrte“.

Es ist nicht klar, warum Palmeter am College geparkt hat, aber der Sheriff sagte, der Schütze habe es offenbar nicht auf jemanden dort abgesehen. „Für mich sieht es so aus, als wäre er dorthin gegangen, um sich umzuziehen, was auch immer er anziehen musste“, sagte Waters und bezog sich dabei auf die taktische Ausrüstung des Schützen. „Er hatte die Möglichkeit, dort Gewalt auszuüben, was er nicht getan hat“, sagte er.

Videoüberwachungsaufnahmen, die von der örtlichen Polizei zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, wie Palmeter - ein schwergewichtiger Mann mit Maske und Weste - den Laden mit einem Gewehr betritt und schnell zielt.

Rassistisch motivierter Angriff in Jacksonville: Hintergrund des Täters wird untersucht

Die Strafverfolgungsbehörden haben begonnen, Palmeters Hintergrund zu untersuchen, nachdem sich herausstellte, dass er 2017 unter einer staatlichen Regelung namens Baker Act festgehalten wurde, die es erlaubt, Menschen während einer psychischen Krise bis zu 72 Stunden lang zur Untersuchung festzuhalten.

Er war auch in etwas verwickelt, das Beamte als „häuslichen Anruf“ in seinem Haus im Jahr 2016 während eines Vorfalls mit seinem Bruder beschrieben, obwohl er nicht verhaftet wurde. Waters bestätigte am Sonntag, dass Palmeter keine Vorstrafen hat.

Am späten Sonntag war der Schauplatz der Schießerei ruhig. Polizeibänder sperrten noch immer Kreuzungen in der Nähe des Geschäfts ab.

Deputies in Fahrzeugen des Sheriffs hielten die Straßensperrung aufrecht. An der Ampel an der Canal Street und der Kings Road waren Blumen aufgestapelt. Uniformierte Beamte blieben vor dem Geschäft.

Während einer Mahnwache am Nachmittag riefen lokale Politiker und religiöse Persönlichkeiten zur Einheit nach der Tragödie auf.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis (Republikaner), sprach kurz auf der Veranstaltung und sagte, dass im Haushalt von Florida Mittel für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an der Edward Waters University vorgesehen seien. Eine Ankündigung werde am Montag folgen, sagte er.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis (Mitte), sagte, dass im Staatshaushalt Geld für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an der Edward Waters University bereitgestellt wurde. © Photo for The Washington Post by Saul Martinez

„Wir werden nicht zulassen, dass Menschen aufgrund ihrer Rasse angegriffen werden. Wir werden aufstehen und tun, was wir tun müssen, um sicherzustellen, dass das Böse im Staat Florida nicht triumphiert“, sagte DeSantis. Die Trauernden verhöhnten kurz den Gouverneur, der wegen seiner Reform des Geschichtsunterrichts für Schwarze in Florida in die Kritik geraten ist, bevor die Stadträtin von Jacksonville, Ju‘Coby Pittman, das Wort ergriff und die Menge aufforderte, ihre Parteinahme zu vergessen.

Anschlag in Jacksonville – kurz vor Jahrestag eines Ku-Klux-Klan-Angriffs

Die Schießerei ereignete sich einen Tag vor dem 63. Jahrestag eines der abscheulichsten Ereignisse in Jacksonvilles Rassengeschichte, dem „Ax Handle Saturday“, als 200 Ku-Klux-Klan-Mitglieder 1960 eine Gruppe von Schwarzen angriffen, die ein friedliches Sit-in durchführten, um gegen die Jim-Crow-Gesetze zu protestieren.

Laut der von der Northeastern University, USA Today und Associated Press geführten Mass Killing Database ist der Angriff auf den Dollar Store der 34.

Der Anschlag ereignete sich am selben Tag, an dem sich Tausende in Washington versammelten, um auf einer Veranstaltung zum 60. Jahrestag des Tages, an dem Reverend Martin Luther King Jr. 250.000 Menschen zum Marsch auf Washington anführte, davor zu warnen, dass der rassistische Fortschritt in Amerika zunichte gemacht wird.

Angehörige von King, die auf der Veranstaltung sprachen, äußerten später ihre Trauer über die Tötung und fügten hinzu, dass die Schießerei ein Beweis dafür sei, dass die Rassenungerechtigkeit in Amerika dringend bekämpft werden müsse.

„Es ist so tragisch. Wir müssen als Gesellschaft einen Weg finden, die Probleme zu bewältigen. Sie müssen mich nicht mögen, aber wir müssen verstehen, wie man zivilisiert mit Problemen umgeht, und wir müssen etwas tun, um das zu ändern“, sagte Martin Luther King III. in einem Interview am Sonntag in der CNN-Sendung „State of the Union“.

Bei einem Sonntagsgottesdienst einige Meilen von dem Geschäft entfernt versammelten sich tränenreiche Trauernde, darunter auch die Bürgermeisterin von Jacksonville, Donna Deagan (Demokraten), und ein Pastor forderte die Menschen auf, die Trauer nicht in Wut umschlagen zu lassen. „Wenn einer von euch so ist wie ich, dann kämpfe ich und versuche, nicht wütend zu sein“, sagte Pfarrer Willie Barnes laut einem Bericht der Associated Press vor etwa 100 Gemeindemitgliedern.

Präsident Biden verurteilt rassistischen Angriff in Jacksonville

Präsident Joe Biden gab am Sonntagnachmittag eine Erklärung ab, in der er den Angriff verurteilte und feststellte, dass die Morde, die am 60. Jahrestag des Marsches auf Washington stattfanden, eine zusätzliche Symbolik hätten, die durch hasserfüllte Feindseligkeit geschürt werde.

Jahrestag des Marsches auf Washington. „Auch wenn wir weiter nach Antworten suchen, müssen wir klar und deutlich sagen, dass die weiße Vorherrschaft keinen Platz in Amerika hat. Wir müssen uns weigern, in einem Land zu leben, in dem schwarze Familien, die einkaufen gehen, oder schwarze Schüler, die zur Schule gehen, Angst haben müssen, wegen ihrer Hautfarbe erschossen zu werden“, sagte er.

Der Anschlag folgt auf mindestens zwei weitere öffentliche Schießereien in den letzten Tagen, darunter eine bei einem Highschool-Footballspiel in Oklahoma, bei der ein Teenager ums Leben kam, und ein weiterer Vorfall, bei dem mindestens sieben Menschen verletzt wurden, als ein Schütze in der Nähe einer Parade in Boston das Feuer eröffnete.

Der Vorfall ereignete sich nur 15 Monate, nachdem ein 18-jähriger Weißer bei einer rassistisch motivierten Schießerei in einem Lebensmittelladen in Buffalo 10 schwarze Menschen getötet hatte.

Cadell und Javaid berichteten aus Washington. Anumita Kaur, Ben Brasch, Andrea Salcedo und John Hudson in Washington und Bryan Pietsch in Seoul haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Cate Cadell ist Reporterin für nationale Sicherheit bei der Washington Post und berichtet über die Beziehungen zwischen den USA und China. Zuvor berichtete sie für Reuters News, wo sie als politische Korrespondentin in Peking tätig war. Maham Javaid ist Reporterin für allgemeine Aufgaben und arbeitet seit 2022 für die Washington Post. Zuvor war sie als Reporterin in der Live-Abteilung der New York Times tätig. Brittany Shammas arbeitet als Reporterin für die Washington Post. Bevor sie 2019 zur Post kam, schrieb sie acht Jahre lang für Zeitungen in Florida, unter anderem für die Miami New Times und den South Florida Sun Sentinel.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 28. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.