USA und Iran: Atomgespräche in Katar enden ohne Erfolg

Von: Ares Abasi

Teilen

Die iranische Flagge weht vor dem Gebäude des Internationalen Zentrums, in dem sich der Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) befindet. (Archivbild) © Florian Schroetter/AP/dpa

Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über Teherans Atomabkommen mit den Weltmächten werden beendet. Fortschritte bleiben aus.

Doha – Die indirekten Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über das brüchige Atomabkommen zwischen Teheran und den Weltmächten endeten am 29. Juni in Katar. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) konnten inmitten der wachsenden Krise um das Atomprogramm der Islamischen Republik keine nennenswerten Fortschritte erzielt werden. Die Gespräche in Doha wurden nach zwei Tagen ohne Anzeichen eines Durchbruchs abgebrochen. Das geschah Monate nachdem die Gespräche zwischen allen Parteien des Abkommens in Wien „pausiert“ worden waren.

In der Zwischenzeit verfügt der Iran über genügend hochangereichertes Uran, um mindestens eine Atombombe zu bauen, wenn er denn wollte. Und da der Iran und die USA einander die Schuld für das Scheitern der Gespräche geben, bleibt unklar, wann – oder ob – es eine weitere Verhandlungsrunde geben wird. Der Vermittler der Europäischen Union, Enrique Mora, bezeichnete die zweitägigen Gespräche in Doha auf Twitter als „intensiv“.

USA und Iran: Keine Fortschritte bei Atomgesprächen

„Leider haben wir noch nicht die Fortschritte erzielt, die sich das EU-Team als Koordinator erhofft hatte“, schrieb Mora. „Wir werden mit noch größerer Dringlichkeit weiterarbeiten, um ein für die Nichtverbreitung und die regionale Stabilität wichtiges Abkommen wieder auf den Weg zu bringen.“ Moras Äußerungen kamen Stunden nachdem die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim, die als der iranischen Revolutionsgarde nahestehend gilt, die Verhandlungen wenige Stunden vor ihrem Ende als beendet bezeichnete und behauptete, sie hätten „keine Auswirkungen auf den Stillstand der Gespräche“.

Tasnim gab an, dass die amerikanische Position „keine Garantie dafür enthält, dass der Iran wirtschaftlich von dem Abkommen profitiert“, und zitierte ungenannte „informierte Quellen“. „Washington versucht, das Abkommen wiederzubeleben, um den Iran einzuschränken, ohne dass unser Land davon wirtschaftlich profitiert“, so der Tasnim-Bericht. Ein wichtiger Knackpunkt sind die amerikanischen Sanktionen gegen die iranische Revolutionsgarde.

USA und Iran: Offen für weitere Atomgespräche

Der US-Sonderbeauftragte Rob Malley sprach während der Gespräche über Mora mit den Iranern. Mora übermittelte dann Nachrichten an den iranischen Chefunterhändler für Atomfragen, Ali Bagheri Kani. Nach dem Tasnim-Bericht gab der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, eine Erklärung ab, in der er die Gespräche als „in einer professionellen und ernsthaften Atmosphäre“ bezeichnete. Später sagte er, dass der Iran und Mora „in Bezug auf die Fortsetzung der Route und die nächste Phase der Gespräche in Kontakt bleiben werden“.

Es bleibt jedoch unklar, ob es eine weitere Gesprächsrunde über das Abkommen geben wird, das offiziell als „Joint Comprehensive Plan of Action“ bekannt ist. Das US-Außenministerium erklärte, der Iran habe „Fragen aufgeworfen, die nichts mit dem JCPOA zu tun haben, und ist offenbar nicht bereit, eine grundlegende Entscheidung darüber zu treffen, ob er das Abkommen wiederbeleben oder begraben will“.

USA und Iran: Atomgespräche abgeschlossen

„Die indirekten Gespräche in Doha sind abgeschlossen, und obwohl wir der EU für ihre Bemühungen sehr dankbar sind, sind wir enttäuscht, dass der Iran wieder einmal nicht positiv auf die Initiative der EU reagiert hat und daher keine Fortschritte erzielt wurden“, so das amerikanische Außenministerium.

Der Iran und die Weltmächte einigten sich 2015 auf das Atomabkommen, in dem Teheran seine Urananreicherung im Gegenzug für die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen drastisch einschränkte. Im Jahr 2018 zog der damalige Präsident Donald Trump die USA einseitig aus dem Abkommen zurück, was die Spannungen im gesamten Nahen Osten erhöhte und eine Reihe von Anschlägen und Zwischenfällen auslöste.

USA und Iran: Atomgespräche waren seit März pausiert

Die Gespräche in Wien über eine Wiederbelebung des Abkommens sind seit März „pausiert“. Seit dem Scheitern des Abkommens betreibt der Iran fortschrittliche Zentrifugen und baut seine Bestände an angereichertem Uran rasch aus. Teheran leidet jedoch weiterhin unter strengen Wirtschaftssanktionen, während der Westen hofft, das iranische Atomprogramm erneut einschränken zu können.

„Der Anreiz für Washington und Teheran, die Aussicht auf ein Abkommen aufrechtzuerhalten, ist groß, auch wenn die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, einen Kompromiss zu erzielen, abnimmt“, sagte Henry Rome, ein Analyst der Eurasia Group, der die Verhandlungen verfolgt. „Aus diesem Grund würden wir erwarten, dass die beiden Seiten ihre Gespräche in Doha in naher Zukunft wiederaufnehmen, obwohl wir nicht optimistisch sind, dass es zu einem Durchbruch kommt.“ (Ares Abasi)