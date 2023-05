Lkw-Fahrer drohen Ron DeSantis mit Florida-Boykott

Von: Johanna Soll

Teilen

Der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, könnte Probleme wegen seines neuen Anti-Einwanderungsgesetzes bekommen © Maya Alleruzzo / AFP

Floridas Gouverneur Ron DeSantis will gegen Menschen ohne Papiere vorgehen. Latino-Trucker planen offenbar, Florida nicht mehr anzufahren. Auch AOC meldet sich zu Wort.

Florida – Berichten in den sozialen Medien zufolge haben lateinamerikanische Lkw-Fahrer vor, keine Waren mehr nach Florida zu befördern. Anlass dafür ist ein unlängst vom Parlament des Bundesstaates verabschiedetes und vom Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnetes Anti-Migrationsgesetz. Es wurde als Reaktion auf das Auslaufen der US-Abschieberegelung Title 42 erlassen und sieht ein hartes Vorgehen gegen Menschen ohne Papiere in Florida vor.

Der Journalist Arturo Dominguez postete auf Twitter mehrere Videos von Truckern, die ihren Boykott-Plan für Florida diskutieren. „Die spanischsprachigen sozialen Medien explodieren mit Latino-Lkw-Fahrern, die zum Boykott aufrufen und sich weigern, Ladungen nach Florida zu transportieren“, schrieb Dominguez in einem Tweet. „Bald wird es interessant.“

In einem der Videos sagt ein Lkw-Fahrer auf Spanisch: „Trucker, fahrt nicht in den Bundesstaat Florida. Lasst uns als Latinos vereint sein in der Verteidigung unserer lateinamerikanischen Brüder, die von diesem sehr dummen Gesetz angegriffen werden, das Hass und Diskriminierung schürt. Mein Truck wird sich nicht bewegen. Fahrt nicht nach Florida. Niemand betritt Florida.“

Ocasio-Cortez greift Anti-Einwanderungspolitik an

Das Gesetz, das DeSantis am Mittwoch (10. April) unterzeichnete, sieht unter anderem folgendes vor:

Arbeitgeber mit mehr als 25 Angestellten und müssen den Aufenthaltsstatus neuer Mitarbeitenden online überprüfen.

Krankenhäuser müssen Patientinnen und Patienten zu ihrem rechtlichen Aufenthaltsstatus befragen.

Menschen ohne Papiere dürfen in Florida nicht länger Autofahren, auch wenn sie einen ausländischen Führerschein haben.

Die DeSantis-Regierung erhält ein Budget von 12 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro), um Menschen ohne Papiere in demokratisch regierte Bundesstaaten zu transportieren.

Die linke demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hat puertoricanische Wurzeln und ist, wie andere Progressive auch, Verfechterin einer humanen Einwanderungspolitik. „Anti-Einwandererpolitik erntet, was sie sät“, schrieb sie in Bezug auch den geplanten Trucker-Boykott auf Twitter. „DeSantis‘ Florida wird das bald herausfinden. Die USA haben derzeit einen so großen Bedarf, insbesondere bei Arbeitskräften. Dennoch sehen Politiker (jeglicher Couleur) unsere Einwanderer-Communitys als selbstverständlich an. Es reicht. Es ist an der Zeit, nicht mehr in die Hände zu beißen, die füttern.“

Zuletzt sprachen Organisation, die sich für die Rechte ethnischer oder sexueller Minderheiten einsetzen, Reisewarnungen für Florida aus und rieten Angehörigen dieser Gruppen davon ab, in den Bundesstaat zu ziehen. Es könne zu diskriminierenden oder rassistischen Übergriffen kommen und die Florida Immigrant Coalition (FLIC) warnt auf einer eigenen Website vor „Racial Profiling, verstärkten Kontrollen und unberechtigten Festnahmen“ nichtweißer Menschen. (Johanna Soll)