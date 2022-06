Republikaner kritisiert Waffengesetz: „Wollen, dass wir uns nicht verteidigen können“

Von: Delia Friess

In den USA begründet der republikanische Kandidat für Arizona das Waffenproblem der USA als ein Problem mit Bandenkriminalität. Waffengesetze lehnt er ab.

Phoenix – Der Republikaner Blake Masters hat sich in einem Podcast über Waffengewalt geäußert, wie das US-Online-Portal The Daily Beast berichtet. Masters, der in dem von den Republikanern regierten Bundesstaat Arizona für den Senat kandidiert, sagte in dem Interview, dass die USA ein Problem mit Waffengewalt hätten.

„Wir haben ein Problem mit Waffengewalt in diesem Land, und das ist Bandengewalt“, so Masters im Gespräch mit dem Moderator. „In Chicago und St. Louis erschießen sich die Leute gegenseitig. Sehr oft sind es Schwarze, ehrlich gesagt. Die Demokraten wollen nichts dagegen tun“, sagte Masters in dem Anfang April ausgestrahlten Podcast außerdem. Wie er selbst konkret gegen Bandenkriminalität vorgehen wolle, sagte der 35-Jährige jedoch nicht.

Republikaner empört sich über Waffengesetze: Pläne richten sich gegen „dich und mich“

Nach mehreren tödlichen Angriffen mit Schusswaffen, darunter ein Attentat in einer Grundschule in Texas im Mai 2022, hat US-Präsident Joe Biden erneut eine Verschärfung der Waffengesetze und ein Verbot von Sturmgewehren in den USA gefordert. Das Weiße Haus veröffentlichte bereits im April 2022 ein Statement, dass die Regierung von Joe Biden plane, gegen sogenannte „Ghost Guns“ stärker vorzugehen und die Verkäufer solcher Bausätze stärkeren Kontrollen zu unterwerfen. Dies Sicherstellung dieser Waffe hätte sich seit 2016 verzehnfacht. Ghost Guns können beispielsweise durch 3D-Drucker privat hergestellt werden und haben meistens keine ausreichende Registrierung.

Diese Pläne von Joe Bidens Pläne richteten sich laut Masters hingegen gegen „gesetzestreue Menschen wie dich und mich“, so der Republikaner. Wenn sie Geisterwaffen und Pistolenhalterungen verbieten, wollten sie gesetzestreue Menschen entwaffnen, so Masters. „Sie wollen, dass wir keine Waffen haben, mit denen wir uns verteidigen können.“ Laut einer Recherche des US-Senders CNN steigt die Waffengewalt durch Ghost Guns in den USA allerdings stark an. Demnach lag im vergangenen Jahr der Anteil an Ghost Guns von allen sichergestellten Waffen beispielsweise in San Francisco bei 20 Prozent.

Blake Masters kandidiert in Arizona - Unterstützer ist Donald Trump

Der Tech-Investor Masters, der bereits ab 2016 für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump tätig war, und von Trump bei seiner Kandidatur in Arizona unterstützt wird, teilt sonst auf seinem Twitter-Kanal auch Beiträge, in denen er schreibt, dass „Donald Trump heute Präsident sein sollte“ und „US-Institutionen an dem Betrug bei der US-Wahl 2020 beteiligt gewesen“ sein sollen. Dafür gibt es Wahlbeobachter:innen zufolge allerdings keine Belege, obwohl viele US-Bundesstaaten sogar mehrfach ausgezählt worden sind.

Masters setzt sich sonst für eine härtere Migrationspolitik und Grenzschutz ein. Masters Mentor ist der Tech-Investor Peter Thiel, der Masters Kandidatur in Arizona finanziell unterstützt. Zuvor unterstützte Thiel Donald Trump. Trump hatte nach dem Attentat in einer Grundschule in Texas bereits mehr Waffen für Lehrkräfte gefordert. (df)